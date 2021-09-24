Что нельзя делать со смартфоном?

Мы привыкли к тому, что смартфон сопровождает нас везде. Даже отрываться не хочется от чтения новостей на любимом сайте, проверять Instagram на наличие новых фото, зависать часами в TikTok. Телефон помогает скрасить время, пока стоишь в очереди в магазине, едешь на работу. Иногда мы забываем о том, что у технику лучше использовать при благоприятных условиях — это касается не только погоды, но и некоторых общественных мест. Собрали небольшой гайд, что не стоит делать с любимым смартфоном и куда его лучше не брать.

Можно ли брать смартфон в сауну

Сауна — вещь, бесспорно, полезная. В ней можно не только с пользой для здоровья провести время, но и просто пообщаться с друзьями в неформальной обстановке. Нужен ли там смартфон? С эстетической точки зрения, конечно, ему там не место — вас просто не поймут остальные посетители. Смартфоны имеют защиту от воды, но не от высоких температур — в сауне воздух разогревается невероятно сильно. Учитывая то, что в каждой компании обязательно найдется энтузиаст, который любит «погорячее, а то холодно», вашему смартфону не сдобровать. Более того, в смартфонах есть датчики влажности — если они сработают, ваша гарантия обнулится.

Та же история с более простым вариантом сауны — инфракрасной кабиной. Помню, во время работы в фитнес-клубе, наши клиенты не гнушались брать с собой свои гаджеты, хотя температура в кабине поднималась до 60 градусов. А вы сидите в сауне со смартфонами? Признавайтесь честно в нашем Telegram-чате!

Можно ли брать смартфон в солярий

Всегда казалось, что это не лучшая идея. Для меня было открытием, когда я узнал, что с телефоном ничего не случится. Ультрафиолетовые лампы не влияют на работу смартфона. Вопрос лишь в том, зачем в солярии телефон? 5-10 минут можно и пожить без него. Кроме того, в солярий рекомендуется надевать солнцезащитные очки, чтобы сберечь глаза. Если их нет, то смартфон точно станет причиной повреждения сетчатки, пока вы будете на него отвлекаться.

Можно ли носить телефон в кармане

Считается, что излучение смартфона не способно спровоцировать бесплодие. Но есть другая причина переживать: представьте, что вы подскользнетесь зимой и знатно приземлитесь на свой смартфон! Во-первых, это смешно. Во-вторых, шутки в сторону: история значит немало печальных случаев, когда падение на смартфон оборачивалось возгоранием. Так, несколько лет назад один парень упал с велосипеда, погнув телефон вместе с батареей. В результате он получил ожог второй степени. А однажды школьник из США сел на телефон, из-за чего тот загорелся. Проверять это мы, конечно же, не будем.

Почему нельзя заряжать смартфон на холоде

Разряженная батарея всегда настигает врасплох. Бывает, что в холодный январский день срочно нужно подзарядить смартфон прямо на улице — достаточно подсоединить кабель, идущий от портативной зарядки. Эксплуатация устройств при очень низких температурах, которые выходят за пределы установленного диапазона, может привести к разрядке аккумулятора. А зарядка на морозе повредит вашему смартфону. Лучше зайдите в теплое помещение и дайте телефону отогреться, но не используйте обогревательные приборы! То же самое касается и зарядки смартфона на жаре. Еще больше советов по использованию смартфонов ищите в нашем Яндекс.Дзен!

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Как подготовить телефон к продаже

Однажды моя коллега попросила заняться продажей ее смартфона. К сожалению, она не догадалась очистить память, а я опомнился слишком поздно. В итоге все пришлось делать впопыхах: узнавать пароль от учетной записи, форматировать 128 Гб памяти от личных файлов, среди которых фотографии, записи в телефонной книге, сообщения в мессенджерах и прочая информация. Очищайте телефон сразу же, чтобы ни у кого не было шансов получить ваши данные.

Почему нельзя брать смартфон в туалет

Берете смартфон в туалет? Очень зря. Откажитесь от этого! Он собирает множество вредных бактерий, провоцирует болезни. Что уж: вы просто-напросто можете разбить его или нечаянно уронить в унитаз. Это, кстати, касается и смартфона в ванной: уверен, вы читали множество историй, как телефоны топили в горячей ванной. А смартфон, находящийся на зарядке, и вовсе может привести к летальному исходу. В общем, если забеспокоились, обязательно прочтите нашу статью — там есть все подробности.

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Как использовать смартфон с разбитым экраном

Мы привыкли, что защитное стекло оберегает дисплей смартфона от падений — производители аксессуаров спасают немало судеб и жизней. Но пользоваться смартфоном, на котором даже просто треснуло стекло, очень вредно. Так бывает, когда нет времени заниматься этой проблемой. У меня был такой опыт: могу сказать, что в этом нет ничего хорошего. За утро я поцарапал палец до крови дважды. Если защитное стекло пришло в негодность, просто снимите его. А если разбили сам экран — отправляйтесь в ремонт. Но пользоваться таким устройством, как минимум, непрактично.

Смартфоны становятся неприхотливее, но есть определенные правила эксплуатации. Старайтесь пользоваться телефонами по назначению — тогда они точно станут жить дольше.