MIUI 13 получит функцию, которая ей не нужна

  2. Темы
  3. OS
Артем Сутягин 0

MIUI 13 еще только готовится к тому, чтобы выйти и появиться на смартфонах пользователей Xiaomi, но постепенно она подкидывает все больше и больше поводов для обсуждения. На этот раз у нас появилась новость от одного из источников и список функций, которые получит новая операционная система. Вот только не все функции ей действительно нужны. Сама оболочка должна дебютировать в конце года. Постепенно она станет доступной большинству пользователям. Пока давайте посмотрим, что мы имеем и почему некоторые функции лучше оставить другим оболочкам.

ЬШГШ

MIUI 13 принесет много нового, но некоторые функции будут просто бесполезны.

На что похожа MIUI

Многие помнят, какой сложный пусть прошла оболочка Xiaomi. Она начиналась тогда, когда еще не было самих смартфонов и первоначально была очень похожа на iOS. Положа руку на сердце, можно сказать, что и сейчас она отчасти черпает вдохновение у купертиновских дизайнеров, но несмотря на это она стала полноценным продуктом, который смог заявить о себе.

Xiaomi объяснила, почему MIUI — такая проблемная прошивка.

Как это часто бывает, информация, касающаяся MIUI, пришла из китайской социальной сети Weibo от пользователя с ником Bald Panda, известного своими прогнозами. Он заявил, что Xiaomi работает над несколькими функциями для новой версии MIUI.

Твит

Такие записи перед релизом будут появляться все чаще и чаще.

Что нового будет в MIUI 13

Согласно приведенной информации, основные обновления MIUI 13 включают в себя: новый игровой процесс в режиме маленького окна, новую технологию слияния памяти, многоуровневые шрифты анимации, новые звуковые эффекты и сенсорное управление.

Если честно, больше всего внимания привлекает «технология слияния памяти”, которая, судя по всему, будет тем же, что предлагает функция виртуальной оперативной памяти Vivo и Oppo. Если это так, то пользователи получат возможность в случае необходимости использовать несколько гигабайт своего хранилища для расширение оперативки или файла подкачки.

MIUI

Многие будут говорит, что нововведения незначительные, но все равно будут ждать новую MIUI.

Можно ли увеличить оперативную память телефона

Это не первый раз, когда мы слышим о функции виртуальной RAM, которая появится на устройствах Xiaomi, поскольку ранее в этом году были обнаружены данные о подготовке компанией чего-то подобного. Пригодится это в первую очередь для телефонов с небольшим объемом памяти. Вот только такие телефоны не получат MIUI 13. Подобная новость так же ранее проскакивала, но не привлекла внимание сама по себе, так в то время не было информации о том, что будет реализована описанная выше функция.

Xiaomi придумала, как разогнать смартфоны с помощью MIUI.

Подобное решение может пригодится так же тем, кто часто запускает большое количество приложений, но в современных смартфонах даже среднего сегмента достаточно оперативной памяти почти для любого использования. Все равно, загрузить бесконечное количество приложений не получится, а лишние 1-2 ничего не решат. Да настолько ли это важно, если основной упор на новую оболочку будет делаться на новых смартфонах Xiaomi, которым это просто не нужно.

Xiaomi

MIUI будет работать не только на топовых Xiaomi, но и на относительно недорогих моделях. Вот только расширение памяти все равно не самое главное нововведение.

Как изменится MIUI 13

Автор утечки также утверждает, что мы получаем ”новый игровой процесс в режиме маленького окна”. Точно сказать, что это такое, пока сложно, но с большой долей вероятности можно говорить о том, что теперь можно будет играть в игры в плавающих окнах приложений. Согласитесь, это тоже сложно назвать чем-то выдающимся и очень нужным.

Другие заявленные функции, которые появятся в MIUI 13, включают новые значки на рабочем столе и новые эффекты анимации/звука/касания. Как бы мы не жаловались, что обновление операционных систем не приносят ничего по-настоящему нового, но именно эти косметические изменения пока кажутся куда более интересными, чем все остальное. Особенно расширение памяти, работу которого 95% пользователей просто не заметят.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

О дате запуска пока ничего неизвестно, но тут лучше не спешить и подготовить хорошо оптимизированное и отполированное обновление MIUI для всех устройств. Ну, и желательно, чтобы устройств таких было побольше.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Лей Цзюнь
Глава Xiaomi рассказал, что делать со старыми смартфонами

Что делать со старым смартфоном под управлением Android? Вариантов, честно сказать, не так чтобы очень много, особенно, если это не одно- или двухгодовалая модель, а аппарат сильно постарше. Его не продашь как iPhone, да и подарить кому-то из родни будет стыдно. Ребёнок такой не возьмёт, потому что захочет что-нибудь поновее, а бабушке придётся долго мучиться с медленным интерфейсом и самопроизвольными перезагрузками из-за износившегося аккумулятора. Остаётся роль видеорегистратора. Но глава Xiaomi считает, что для старого смартфона есть ещё одно применение.

Читать далее
Xiaomi
Xiaomi придумала, как сделать самый универсальный телефон

Сколько же было шуток о том, что в Xiaomi работает только два инженера, один из которых прикладывает к листу iPhone/Samsung/Huawei, а другой обводит. Потом по этому ”чертежу” делается новый смартфон бренда. Конечно, это довольно типовая шутка и надо просто менять названия компаний, да и в реальности это не так, но видя то, что показано на новом патенте Xiaomi, вольно или невольно вспоминаешь ее. Новый патент показывает нам сразу все новые типы телефонов в одном. Смотрится это немного странно, но лично я бы попробовал попользоваться чем-то таким, хотя и сомневаюсь, что мы увидим что-то подобное в реальной жизни. Тем не менее, ”новый патент Xiaomi в студию!”.

Читать далее
Зачем Xiaomi Mi 11 Pro второй экран

Все смартфоны стали уже на одно лицо. Серьезно! Согласитесь, что даже отказ от фронтальной камеры не является чем-то революционным, и съезжающая на боковую рамку камера Samsung Galaxy S21 тоже не спасает положение. Немного меняют дело складные и разъезжающиеся смартфоны. Но есть что-то новое и в моноблоках. Примером может служить Xiaomi Mi 11 Pro, который уже не раз засветился на видео, а теперь показался на живых фото. Он смотрится очень необычно и самобытно, а заодно предлагает некоторые пока не очень понятные функции. Лично для меня его внешний вид сложился в то, что должно называться ”Pro”. Давайте разберемся, что в нем особенного и зачем ему второй экран.

Читать далее
Новый комментарий