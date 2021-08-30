Где взять деньги на новый телефон

Вы видели, сколько стоят хорошие смартфоны на Android? А я вам скажу: дорого. Даже аппараты китайских производителей у нас продают за какие-то невменяемые деньги. Импортные пошлины, налоги, дистрибуторская наценка – за всё это платите вы, когда приходите за новым аппаратом в салон связи. Поэтому просто так взять и купить смартфон за наличные большинству просто не по силам. Им нужен проверенный способ, который позволит получить заветный товар здесь и сейчас без лишней волокиты и желательно с разбивкой платежа.

Если вы сравните цены у нас в рознице и на каком-нибудь AliExpress, то ужаснётесь, какая будет разница. При прямом сравнении российские цены смартфонов по сравнению с исходными увеличиваются на 20, а в некоторых случаях даже на 30%. Поэтому покупать смартфоны – даже если вы продвинутый пользователь – тоже нужно с умом.

Купить телефон в рассрочку

Я понимаю, почему люди идут за смартфонами в обычные магазины, а не заказывают их где-нибудь на АлиЭкспресс, хоть они там и дороже. В торговых сетях есть вариант купить телефон в рассрочку, а потом спокойно выплачивать долг равными платежами. Правда, тут есть несколько неувязок.

Во-первых, купить в рассрочку просто один товар без дополнительных аксессуаров вам вряд ли позволят. Дело в том, что рассрочка – это самый настоящий кредит, а магазин заранее делает вам скидку на сумму начисленных процентов, чтобы покупка получилась без переплаты. Поэтому не удивляйтесь, когда к новому смартфону за 40 тысяч рублей вам напихают ещё и всякого барахла на 10-15 тысяч.

Во-вторых, рассрочки и даже кредиты дают не везде. Это зависит от того, договорился магазин, где вы покупаете смартфон, с банком или нет. Если договора нет, то оплата будет только наличными либо картой. Но ведь у нас нет столько денег сразу. Поэтому этот вариант нам тоже не сильно-то подходит.

В-третьих, кредит вам могут просто не одобрить, как неоднократно это случалось со мной. Я идеальный заёмщик, у меня высокий кредитный рейтинг, а других займов, кроме ипотеки, на мне как правило не бывает. Но пару-тройку раз я получал отказ от банка без какой-либо мотивировки. Так что я до сих пор не знаю, почему мне тогда не одобрили рассрочку на сумму меньше моей ежемесячной зарплаты.

Где взять деньги срочно

Хорошей альтернативой в такой ситуации является Lendsbay. Это онлайн-сервис, который объединяет людей и позволяет им занимать и давать друг другу деньги в долг. То есть это никакая не пирамида и не МФО, а, если угодно, просто кружок по интересам, где участники могут одалживать и одалживаться у таких же, как они. Понадобились деньги – занял, появились у самого – одолжил кому-то сам. Само собой, не бесплатно и абсолютно безопасно.

За что я не люблю банки, так это за неодинаковый подход. У нас принято обхаживать клиента, только если он принёс деньги на вклад, а если пришёл брать кредит, то он сразу становится человеком второго сорта. Именно такое впечатление у меня возникало, когда я сидел напротив кредитного менеджера и периодически ловил на себе презрительный взгляд в ожидании заполнения бумаг.

Вообще, складывается впечатление, что банки потому и не предлагают возможность запроса денег на карту без этих бесполезных хождений только ради того, чтобы вселить в клиента чувство неполноценности. Вот, дескать, пришёл одалживаться, так что помни, кто тебе даёт. Всё это дико неприятно и ещё надолго портит настроение. Lendsbay сделан так, чтобы избежать негативного опыта, а опыт займов у вас был только положительным.

Чтобы начать пользоваться Lendsbay, нужно скачать приложение и зарегистрироваться по номеру телефона. На него придёт PIN-код, который является ключом авторизации.

Само собой, неизвестно кому денег люди не дадут. Поэтому нужно подтвердить свою личность, заполнив профиль. Введите личные данные (они понадобятся для договора) и реквизиты банковского счёта, куда поступят деньги в случае одобрения. Затем дождитесь верификации и всё, можно пользоваться. Не нужно этого бояться. В конце концов, участников сервиса верифицируют и в ваших интересах тоже. Ниже расскажу, почему.

Чтобы взять займ, перейдите во вкладку «Оформить». Перед вами будет три больших кнопки, определяющих способ займа:

Занять у других пользователей Lendsbay на их условиях;

Предложить пользователям Lendsbay свои условия займа;

Занять деньги на договорных условиях у своих знакомых.

Если хотите занять деньги у участников Lendsbay на их условиях, выбирайте «Занять в обществе» и ищите карточки с предложениями. На карточках видна сумма займа, срок, на который его можно взять, процентная ставка и периодичность выплат. Выберите условия, которые вам подходят и переходите к оформлению.

Где взять деньги на карту срочно

Чтобы займ одобрили, нужно предоставить сервису доступ к своей кредитной истории. Lendsbay просто проверит вашу историю и отразит основную информацию о вас, как о заёмщике, в анкете.

Не надо паники. В плане отношения к пользователям Lendsbay просто котики. В отличие от банков, которые, как правило, сразу отказывают в кредитах людям с плохой кредитной историей, тут всё максимально лояльно и индивидуально. Сервис просто проверит вашу платёжеспособность, сформирует персональную оценку и присвоит её профилю. А уже от неё заимодатели будут отталкиваться, решая, давать вам в долг или нет.

Если подобрать займ из предложенных не получилось, попробуйте попросить в долг на своих условиях. Выберите раздел «Свои условия» и заполните карточку займа. Тут, в отличие от традиционных кредитов, все аспекты можно настроить так, как удобно именно вам. Ну, где вы вообще видели, чтобы какой-нибудь банк позволил вам самому выбирать, на каких условиях возвращать кредит? А в Lendsbay это возможно. И не только это:

Сумма займа

Периодичность погашения

Процентная ставка

Срок кредитования

Цель займа

Где взять кредит, если везде отказывают

Чтобы займ одобрили, лучше всё-таки заполнять карточку на основе объективных факторов. Понятное дело, что под 0,5% годовых в долг вам никто не даст. Тем более большую сумму. Просто посмотрите, на каких условиях другие пользователи готовы давать в долг, и отталкивайтесь уже от них. Не пренебрегайте ничем. Даже цель займа нужно указать честно. Люди, которые решат кредитовать вас, будут обращать на это внимание.

Перечень целей, на которые можно взять деньги в долг, ограничен, но довольно обширен и охватывает большинство сфер жизни:

Открытие бизнеса

Образование

Бытовые расходы

Покупки

Путешествия

Организация мероприятий

Реструктуризация долга

Не исключено (хотя и маловероятно), что никто из участников Lendsbay не одобрит вам займ. Такое тоже возможно. Но даже в этом случае у вас есть выход. Вы можете попросить в долг у кого-то из своих знакомых, а провести всё через Lendsbay. Сервис позволяет бесплатно оформить через него договор займа, который для удобства будет представлен в цифровом формате (ведь мы же против бумажной волокиты, помните?).

Всё, что для этого нужно, отправить заявку через приложение кому-то из своего списка контактов и получить от него согласие. Затем вы подписываете договор, предварительно прописав все условия, и получаете деньги. Выходит и удобно, и безопасно. После этого в профиле появится новая запись о займе. Приложение будет оповещать вас о наступлении дня платежа, так что вы гарантированно его не пропустите.

Как дать в долг под проценты

Для тех, кто не берёт в долг, а даёт сам, есть возможность заработать на займах. Lendsbay позволяет инвестировать в займы, предоставляя деньги в долг другим участникам сервиса.

Перейдите в раздел «Инвестиции» и нажмите «Инвестировать». Перед вами откроется список заявок на займы от других пользователей. Они тоже представлены в формате карточек, только от имени заёмщиков, а не заимодателей. На каждой карточке представлена информация о пользователе, который берёт деньги в долг, и условиях, на которых он готов этот долг гасить:

Имя и фамилия заёмщика

Возраст заёмщика

Род деятельности заёмщика

Кредитный рейтинг заёмщика

Отзывы других участников

Цель кредитования

Условия кредитования

Размер вашего заработка от предоставления кредита

Также вы можете одолжить деньги кому-то из своего списка контактов. Просто нажмите «Одолжить контакту», выберите пользователя и отправьте ему предложение о займе. Далее процедура предельно проста: оговариваете условия займа, прописываете это всё в договоре и подписываете его.

Я периодически торгую ценными бумагами на бирже, и Lendsbay устроен очень похожим образом. Чем ниже кредитный рейтинг заёмщика, тем выше процентная ставка, под которую он может взять займ, и наоборот. Но если на бирже вы, как инвестор, оцениваете все риски сами, то Lendsbay предупредит обо всех рисках сам.

Скачать Lendsbay для Android

Скачать Lendsbay для iOS

Бояться инвестировать в Lendsbay не стоит, потому что вы, как инвестор, защищены со всех сторон. Lendsbay не взаимодействует с вашими деньгами напрямую. За проведение всех транзакций отвечает один из крупнейших российских банков. А Lendsbay со своей стороны делает всё, чтобы займы возвращали. Во-первых, приложение бесплатно оповещает о наступлении дня платежа, а, во-вторых, если вдруг что, сервис задействует коллекторское агентство, с которым сотрудничает, и оно возьмёт возврат долга под свой контроль. В общем, одна сплошная безопасность.