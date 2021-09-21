Почему нам разонравились игры

Мы уже рассказывали о том, что полезно иногда играть. Видеоигры позволяют расслабляться, находить решение проблем, фокусироваться на чем-то, решать головоломки. Современные игры способны объединять людей, создавая командный дух среди игроков. Игры стали популярным хобби, а количество поклонников постоянно увеличивается. Но с играми не все так просто: гонка за достижениями и скиллами может обернуться потерей удовольствия от игрового процесса. Почему так происходит?

Игры, по сути, являются прекрасным способом отвлечься, немного почувствовав себя ребенком. Так сказать, испытать ностальгию. Взрослые частенько хотят снова вернуться в юные годы, когда все было намного проще.

Почему игры такие сложные

Современные многопользовательские игры сильно отличаются от тех, что были 10-15 лет назад. Теперь вы находитесь в команде единомышленников, играя в Counter-Strike. То же самое происходит и с гоночными сериями: онлайн-режим позволяет проходить этап совместными усилиями. Проблема в том, что иногда вы можете оказаться нежеланным гостем в этой группе игроков. Кажется, что вы частенько поигрываете во что-то, многое умеете, но уровень компаньонов гораздо выше.

Вспоминается блогер Wylsacom, который уже не первый год участвует в «Кубке Фиферов»: у него крутые карточки игроков, но уровень подготовки заметно ниже, чем у других участников. Это нередко выливается в хейт и насмешки в комментариях, таким же образом Валентин, будто бы, оказывается на этом соревновании не самым желанным участником.

Токсичность в онлайн-играх

Я стараюсь следить за популярными геймерами FIFA. Часто их поединки превращаются в лютый кошмар: один старается играть активнее, а другой перекатывает мяч, чтобы сэкономить время и удержать счет. Реакция в роликах ожидаема: первый начинает психовать, угрожать, а потом и фанаты обоих геймеров присоединяются к этой шумихе. В результате мы получаем токсичный контент, который имеет мало отношения к самому процессу. Футбол и вовсе отходит на задний план — остаются только междоусобицы. А представляете, что будет, если в этом будет замешана девушка-игрок?

Опрос 900 женщин-геймеров, который проводился компаниями Reach3 Insights и Lenovo показал, что 59% девушек скрывают свой пол в играх, чтобы избежать домогательств, а 77% опрошенных заявили, что сталкивались с гендерной дискриминацией в игровом пространстве со стороны игроков мужского пола. В принципе, независимо от пола, придется столкнуться с ситуацией, когда более опытные игроки будут унижать вас во время неудач, а вам придется терпеть это, чтобы набраться опыта. Это, в какой-то степени, ломает психику напрочь: ты садишься поиграть, а в итоге сталкиваешься с токсичностью вместо того, чтобы расслабиться.

Такое отношение заставляет осознать, что нужно отказаться от желания доказывать свою ценность перед незнакомцами, которые, возможно, никого и не уважают, кроме себя. Лучший выход — не засиживаться в играх, вспомнить о реальном мире и тех хобби, которые есть. Нужно найти баланс, который позволит совмещать онлайн-игры и увлечения. Улучшение же игровых навыков потребует большего количества времени, отказа от чего-то важного. Да, игры — это круто. Например, у меня есть множество других увлечений: тренировки, йога, чтение книг, изучение иностранных языков. Я совсем позабыл о них, пока играл. Кстати, вместо игр можно всегда почитать наш познавательный Яндекс.Дзен!

Читайте также: 6 лучших файтингов для Android

Почему не хочется взрослеть

Становление старше не значит, что вы больше не можете играть, но с каждым годом времени остается все меньше, а любимые занятия все больше отходят на второй план. С годами появляется все больше важных дел, которые невозможно избежать: уборка, уход за родственниками, за животными, оплата счетов. За последний год я стал реже играть, проводя не более двух-трех часов в день за приставкой. Но я скучаю по тем временам, когда засиживался с утра до вечера за прохождением Need For Speed. В то время мы получали бешеный опыт, которым могли похвастаться перед сверстниками, не получив в ответ негатива.

Я часто ловлю себя на мысли, что вернуться к такому образу жизни возможно, уволившись с работы и отказавшись от обычной жизни. Почему бы нет? В Сети всегда можно найти единомышленников. Но это опять испортит удовольствие от игр. Лучший выход — однопользовательские игры, где ты предоставлен сам себе и не нужно ничего доказывать незнакомцам.

Сейчас многопользовательские игры невероятно популярны. Они помогают научиться играть в команде, классно проводить время. Но в погоне за всеобщим признанием мы перестаем замечать, что перестали получать удовольствие от самого процесса. Если заметили, что нахождение с джойстиком превратилось в рутину, попробуйте переключиться, чтобы снова начать получать удовольствие и не будьте слишком строги к себе.