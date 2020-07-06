Huawei выпустит EMUI 11 на Android 11 уже через несколько месяцев

Так уже сложилось, что как только мы говорим слово ”Huawei”, первое, что мы представляем, это санкции, проблемы и запрет на использование главного, что есть у Android — сервисов Google. Несмотря на это, компания продолжает активно грести против течения и совсем скоро, несмотря на трудности, выпустит новую версию своей фирменной оболочки EMUI, которая, что важно, будет построена на Android 11. Вот так работает китайская компания, которая не хочет сдаваться и считает, что она справится со всеми сложностями своего нынешнего положения. Чем же будет хороша новая прошивка, какие телефоны ее получат и как она вообще будет работать?

Порой Huawei (и ее суббренд Honor) так активно проводят свои презентации, рассказывают о новинках и рассылают пресс-релизы, что создается ощущение, будто ничего не происходит и компания продолжает удерживать свое положение на рынке. Впрочем, она и правда его удерживает.

В 2021 году Huawei может отказаться от своих процессоров, но решение есть

В течение восьми лет компания развивает свое фирменное программное обеспечение, получившее название EMUI. На данный момент актуальной версией является EMUI 10.1, о которой мы уже много раз писали и рассказывали о ее преимуществах. Сейчас появилась официальная информация о том, что компания готовится к выпуску операционной системы EMUI 11, которая будет построена на Android 11. Нельзя сказать ”вот так поворот”, но звучит интересно.

Когда выйдет EMUI 11

По словам Вана Ченглу (Wang Chenglu), президента департамента программного обеспечения для потребительского бизнеса Huawei, новая прошивка EMUI 11 появится в третьем квартале 2020 года. Получается, что речь идет о периоде июль-сентябрь этого года.

Кроме того, он сказал, что система EMUI 11 станет усовершенствованием EMUI 10. Компания работает над преемственностью поколений, но планирует сделать новую версию более плавной и отзывчивой, чем нынешняя. Так стоит рассчитывать на фирменные функции Android 11, о которых мы тоже неоднократно писали на нашем сайте.

Какие устройства будут поддерживать обновление EMUI 11

Компания не дает однозначного ответа, какие устройства получат поддержку EMUI 11, и обещает рассказать об этом позже. Как только мы узнаем об этом, обязательно поделимся с вами на страницах нашего сайта и в нашем новостном Telegram-канале.

Как продлить срок службы аккумулятора смартфонов Huawei и Honor

Пока можно предположить, что в список поддерживаемых устройств войдут те, которые выли выпущены в течение последних двух лет. Среди них наверняка будут модели линеек Huawei P30, Huawei P40, Huawei Mate 20, Huawei Mate 30 и другие модели.

Что нового в EMUI 11

Интересно, что есть также сообщения о выходе Hongmeng OS 2.0. Согласно сообщениям, система Hongmeng OS 2.0 выйдет одновременно с EMUI 11.

Huawei продолжит разработку различных функций, которые уже были на ее устройствах и просто получат улучшения, а также новых, которых пока не было. Например, в EMUI 10 в систему включена функция, которая называется ”Distributed Technology” и позволяет поддерживать видеосвязь в формате HD между несколькими устройствами. Однако есть сообщения о том, что с помощью EMUI 11 будет возможно подключение часов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и других устройств Huawei к различным экранам. «Distributed Technology» должна обеспечить совместную работу на нескольких экранах.

Как сделать диагностику телефонов Huawei и Honor в домашних условиях.

В EMUI 11 большой упор будет сделан на продолжение развития взаимодействия устройств. В частности еще большего упрощения перехода от одного устройства к другому, что всегда важно не только с точки зрения удобства пользователя, но и для увеличения продаж. Повлияет это и на удобство работы на нескольких устройствах одновременно. То, что давно есть у Apple, и не так давно, но уверенно развивается у других производителей, теперь будет активно внедряться в новые смартфоны Huawei.

А еще новые функции должны будут открыть новые возможности для совместной работы Windows и Android. Пока до конца непонятно, как, но новые разработки должны устранить барьеры между различными системами и сделать смартфоны в широком смысле периферийными устройствами для компьютера и друг друга. Так получится добиться более плотной интеграции систем.

Как взрослая: Huawei тоже захотела следить за больными коронавирусом

Проще говоря, «Distributed Technology» поможет создать «суперустройство», которое позволит беспрепятственно передавать информацию между несколькими устройствами. В итоге пользователи получат более развитую экосистему. Все их устройства, включая компьютер на Windows, будут работать в единой связке. Посмотрим, что из этого получится и как это будет работать, но звучит как”наполеоновские планы”. Впрочем, в нынешнем положении Huawei других планов у нее и не должно быть. Даже не смотря на санкции правительства США, устройства Huawei и Honor ценятся во многих странах мира, а в России они и вовсе лидируют в потребительском сегменте.