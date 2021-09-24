Что нельзя делать со смартфоном

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Иван Герасимов 0

Мы привыкли к тому, что смартфон сопровождает нас везде. Даже отрываться не хочется от чтения новостей на любимом сайте, проверять Instagram на наличие новых фото, зависать часами в TikTok. Телефон помогает скрасить время, пока стоишь в очереди в магазине, едешь на работу. Иногда мы забываем о том, что у технику лучше использовать при благоприятных условиях — это касается не только погоды, но и некоторых общественных мест. Собрали небольшой гайд, что не стоит делать с любимым смартфоном и куда его лучше не брать.

Что нельзя делать со смартфоном?

Можно ли брать смартфон в сауну

Сауна — вещь, бесспорно, полезная. В ней можно не только с пользой для здоровья провести время, но и просто пообщаться с друзьями в неформальной обстановке. Нужен ли там смартфон? С эстетической точки зрения, конечно, ему там не место — вас просто не поймут остальные посетители. Смартфоны имеют защиту от воды, но не от высоких температур — в сауне воздух разогревается невероятно сильно. Учитывая то, что в каждой компании обязательно найдется энтузиаст, который любит «погорячее, а то холодно», вашему смартфону не сдобровать. Более того, в смартфонах есть датчики влажности — если они сработают, ваша гарантия обнулится.

Возьмите в сауну друзей, но не смартфон

Та же история с более простым вариантом сауны — инфракрасной кабиной. Помню, во время работы в фитнес-клубе, наши клиенты не гнушались брать с собой свои гаджеты, хотя температура в кабине поднималась до 60 градусов. А вы сидите в сауне со смартфонами? Признавайтесь честно в нашем Telegram-чате!

Можно ли брать смартфон в солярий

Смартфон в солярий брать не надо, а вот очки — обязательно, если хотите сберечь глаза

Всегда казалось, что это не лучшая идея. Для меня было открытием, когда я узнал, что с телефоном ничего не случится. Ультрафиолетовые лампы не влияют на работу смартфона. Вопрос лишь в том, зачем в солярии телефон? 5-10 минут можно и пожить без него. Кроме того, в солярий рекомендуется надевать солнцезащитные очки, чтобы сберечь глаза. Если их нет, то смартфон точно станет причиной повреждения сетчатки, пока вы будете на него отвлекаться.

Можно ли носить телефон в кармане

Смотрите под ноги и не падайте на телефон!

Считается, что излучение смартфона не способно спровоцировать бесплодие. Но есть другая причина переживать: представьте, что вы подскользнетесь зимой и знатно приземлитесь на свой смартфон! Во-первых, это смешно. Во-вторых, шутки в сторону: история значит немало печальных случаев, когда падение на смартфон оборачивалось возгоранием. Так, несколько лет назад один парень упал с велосипеда, погнув телефон вместе с батареей. В результате он получил ожог второй степени. А однажды школьник из США сел на телефон, из-за чего тот загорелся. Проверять это мы, конечно же, не будем.

Почему нельзя заряжать смартфон на холоде

Держите смартфон во внутреннем кармане куртки, чтобы он не окоченел

Разряженная батарея всегда настигает врасплох. Бывает, что в холодный январский день срочно нужно подзарядить смартфон прямо на улице — достаточно подсоединить кабель, идущий от портативной зарядки. Эксплуатация устройств при очень низких температурах, которые выходят за пределы установленного диапазона, может привести к разрядке аккумулятора. А зарядка на морозе повредит вашему смартфону. Лучше зайдите в теплое помещение и дайте телефону отогреться, но не используйте обогревательные приборы! То же самое касается и зарядки смартфона на жаре. Еще больше советов по использованию смартфонов ищите в нашем Яндекс.Дзен!

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Как подготовить телефон к продаже

Однажды моя коллега попросила заняться продажей ее смартфона. К сожалению, она не догадалась очистить память, а я опомнился слишком поздно. В итоге все пришлось делать впопыхах: узнавать пароль от учетной записи, форматировать 128 Гб памяти от личных файлов, среди которых фотографии, записи в телефонной книге, сообщения в мессенджерах и прочая информация. Очищайте телефон сразу же, чтобы ни у кого не было шансов получить ваши данные.

Почему нельзя брать смартфон в туалет

Путешествие смартфона в небытие может произойти именно так

Берете смартфон в туалет? Очень зря. Откажитесь от этого! Он собирает множество вредных бактерий, провоцирует болезни. Что уж: вы просто-напросто можете разбить его или нечаянно уронить в унитаз. Это, кстати, касается и смартфона в ванной: уверен, вы читали множество историй, как телефоны топили в горячей ванной. А смартфон, находящийся на зарядке, и вовсе может привести к летальному исходу. В общем, если забеспокоились, обязательно прочтите нашу статью — там есть все подробности.

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Как использовать смартфон с разбитым экраном

Таким телефоном даже пользоваться не очень удобно

Мы привыкли, что защитное стекло оберегает дисплей смартфона от падений — производители аксессуаров спасают немало судеб и жизней. Но пользоваться смартфоном, на котором даже просто треснуло стекло, очень вредно. Так бывает, когда нет времени заниматься этой проблемой. У меня был такой опыт: могу сказать, что в этом нет ничего хорошего. За утро я поцарапал палец до крови дважды. Если защитное стекло пришло в негодность, просто снимите его. А если разбили сам экран — отправляйтесь в ремонт. Но пользоваться таким устройством, как минимум, непрактично.

Смартфоны становятся неприхотливее, но есть определенные правила эксплуатации. Старайтесь пользоваться телефонами по назначению — тогда они точно станут жить дольше.

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