Huawei представила HiCar — необычный гаджет для автомобиля

Каждая компания на конкурентном рынке, без преувеличения, должна бороться за выживание. Наиболее справедливо это в отношении Huawei, которая находится под жесткими санкциями. Для того, чтобы продолжать свою деятельность, она выбрала путь постоянного увеличения модельного ряда своих смежных гаджетов. Она и раньше этим занималась, но теперь выпуск ”не смартфонов” стал для китайской компании настоящим спасением пока, как говорится, все не уляжется. На этом пути она снова выпустила несколько новых гаджетов, которые могут несколько удивить человека, который не очень глубоко погружен в мир технологий. Хотя меня и самого заинтересовали новинки.

Умный экран для автомобиля Huawei

Под конец года Huawei проводит конференцию, на которой показывает сразу два гаджета — Smart Screen S и Smart Screen S Pro, но это не самое интересное, и куда больше внимания привлекает к себе интеллектуальный экран Huawei Smart Selection Car. Оценили его относительно недорого — в 260 долларов (примерно 19 500 рублей). Но что же это такое?

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Умный экран Huawei Smart Selection Car оснащается сенсорным дисплеем с диагональю 8,9 дюйма, яркостью до 700 нит и разрешением 1920 на 720 пикселей. Он имеет антибликовое покрытие и поддерживает перенос мобильных приложений между экранами.

На устройстве уже предустановлено более 30 поддерживаемых приложений, включая карты Baidu, карты Gaode и другие популярные навигационные приложения, а также NetEase Cloud, Kugou, Himalaya и другие музыкальные приложения. То есть все то, что популярно в Китае, так как именно этот регион является основным для нового продукта.

Видеорегистратор Huawei

Чтобы быть максимально похожим на смартфон, гаджет оснащен двумя камерами — фронтальной и широкоугольной основной. Они нужны для того, чтобы фиксировать, что происходит в машине и на пути ее следования. Как вы поняли, это встроенный видеорегистратор.

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Экран также имеет регулируемое на 360 градусов основание и поддерживает голосовое управление интерфейсом и управление жестами. Чтобы лучше интегрировать его в автомобиль, предусмотрена возможность подключения к оригинальной автомобильной аудиосистеме. Для связи с телефоном есть также Wi-Fi и Bluetooth. Гаджет даже поддерживает связь с умным домом и некоторые другие функции.

Сколько автомобилей оснащены HiCar

Во время презентации глава подразделения потребительских товаров Huawei Ю Чэндон (Yu Chengdong) сообщил, что система HiCar, работающая с гаджетом, в настоящее время совместим с более чем 150 моделями автомобилей от 20 автопроизводителей.

Кроме того, что уже сейчас для новинки предусмотрена возможность установки на некоторые автомобили, компания строит большие планы на будущее. В 2021 году Huawei Smart Selection Car должен быть предустановлен на более чем 5 миллионов новых автомобилей.

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Естественно, представители компании не могли обойти стороной сравнение с конкурентами. Правда, речь шла только о том, что HiCar превосходит автомобильные системы Apple и Android по разнообразию приложений и удобству использования. Прямого сравнение не было, но появление конкурента все равно вызывает немало интереса.

В продаже смарт-экран Huawei Smart Car поступит 8 января 2021 года по цене 1 699 юаней (примерно 259 долларов США), но уже 30 декабря стартует предзаказ.

Когда экран Huawei появится в России

Пока нет информации о том, можно ли будет купить гаджет в России и пользоваться им в своем автомобиле. Все это мы узнаем позже, но есть большая вероятность того, что все будет работать.

Возможно, этот гаджет можно будет купить на Aliexpress. Если да, мы обязательно расскажем об этом в Сундуке Али-Бабы.

Что нужно для автомобильного экрана? Он должен быть мультимедийным центром и навигатором. Этого уже достаточно, чтобы претендовать на замену некоторых штатных систем. Huawei дружит с Яндекс и в AppGallery есть все приложения поискового гиганта. Стало быть, когда смартфон будет соединяться с дисплеем, на него можно будет легко вывести Яндекс Карты, которыми и пользуются почти все автомобилисты в нашей стране.

Единственной проблемой может стать то, что умный экран от Huawei будет работать только со смартфонами Huawei. Это может стать вполне серьезным ограничивающим фактором. Но не стоит забывать о том, как компания стремится выстроить свою операционную систему, и как быстро наполняет свой магазин приложений. Конечно, там никогда не будет сервисов Google, но я пользовался смартфонами Huawei и Honor без них. Могу сказать, что жизнь ”по ту сторону” есть, и если инженеры не перестанут работать в этом направлении, все будет еще лучше.