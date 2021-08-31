Что делать со старым Android планшетом

Покупая новый телефон, мы с вами понимаем, что вероятно придется поменять его через пару-тройку лет, и относимся к этому спокойно. Но мы не готовы к такому раскладу, когда покупаем планшет, ведь пользователи обычно берут его минимум на 4-5 лет, а то и больше. К сожалению, чаще всего случается так, что для устройства, вышедшего пару лет назад, обновление операционной системы прекращается уже спустя два года, и пользователь оказывается в неудобной ситуации. Думаю, что у каждого поклонника мира Android в шкафу лежит планшет, которому уже пора на покой. Предлагаю вам достать его и опробовать в деле.

Планшет вместо магнитолы

На эту статью меня вдохновил один из водителей такси. Сев к нему в автомобиль, я обратил внимание на семидюймовый планшет, который по своим размерам скорее напоминал устройство, которое раньше бы мы называли фаблетом. Я сразу понял, что это Самсунг, выпущенный около 5-8 лет назад и принялся расспрашивать водителя о том, как он его использует.

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Оказалось, что умелец соорудил себе подставку на месте отсека для мелочи и установил туда свое устройство. Теперь каждый раз, когда садится в авто, включает на своем планшете музыкальные клипы на YouTube. По его словам другого применения для него он не нашел, так как аккумулятор уже не выдерживает даже часа без подзарядки, а здесь есть возможность не только радовать клиентов хорошей музыкой, но и смотреть фильмы в дальних поездках с семьей.

Камера наблюдения из телефона или планшета

В сети существует огромное количество приложений, позволяющих смотреть что происходит у вас дома, при этом находясь совсем в другом месте. Соглашусь, камеры у планшетов в принципе не отличаются высокой детализацией, а старые устройства снимают откровенно плохо. Но, с другой стороны, от домашней камеры и не требуется высокого качества.

Для этого нам будет необходимо:

Скачать приложение IP Webcam на свое Android устройство.

Установить планшет в то место, которое вы планируете просматривать.

Подключить его к сети, желательно через Wi-Fi.

Подключить устройство к источнику питания (батареи в старых гаджетах часто очень слабые)

Затем открываем приложение на планшете, пролистываем все до самого низа и нажимаем Запустить.

Откройте браузер на ПК и перепишите в поисковую строку адрес вида 192.168.0.18:8080

В открывшемся окне выберите «Режим просмотра» — «Встроенный в браузер» и смотрите.

Программа умеет переключаться между основной и фронтальной камерой, подключать к работе датчики движения и звука и многое другое. С помощью данного приложения можно просматривать камеру внутри одной Wi-Fi сети, а с помощью сервиса Ivideon просматривать все, что происходит у вас в квартире в любой точке мира. Очень удобно, если вы собираетесь в семейную поездку или в выходные уезжаете на дачу.

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Планшет вместо телевизора на кухню

Можно прикрепить планшет к холодильнику и вывести необходимую информацию, к которой часто требуется быстрый доступ. Это может быть приложение Погода или новостная лента. Так, утром, собираясь на работу, вы всегда будете в курсе последних новостей. На Али существуют специальные крепления, позволяющие сделать это легко и удобно. Это приспособление я нашел в Телеграм канале Сундук Али Бабы. Там я частенько нахожу интересные товары для своей техники.

Если вы большой поклонник Android, отличным решением будет установить туда все новости из мира мобильных технологий, чтобы узнавать их первым. Например, можно создать второй аккаунт в Телеграм и поставить туда наш новостной канал. Мы всегда публикуем только самые интересные новости из мира IT.

Аналог умной колонки с Алисой

Если вы долго раздумываете над тем, стоит ли покупать колонку в 2021 году, то могу смело рекомендовать вам следующий способ:

Ставим планшет на видное место.

Подключаем к нему зарядное устройство.

Убираем отключение экрана.

Далее скачиваем приложение Яндекс.

По запросу «Алиса, …» общаемся с ассистентом, когда это необходимо.

О своем мнении насчет умной колонки я уже рассказывал ранее, однако этот способ знакомства с таким гаджетом, кажется мне, гораздо рациональнее. Так, если вам действительно понравится и наберется большое количество задач, которые вы решаете через ассистента, можно смело покупать себе новый гаджет.

Планшет для чтения на Android

С.Ф. Жанлис однажды сказал: Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. На базе Android существует огромное количество приложений для чтения. Многие из них совсем не требовательны к техническим характеристикам устройств.

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Начав читать на планшете, вы не только сделаете вклад в борьбу за экологию, но и сможете замотивировать себя, ведь всегда интересно начать читать с удобным приложением — покопаться в настройках, установить все опции под себя.

Такой способ однозначно подарит вам второе дыхание в чтении книг. Если вы в раздумьях по поводу приложений для чтения, могу рекомендовать вам нашу подборку. Там мы собрали только лучшие приложения.

А как вы поступаете со старыми устройствами? Обязательно поделитесь своей историей в нашем Телеграм чате или в комментариях ниже.