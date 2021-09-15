iPhone 13 разочаровал, но я куплю его ради функции, которой нет у Android

Вчера прошла одна из самых важных презентаций в этом году. Как бы мы не относились к компании Apple, она все равно часто задает тренд на рынке и ее мероприятия вызывают неподдельный интерес. Даже те, у кого при одном упоминании iPhone начинает нервно дергаться глаз, все равно хоть мельком, но заглянут в новостные ленты на следующий день после анонса. Как минимум для того, чтобы сказать, что в этот раз снова не было ничего интересного. Обычно я поддерживаю всех производителей и понимаю, что даже небольшие нововведения даются в наше время очень тяжело. Но в этот раз я соглашусь, что действительно не было представлено ничего по-настоящему интересного. Кроме, пожалуй, одной функции, которая, скорее всего, заставит меня купить новый iPhone 13. При том в версии Pro.

Новая функция относится к камере. Поэтому сначала я немного расскажу о том, что такое вообще камера iPhone как явление, а уже потом перейду непосредственно к тому, о чем я сказал в заголовке этой статьи. Поэтому или дочитайте до конца, а я постараюсь, чтобы вы не потеряли суть повествования, или просто через оглавление ниже перейдите к нужному разделу.

В чем камера iPhone хуже других телефонов

Именно камера iPhone всегда вызывала много интереса. Пусть она и не предлагает какого-то безумного разрешения (которое часто только вредит), у нее нет вороха ненужных функций и она не может делать никому ненужных 100х зумов. Собственно, именно эти функции и позволяют камерам других брендов набирать очки и подниматься в рейтингах намного выше купертиновских смартфонов. В частности, это относится и к многострадальному DxOMark, который не критиковал только ленивый.

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Чем камера iPhone лучше камер Android

Но есть у iPhone одна очень приятная особенность — он делает просто хорошие снимки. Не те, которые надо излишне подчеркивать, выкручивая контрастность. Он просто фиксирует мир таким, какой он есть, а он прекрасен сам по себе, если посмотреть под правильным углом. Камера iPhone не стремится что-то приукрасить, хотя и обладает системой улучшений, — она просто делает снимки естественными.

Впрочем, если в отношении фотографии еще можно вести некоторые дискуссии, то видеовозможности iPhone существенно превосходят то, что могут предложить, не побоюсь этого слова, все конкуренты. Видеоролики на iPhone получаются качественными, плавными, сбалансированными с точки зрения динамического диапазона и просто красивыми.

Apple всегда старается на очередной презентации не перекраивать все с нуля и не менять саму философию камеры, а немного ее доработать, аккуратно добавив новую функцию, которая не испортит то, что было, а сделает его только лучше. Пусть телефон во многом и проигрывает конкурентам на Android, в том числе по вкусовщинным отличиям, но камеры у него не отнять. Даже если вы сейчас скажете, что выглядит она по-уродски, с этим многие согласятся, но снимает она хорошо, и точка!

Режим кино в камере iPhone 13 Pro

Функция, которой в этот раз наделили новый телефон, называется ”Киноэффект”. Я очень много снимаю на камеру телефона и иногда пробую сделать даже что-то художественное. Я не претендую на признание своих талантов и делаю это для себя, но новый эффект позволит сделать картинку существенно более профессиональной.

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Вспомните, как в кино один актер поворачивается назад, и фокус плавно, но быстро переходит на персонажа, стоящего за его спиной, или на те объекты фона, на которые он смотрит. Именно фокусировкой удерживается внимание зрителя. А заодно это моделирует наше зрение. Мы не можем одинаково резко видеть человека, с которым разговариваем, и рекламную вывеску за ним. В кино это давно и успешно используется.

Теперь такую функцию предлагает iPhone. В новом режиме, когда в кадре находится человек и он смотрит в нее, фокус на нем. Как только он оборачивается или его лицо пропадает, фокус переносится на задний план. Если на заднем плане будет другой человек, то камера будет как бы наготове сфокусироваться на нем. Если надо, она мягко сделает его более резким.

Может быть такая функция и не является мастхэвом для всех и каждого, но что-то в ней определенно есть. Лично я буду ей пользоваться, а если вы являетесь блогером или просто снимаете много видео на телефон с людьми в кадре, то для вас это и вовсе станет очень важной функцией. А самое главное, стоит только представить, насколько это сложно с технической точки зрения. Кажется, что перефокусировка очень проста, но это не так.

Вспомните, как фокусируется камера или телефон. У них есть небольшой скачок, когда картинка становится все более резкой, потом снова смазывается и возвращается к резкости. Это происходит за доли секунды, но глаз успевает это зафиксировать. Пока съемка не началась, в этом нет ничего страшного, но когда она уже идет, ролик будет испорчен.

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Если мы получим все то, что обещает Apple, то такого не будет. Возможно, для определения расстояния для объекта действительно используется лидар. В этом случае автоматика уже понимает, насколько надо скорректировать настройки при съемке. Но это тоже только ”на бумаге” кажется простым. В реальности для этого нужны хорошие алгоритмы обработки изображения и высокая вычислительная мощность.

Примечательно, что точку фокусировки можно менять и после съемки. А еще такое видео можно снимать на любую из трех камер и с поддержкой Dolby Vision HDR.

Копирование функций нового iPhone 13

Не стоит сомневаться, что другие производители тоже решат скопировать эту функцию и на своих презентациях будут много говорить об этом. Но так же можно быть уверенным, что на первых порах это будет сделано очень криво и с использованием ”имеющихся средств”. Поэтому на долгое время iPhone окажется единственным телефоном с такой возможностью.

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Лучшие телефон для макросъемки

Тут можно еще немного добавить про возможности макросъемки. Она тоже иногда получается очень красивой. При этом iPhone 13 Pro позволяет снимать не только фото в таком режиме, но и видео. ”Пффф… Такое есть у половины бюджетных Android-смартфонов” — скажете вы. Но это не совсем так.

Заявленная функция макросъемки во многих смартфонах действительно есть, но сделана она очень погано. Для этого используется отдельный модуль всего на 2 Мп, который только занимает место и выдает снимки очень низкого качества. iPhone 13 может использовать для макро свою широкоугольную камеру с разрешением 12 Мп. При этом не нужен отдельный модуль.

Все это может быть не дотягивает до понятия ”киллерфича”, но лично мне две новые функции (особенно первая) очень нравятся, и я готов ими пользоваться. В том числе я готов купить новый iPhone 13 Pro. Не только ради них, но они играют важную роль в моем выборе. Если я все же куплю этот телефон, то обязательно расскажу, как изменилось мое мнение.