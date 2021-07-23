MIUI 13 получит функцию, которая ей не нужна

MIUI 13 еще только готовится к тому, чтобы выйти и появиться на смартфонах пользователей Xiaomi, но постепенно она подкидывает все больше и больше поводов для обсуждения. На этот раз у нас появилась новость от одного из источников и список функций, которые получит новая операционная система. Вот только не все функции ей действительно нужны. Сама оболочка должна дебютировать в конце года. Постепенно она станет доступной большинству пользователям. Пока давайте посмотрим, что мы имеем и почему некоторые функции лучше оставить другим оболочкам.

На что похожа MIUI

Многие помнят, какой сложный пусть прошла оболочка Xiaomi. Она начиналась тогда, когда еще не было самих смартфонов и первоначально была очень похожа на iOS. Положа руку на сердце, можно сказать, что и сейчас она отчасти черпает вдохновение у купертиновских дизайнеров, но несмотря на это она стала полноценным продуктом, который смог заявить о себе.

Xiaomi объяснила, почему MIUI — такая проблемная прошивка.

Как это часто бывает, информация, касающаяся MIUI, пришла из китайской социальной сети Weibo от пользователя с ником Bald Panda, известного своими прогнозами. Он заявил, что Xiaomi работает над несколькими функциями для новой версии MIUI.

Что нового будет в MIUI 13

Согласно приведенной информации, основные обновления MIUI 13 включают в себя: новый игровой процесс в режиме маленького окна, новую технологию слияния памяти, многоуровневые шрифты анимации, новые звуковые эффекты и сенсорное управление.

Если честно, больше всего внимания привлекает «технология слияния памяти”, которая, судя по всему, будет тем же, что предлагает функция виртуальной оперативной памяти Vivo и Oppo. Если это так, то пользователи получат возможность в случае необходимости использовать несколько гигабайт своего хранилища для расширение оперативки или файла подкачки.

Можно ли увеличить оперативную память телефона

Это не первый раз, когда мы слышим о функции виртуальной RAM, которая появится на устройствах Xiaomi, поскольку ранее в этом году были обнаружены данные о подготовке компанией чего-то подобного. Пригодится это в первую очередь для телефонов с небольшим объемом памяти. Вот только такие телефоны не получат MIUI 13. Подобная новость так же ранее проскакивала, но не привлекла внимание сама по себе, так в то время не было информации о том, что будет реализована описанная выше функция.

Xiaomi придумала, как разогнать смартфоны с помощью MIUI.

Подобное решение может пригодится так же тем, кто часто запускает большое количество приложений, но в современных смартфонах даже среднего сегмента достаточно оперативной памяти почти для любого использования. Все равно, загрузить бесконечное количество приложений не получится, а лишние 1-2 ничего не решат. Да настолько ли это важно, если основной упор на новую оболочку будет делаться на новых смартфонах Xiaomi, которым это просто не нужно.

Как изменится MIUI 13

Автор утечки также утверждает, что мы получаем ”новый игровой процесс в режиме маленького окна”. Точно сказать, что это такое, пока сложно, но с большой долей вероятности можно говорить о том, что теперь можно будет играть в игры в плавающих окнах приложений. Согласитесь, это тоже сложно назвать чем-то выдающимся и очень нужным.

Другие заявленные функции, которые появятся в MIUI 13, включают новые значки на рабочем столе и новые эффекты анимации/звука/касания. Как бы мы не жаловались, что обновление операционных систем не приносят ничего по-настоящему нового, но именно эти косметические изменения пока кажутся куда более интересными, чем все остальное. Особенно расширение памяти, работу которого 95% пользователей просто не заметят.

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О дате запуска пока ничего неизвестно, но тут лучше не спешить и подготовить хорошо оптимизированное и отполированное обновление MIUI для всех устройств. Ну, и желательно, чтобы устройств таких было побольше.