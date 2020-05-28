В России представили Honor 30 Pro+. У нас он уже есть.

В последнее время смартфоны редко заставляли меня удивляться. То ли я изменился и, что называется, видел все, то ли с рынком что-то не так, но как-то и правда ничего уже по-настоящему не радует. Просто все какое-то одинаковое. Никто не предлагает ничего нового по ряду причин. Одни из них — это страх прогадать и выкатить то, что никто не купит. В целом, страх оправдан и только некоторые компании еще пробуют экспериментировать, но получается у них это не очень хорошо. А на фоне всего этого застоя радуют смартфоны, в которых может и нет ничего особенного, но какие-то они приятные. Недавно я столкнулся с одним из таких и хочу рассказать о нем.

Эта статья не о том, какой прекрасный смартфон Honor 30 Pro+, и не о том, что обязательно надо бежать и покупать его. Поэтому, подождите, прежде, чем сразу писать гневные комментарии. Хотя, если душа просит, не смею вас удерживать. Только без мата и оскорблений, а то робот-модератор не пропустит.

Презентация Honor 30

Сегодня показали не только Honor 30 Pro+, которым я уже спел попользоваться. Так же нам показали Honor 30, Honor 30s. Все они имеют поддержку 5G и батарею на 4000 мАч. Из самых существенных отличий можно назвать камеры и процессоры. Если Honor 30 Pro+ работает на Kirin 990, то Honor 30 и Honor 30s имеют на борту соответственно Kirin 985 и Kirin 820.

Обзор Honor 30 Pro+

Смартфон показали миру чуть раньше, но в России официальный запуск состоялся только сегодня. Это и стало отличным поводом поговорить о смартфоне.

Я уже пользовался до этого некоторыми Honor, включая прошлогодний Honor 20 Pro. В нем компания решила некоторые трудности с ценообразованием и соответствием цены качеству. Он получился очень сбалансированным.

Новый Honor 30 Pro+ стоит 54 990 рублей. Это большая сумма, но на фоне конкурентов она цена не кажется такой высокой. Возможно, свою роль сыграло отсутствие сервисов Google. В целом без них жить можно, хотя иногда немного сложно. До этого я около месяца пользовался Huawei P40 Pro и не испытал тех трудностей, к которым готовился. Год назад на магазин приложений AppGallery смотреть было больно. Он был хорош для Китая, но совершенно не был адаптирован под остальной мир. Теперь на волне проблем с Google многое изменилось. И компания начала активно заманивать разработчиков и им стало интересно занять место в магазине приложений, который может стать третьей силой (после Google Play и AppStore).

Что мне больше всего понравилось в Honor 30 Pro+, так это ощущения от него. Кажется, что он более легкий и воздушный, чем тот же Huawei P40 Pro. Скорее всего, дело в узких гранях, которые мне всегда нравились.

Игровые смартфоны в этом году могут остаться без процессора

Еще я очень высоко оценил дизайн смартфона. Он не просто градиентный или однотонный — он имеет матовую структуру стекла (официально он называется ”титановый серебристый”). Благодаря этому, она очень мягко переливается и на солнце отдает разными оттенками, но не слишком яркими. На словах описать это сложно, а на фото показать не получится, но смотрится такой цвет очень красиво.

Еще понравилось нанесение переливающегося слова Honor на заднюю стенку. Как-то это стильно смотрится. Зато у меня много вопросов к камере, которая слишком выпирает. Мне кажется, что намного больше, чем на других смартфонах. Если для вас это критично, имейте в виду.

Как снимает Honor 30 Pro+

Смартфоны Honor всегда оснащались хорошими камерами и глупо предполагать, что флагман не получит лучшую на сегодня камеру из тех, что есть у производителя.

Отчасти сильное выпирание камеры можно объяснить тем, что внутри нее установлен просто огромный сенсор 1/1,28 с разрешением 50 Мп (с фильтром RYYB). За это отдельное спасибо. Я надеюсь, что это станет трендом, и производители начнут наконец-то гнаться за размером сенсора, а не за его разрешением. Так фотографии будут намного лучше.

Примеры фотографий с камера Honor 30 Pro+:



Оригиналы этих и многих других фотографий можно скачать по этой ссылке.

Остальные сенсоры имеют разрешение 16 Мп и 8 Мп, а максимальное увеличение 50-кратное благодаря перископическому сенсору и его комбинированной работе с цифровым зумом. Разрешение модулей фронталки 32 Мп (основной) и 8 Мп (ширик). К ней претензий нет, но и похвалить ее не за что. Просто хорошая, но не выдающаяся фронтальная камера.

Естественно, претензий к этой камере у меня не осталось. Все фотографии просто на высоте. Я даже не заметил того мультяшного уклона в сторону перенасыщенности, который всегда до этого критиковал в смартфонах Honor. Возможно, производитель наконец-то поменял настройки. С другой стороны, даже в контровом свете HDR отрабатывает просто шикарно.

Из остального можно отметить возможность снимать видео в 4K с частотой 60 кадров в секунду, видео с соотношением сторон 21:9 и возможность автоматической регулировки частоты кадров. Максимальная частота кадров замедленной съемки составляет 1920 кадров в секунду.

Если вам интересно макро, о в этом режиме можно снимать с 2,5 см. Нужно это не всем, но отделанный объектив под это не делали и ладно.

Как работает Honor 30 Pro Plus

С производительностью у этого смартфона нет никаких проблем. Все работает максимально хорошо благодаря тому, что внутри него установлен процессор Kirin 990 (с поддержкой 5G). Может в тестах что-то и будет более производительным, но в реальной жизни никаких проблем с работоспособностью нет. Есть даже система жидкостного охлаждения. Хотя, кого сейчас этим удивишь?

Трудности будут только с тем, чтобы выдать максимум этой работоспособности. Магазина приложений со всеми основными играми нет, но я не думаю, что для человека, который любить играть на смартфоне, будет проблемой скачать APK нужных ему игр.

Работает смартфон под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.1. Скорее всего, он получит обновление до Android 11, так как сам Android не зависит от того, есть ли в смартфоне сервисы Google. Субъективно мне показалось, что смартфон работает очень шустро и отзывчиво. Ни какой-то еле уловимой задумчивости, ощущение которой не покидало меня в прошлых поколениях.

Honor 30 Pro+ выпускается только в одном варианте памяти — 8 ГБ оперативной и 256 встроенной. Много или мало решайте сами, но мне хватает.

Аккумулятор имеет емкость 4000 мАч. Мне показалось, что потребление еще можно немного оптимизировать, так как я ожидал чуть большей автономности. В моем режиме использования к вечеру останется 25-30 процентов заряда при такой батарее. Тут оставалось примерно 15-25. Возможно, проблему решат. Зато заряжается смартфон быстро от 40-ваттного адаптера, а вот беспроводная зарядка только на 27 Вт. Обратная зарядка, как водится, тоже есть.

Характеристики нового Honor

Среди остальных характеристик можно отметить экран с диагональю 6,57 дюйма и разрешением 1080 на 2340 точек (плотность пикселей 392 точки на дюйм). Частота обновления экрана 90 Гц, а сенсора — 180 Гц. Закругление по граням составляет 70%.

Конечно, есть все самые передовые стандарты связи, включая Wi-Fi 6.0 Plus, USB 3.0, Bluetooth 5.1, поддержка всех навигационных систем, NFC и традиционный ИК-порт для управления техникой.

Honor 30 Pro+ стал первым смартфоном, кроме Яндекс.Телефона, в котором Алиса интегрирована на уровне железа. То есть, с ней можно общаться не разблокируя телефон.

Есть еще какая-то супер-пупер система звука со стереодинамиками, но я не услышал в нем ничего особенного. Как по мне, так это обычный звук, как у многих других смартфонов. Я просто не жду от таких маленьких динамиков чего-то выдающегося.

Куда больше мне понравилось новое поколение наушников Honor Magic Earbuds. Тут ребята из Honor действительно постарались. Мало того, что они отлично сидят в ушах, так еще и звучат они тоже достойно. Нормально проверить активное шумоподавление в транспорте не получилось, но к звуку претензий точно нет.

Единственная претензия к тому, как располагаются наушники в кейсе. Мне кажется, логичнее было бы расположить их наоборот. Зато кейс прочный. Если верить производителю, он тестировался и может выдержать 100 000 открытий и 150 падений с метровой высоты. У меня осталось еще 149.

Впечатления от Honor 30 Pro+

Я пользовался Honor 30 Pro+ несколько дней и все время я делал это с какой-то болью. Все здорово и мне даже действительно начали нравиться смартфоны Honor, к которым раньше я был относительно спокоен. Они все равно были лучше, чем многое другое, но теперь увидел то устройство, которым бы я с удовольствием пользовался. Не знаю, связано ли это со стремлением компании сделать все еще лучше на фоне того, что у нее теперь нет сервисов Google, или с чем-то еще, но не отметить качество новинки нельзя. Радует, что хотя бы AppGallery развивается. Ему еще есть куда стремиться, но все уже не так плохо, как было в прошлом году, когда в нем не было почти никаких приложений для повседневного использования.

Honor против Huawei: ученик превзошёл учителя?

По сути, претензий к этому смартфону у меня всего три: слишком сильно выпирающая камера, не до конца реализованный потенциал автономности и отсутсвие сервисов Google. К первому можно привыкнуть, второе решается с обновлениями, а третье — развитием AppGallery, в который я начал верить существенно больше. Поговаривают, что сейчас там 400 миллионов активных пользователей.

В самом начале я просил дочитать до конца. Теперь можно оставлять комментарии. Интересно почитать, что вы думаете об этом смартфоне. Если вам ближе наш Telegram-чат, можете писать туда — вы в любом случае будете услышаны.