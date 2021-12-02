6 весомых причин купить приставку с Android TV

Android TV в телевизоре — безумно удобная вещь. ОС делает устройство не только умнее, расширяя набор функций, но и позволяет всячески экспериментировать, например, устанавливать сторонние приложения и менять оформление интерфейса. К сожалению, такие телевизоры стоят приличных денег. Возможно, и ваш телевизор без операционной системы показывает отличную картинку, а избавляться от него — все равно, что стрелять себе в ногу. Исправить ситуацию поможет приставка с Android TV, коих сейчас можно найти огромное количество. Наверное, самая популярная из них — это Xiaomi Mi TV Stick. Возможно, ваши домочадцы не так рады покупке, но теперь у вас есть несколько весомых доводов, чтобы доказать их правоту и наконец начать смотреть YouTube прямо на телевизоре.

Почему телевидение вредно

Современные ТВ-программы — настоящая боль. Неуместные шутки, склоки в студии и попытки быть актуальными — несколько причин, что ТВ деградирует. Телевидение потихоньку умирает, а его смерти давно дожидается YouTube. Видеохостинг давно стал актуальнее ТВ: многие даже не подключают к своим огромным телевизорам ТВ-антенну. Кроме того, YouTube не содержит настолько много рекламы, как эфирное ТВ.

В случае с видеохостингом у вас есть право выбора, что смотреть. Да и навязчивую рекламу можно отключить, объединившись с друзьями в «Семейную» подписку. В этом случае вы будете платить не за возможность просмотра, как это происходит с кабельным ТВ, а за отсутствие навязчивой рекламы.

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Подписки на сервисы

Смотрите фильмы и сериалы на смартфоне? Попробуйте это делать, подключив маленький модуль с Android TV к своему телевизору! Не так давно мы рассказывали, почему на смартфоне не совсем удобно смотреть фильмы. Кажется, пора раскрыть все возможности вашей подписки на онлайн-кинотеатр: при первом же просмотре вы поймёте, насколько сильно отличается любимый сериал на смартфоне и на большом экране!

Кроме того, многие приставки с Android TV поддерживают 4К, от которого нет никакого толку на смартфоне и даже планшете. В общем, для киномана просмотр блокбастеров на большом экране просто обязателен — не упустите такую возможность.

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Какую приставку купить для телевизора

Радует и то, что на рынке можно найти множество самых разных приставок: модули от Xiaomi, Яндекс, Сбера и Окко до безумия хороши и нацелены на самых разных пользователей. Например, Xiaomi не требует абонентской платы — вы сами выбираете сервис, который вам больше нравится. Приставка от Яндекса нацелена на любителей Кинопоиска и NHL — вы точно не пропустите новый рекорд Александра Овечкина за «Вашингтон».

Приставка от Окко подойдет любителям футбола: компания транслирует матчи Чемпионата Испании и Англии. А с экосистемой Сбера сможете не только наслаждаться контентом, но и даже заказывать продукты на дом. В общем, приставки годятся не только для YouTube, но и содержат кучу крутых фишек, упрощающих жизнь. Еще больше о практичных гаджетах вы можете узнать из нашего Яндекс.Дзена. Но перед этим не забудьте подписаться!

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А еще в приставке с Android TV есть голосовой помощник — с его помощью искать необходимый контент намного проще. А как насчет фишек Алисы в Яндекс.Модуле? Она отлично справляется и с поиском контента, и с другими голосовыми командами. Голосовые помощники не так уж и плохи, как вы думаете!

Как посмотреть любой фильм бесплатно

Основная фишка Android TV — это возможность установки любых приложений. Даже тех, которых нет во встроенном магазине Play Market. Таким образом вы можете не тратиться на каждую подписку по отдельности, а установить, например, сервис Кинопаб, в котором есть всё сразу. Так вы сможете сэкономить на подписках и на абонентской плате за ТВ одновременно.

Как сэкономить на покупке телевизора

Сколько телевизоров в вашем доме? Например, у моей бабушки их целых четыре! В каждой комнате стоит по телевизору, но менять их с течением времени даже по одному — непозволительная роскошь. Представляете, во сколько это обойдется, даже если приобретать не самые дорогие варианты? Допустим, у вас в квартире два телевизора — сэкономьте и не покупайте новый! Две приставки обойдутся вам намного дешевле, чем два новых телевизора с Android TV, зато получите все те же функции.

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Гаджеты в подарок

Мы уже не раз рассуждали о том, какой гаджет подарить фанату электроники. Наушники, колонки умные часы и фитнес-браслеты давно подарены, а вот ТВ-приставка с Android TV — что-то новенькое. Недавно мой друг подарил такой своей девушке — у нее как раз есть обычный телевизор на даче. А с помощью приставки он стал современным и удобным в использовании. Думаю, такой подарок подойдет любому и не обойдется слишком дорого. В конце концов, вы же помните, что лучший подарок — это тот, который можно передарить.

Приставка с Android TV — бесспорно классный гаджет, который не так уж и сложно выбрать и определенно стоит попробовать. А, например, в выборе беспроводных наушников слишком много нюансов. Будьте осторожны и не допускайте их, руководствуясь нашим специальным разбором.