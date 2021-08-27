Почему современные телефоны такие одинаковые

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Иван Герасимов 0

Смартфоны заменили нам многие устройства: плееры, навигаторы, фотокамеры. Это прекрасно, правда, есть одно «но»: смартфоны стали до тошноты одинаковыми, словно девушки из Instagram. Отличить один от другого сложно, особенно, если это устройство на Android. Даже цвета корпусов у разных моделей похожи — как под копирку. Издалека даже не отличишь iPhone от Xiaomi. В общем, все это грустно, ничего не изменить. Нужно только ждать, пока появится что-то новое и станет популярным. Но почему же так вышло?

Почему смартфоны такие одинаковые?

Как менялись телефоны

До появления iPhone телефоны были самыми разными: дизайн варьировался от «практичного» до «неприличного». Да, телефоны бывали самыми разными и всегда было, к чему присмотреться. Были раскладушки, слайдеры, камерофоны. Даже музыкальные телефоны, например, Nokia 5300. Первым массовым был достаточно бюджетный Nokia 5230 — дизайн казался до безумия простым, но в то же время практичным. Похоже, простота как раз и сгубила фантазию дизайнеров и производителей — зачем искать новый форм-фактор, если все можно запихнуть в прямоугольник?

Раньше телефоны были не похожи друг на друга

Телефоны, появившиеся в самом начале, были для единственной цели — совершать звонки. Ну, еще печатать SMS. Затем подключились дизайнеры и маркетологи — телефон стал повседневной вещью, оставаясь всё еще некой блажью и даже роскошью. Поэтому дизайнеры стали экспериментировать с внешним видом устройств, чтобы каждый покупатель нашел то, что ему больше нравится. Это помогло мобильным телефонам стать популярными, доступными и крутыми вкупе с разной начинкой. Мобильники начали создавать для самых разных людей: бизнесменов, спортсменов, молодежи. Это привело к тому, что появилось множество вариантов исполнения: телефоны со сменными корпусами, слайдеры разных форм, телефоны из дорогих материалов. Эх, аж слезы на глаза наворачиваются, когда вспоминаешь это пиршество. А какой телефон был у вас? Расскажите в нашем Telegram-чате!

Минусы большого экрана телефона

Мы стали заложниками больших экранов

Но вышел iPhone, и мир понял, что экраны должны стать в разы больше: это дает больше возможностей, удобства для мобильных игр и просмотра контента. Иногда я беру в руки старенький Sony Ericsson, удивляясь, как мало нужно было нам раньше для счастья, беру в другую руку свой смартфон и поражаюсь — даже не самый большой сенсорный экран с рамками стал до неприличия огромным, будто на нем может поместиться… да всё, что угодно! Как же мы раньше-то жили с такими крохотными дисплеями, не зная бед?

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Мощные аккумуляторы в смартфонах

Большому экрану нужен емкий аккумулятор. А как иначе?

Большому экрану нужен большой аккумулятор. Но в этой ситуации деваться некуда — нужно уложиться в бюджет (и в корпус), еще и где-то проявив фантазию. Закругленные экраны, каплевидные вырезы под камеру — остатки былого дизайнерского раздолья. Смартфоны стали практичными и мощными, но уродливыми и однообразными. Лишь некоторые, например, Samsung с их Z-серией, пытаются сделать что-то необычное. Конечно, такие решения обходятся намного дороже, чем набивший оскомину черный прямоугольник.

Почему смартфоны похожи друг на друга

Найдёте 10 отличий?

Мы вновь стали заложниками своих ожиданий и желаний: большие безрамочные экраны требуют мощных аккумуляторов, а это ограничивает производителей, не оставляя им места, чтобы проявить фантазию. Добавьте к этому материалы, из которых изготовлены смартфоны — алюминий или стекло. Да, стекло — это очень красиво. Но сам по себе материал максимально идиотский. Наверное, даже хуже, чем дешевый пластик. Вообще, все лавры дизайна теперь перешли к производителям чехлов — смартфоны-то одинаковые, зато сколько сейчас можно найти в продаже самых разных аксессуаров — о них мы часто пишем в нашем Яндекс.Дзен! Раньше такого точно не было. К этому стоит добавить и то, что основные отличия смартфонов теперь находятся внутри — в операционной системе. Разные OC, разные оболочки, сканер отпечатка под экраном — все это можно отнести к отличительным чертам современных смартфонов. Каждый изгаляется по-своему, на что хватает фантазии.

И самое главное — все копируют друг друга. Зачем экспериментировать, тратить лишние деньги, если устройство вдруг не «взлетит»?

Кажется, что нам теперь с этим жить вечно. Лично у меня есть надежда на цикличность моды: я верю в то, что однажды необычные формы смартфонов вернутся, но уже в ином виде- раскладушки же возвращаются. Кстати, кнопочные телефоны сейчас тоже пользуются спросом. Они стали умнее, и это очень радует. Больше всего пугает то, что людям, наверное, и не нужен нестандартный форм-фактор: на тот же Z Flip или на возрожденный RAZR смотрят с осуждением, мол, да зачем это нужно? Все просто привыкли к тому, что есть. Здесь вся надежда на моду и тренды — именно они диктуют правила, сколько в вашем смартфоне будет модулей камер, где будет находиться сканер отпечатка пальцев или фронтальная камера.

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