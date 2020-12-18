Когда выйдет Huawei P50, чем будет интересен и сколько будет стоить

Как водится, задолго до выхода нового смартфона мы знаем о нем многое. Часто даже цену и подробные характеристики. За это спасибо всем: Инсайдерам, разработчиками и даже руководству компаний, которые хотят немного подогреть интерес публики. Факт остается фактом, утечек становится слишком много и теперь мы даже знаем, каким будет новый Huawei P50, а ведь это самый спорный смартфон последнего времени. О нем сложно что-то знать наверняка, ведь даже сама компания не может быть до конца уверена в том, что делает, какие санкции на нее наложат, а какие, наоборот, снимут. Тем не менее, информация выглядит довольно правдоподобно и без внутренних источников тут явно не обошлось. Давайте запомним сказанное и проверим на деле через несколько месяцев.

Новые модели Huawei

Рост Huawei замедлился под давлением, которое она испытала в 2020 году. Тем не менее, у китайского производителя большие планы на 2021 год. Хотя санкции США против компании не демонстрируют никаких признаков ослабления, компания готова к запуску серии Huawei P50 — флагманского семейства смартфонов бренда. Оно всегда выходит в начале года. Такие запуски еще называют ранними.

Как и линейка Huawei P40, и предыдущие версии серии P мы ожидаем, что серия P50 будет обладать отличными характеристиками камеры и большой автономностью. Но это все ”на поверхности” и слишком просто предсказывается. Что же еще мы можем увидеть? Приведенная ниже информация собрана на основании различных источников и многократно подтверждена другими из них.

Когда выйдет Huawei P50

В отличие от Samsung Galaxy S21, мало споров о том, как Huawei назовет этот флагман. В случае с южнокорейцами варианты сводятся к продолжению названия круглыми числами (Galaxy S30) или приравнивание модели к году выпуска (Galaxy S21). Я уже неоднократно выступал за второй вариант, так как он более логичен. Это ненавязчиво и не надо будет вспоминать, в каком году выходила та или иная модель, постепенно перебирая в мозгу их в обратную сторону относительно актуальной.

Huawei уже уверенно взяла курс на модели с круглыми числами и этот год не будет исключением. Смартфонов в линейке Huawei P50 будет три: обычная версия, Pro и Pro Plus.

Точной даты релиза пока нет. Даже сама компания пока может этого и не знать, ведь впереди еще несколько месяцев. Впрочем, учитывая, что P20, P30 и P40 вышли в конце марта, можно предположить, что в этот раз все будет точно так же. В прошлый раз другая дата запуска была во времена Huawei P10 — он вышел в феврале.

С другой стороны, учитывая, что Samsung Galaxy S21 выйдет в этом году раньше обычного, то и китайской компании нет смысла откладывать запуск слишком надолго. Конечно, если она успевает все сделать.

Характеристики Huawei P50

Санкции США по-прежнему могут стать проблемой для Huawei, но вряд ли это помешает компании выпустить действительно крутое устройство. В октябре 2020 года компании было разрешено закупить некоторые ключевые компоненты. К ним относятся датчики камер от Sony и Omnivision, а также экраны от Samsung Display. В сообщениях говорится, что Huawei теперь разрешено возобновить покупку некоторых чипов, но от части из них она уже отказалась.

Последняя модель Huawei серии P обычно имеет те же основные внутренние элементы, что и предыдущая серия Mate. В связи с этим интересно узнать, какой в нем будет процессор. Конечно, у компании еще могут быть запасы Kirin 9000, но едва ли их хватит надолго. Напомню, с сентября они больше не производятся. Это крутой 5-нм чипсет, который сильно шагнул вперед относительно Kirin 990 и по некоторым параметрам превосходит новейший Snapdragon 888.

Что касается постоянной и оперативной памяти, базовый Huawei P40 поставляется в версии 8/128 ГБ. Уменьшится он не должен, а увеличится или нет, пока не известно.

Будет ли Huawei работать на Android

В сентябре 2020 года Huawei подтвердила, что операционная система HarmonyOS будет доступна на смартфонах в 2021 году. Хотя в настоящее время компания использует на своих устройствах EMUI 11 на базе Android, это может прекратиться с ближайшим крупным запуском, которым и станет Huawei P50.

Согласно отчету китайской компании Sina Tech, серия Huawei P50 будет «официально оснащена» ОС Harmony. Компания Huawei недавно представила бета-версию Harmony OS 2.0 и в списке поддерживаемых устройств указан Huawei P40, а значит, там будут и более новые модели линейки.

Одно понятно точно. Вероятность появления сервисов Google в Huawei P50 чуть ниже, чем встретить Сергея Брина в Пятерочке около дома. То есть нулевая. Даже если когда-то санкции и снимут, то точно не так скоро, да и Huawei может принципиально отказаться от Google в случае снятия санкций. Слишком дорого ей обходится эта зависимость.

Сколько будет стоить Huawei P50

Huawei стремится обслуживать в первую очередь свой домашний рынок, особенно в последние годы. Те, кто находится в Европе или других регионах, могут увидеть смартфон с большой задержкой.

Хотя Huawei запустила серию P40 в конце марта, телефон был доступен на китайском и западном рынках только 6 и 25 июня соответственно. Мы можем увидеть нечто подобное с серией P50. С уверенностью говорить об этом слишком рано, но все идет именно к этому.

Что касается ценообразования, мы можем сделать несколько обнадеживающих прогнозов, основываясь на послужном списке серии P. Huawei придерживалась одинаковой цены на линейки P40 и P30. Базовые модели P30 и P40 продавались по цене 799 евро (примерно 72 000 рублей), а базовые модели P30 Pro и P40 Pro начинались с 999 евро (примерно 90 000 рублей). Несмотря на это, P40 Pro также получил вдвое больше памяти, чем его предшественник.

Учитывая усилия Huawei по сохранению своей доли на мировом рынке, мы ожидаем, что компания снова сохранит эту структуру ценообразования. Она может даже немного снизить эти цены, что сделает серию P50 более привлекательным предложением по сравнению с конкурентами.

Что-то еще сказать о новом смартфоне, не переходя на фантазии, сложно. Мы еще будем возвращаться к этой теме, и чтобы не пропустить новости, подписывайтесь на наш новостной канал в Telegram.