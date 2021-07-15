Почему мужчины выбирают Android?

Если взять моих знакомых и вспомнить, кто каким смартфоном пользуется, то получится, что подавляющее большинство парней выбирает смартфоны на Android: Xiaomi, Samsung, Oppo. Почему так происходит — сложный вопрос. Если загуглить, почему мужчины покупают Android-смартфоны, то можно увидеть разные варианты, например, что такие мужчины отличаются честностью и отзывчивостью. Мы не будем делить мужчин на честных, добрых, отзывчивых и богатых, а просто разберемся, что больше всего парням нравится в этой ОС.

Низкая стоимость смартфонов Android

Мой коллега Сергей выбирает Xiaomi за их цену. Говорит, что телефон не должен быть очень дорогим. Xiaomi подходит ему по стоимости: он приобретал его полтора года назад чуть дешевле 20 тысяч рублей. Эта цена его вполне устраивает. Он согласен с тем, что Xiaomi со временем начинает притормаживать, но это терпимо — это абсолютно не влияет на выполнение повседневных задач. За такую стоимость смартфон абсолютно не жаль, он носит его без чехла, заряжает как попало, в общем, он является настоящим рабочим инструментом — звонки, соцсети, банковские приложения. На данный момент он не собирается его менять — еще годик поживет точно.

Что он сам говорит по этому поводу:

Зачем менять то, что и так отлично работает? Сломается или потеряется — тогда куплю другой!

Разнообразие оболочек для Android

iPhone однообразны, в них ничего не меняется. Именно так считает мой друг Иван.

Из года в год — одно и то же. Какой iPhone ни возьми — абсолютно такой же. Считает, что iOS скучная, однообразная, быстро надоедает. Сложно что-то выделить. Да, наверное удобно пользоваться iPhone, раз его покупают. Но однообразие ему не подходит. Он выбрал OnePlus Nord за отличную цену и прекрасную OxygenOS. Говорит, что всем доволен — телефона хватит на ближайшие года два.

Я не фанат OnePlus, мне просто понравилась клевая OxygenOS — в разы лучше iOS.

Android не гонится за модой

Мой друг Азат считает, что все владельцы iPhone одержимы модой — они меняют смартфон каждый год, не жалеют денег. Устройство должно быть обычным, но удобным, на каждый день. Он сменил за 10 лет всего 2 смартфона — все на Android. Считает, что простому человеку это не нужно, лучший вариант тот, что стоит своих денег и выполняет конкретные функции.

Ты представь, если каждый год менять iPhone — за 3-4 года денег накопится на машину! Не вижу смысла гоняться за iPhone.

Нет противоударных iPhone

У моего коллеги Стаса достаточно опасное увлечение — он занимается горными лыжами зимой, а летом много путешествует по горам, ездит на велосипеде. В прошлом году он приобрел себе Blackview BV9800 Pro — то, что нужно для его увлечений. Обошелся смартфон дешевле 30 тысяч, работает прекрасно. Его он не боится уронить с горы, в воду, в общем, смартфон переживет всех. Взял бы iPhone, но боится сразу же разбить. Носить в чехле — не его вариант. Плюс цена на его Blackview просто потрясная — за такие деньги все под рукой и в небьющемся корпусе. Не так давно мы как раз писали об отличном бронебойном Motorola Defy в нашем канале Google News.

Если я куплю iPhone, то уже завтра задняя панель будет в трещинах. Повезет, если дисплей проживет неделю!

Android не нужно перепродавать

Казалось бы, что это один из минусов. Но мой друг по тренажерному залу Женя так не считает. Он уверен, что перепродажа iPhone — это ужасная заморочка, которой страдают только владельцы Apple. Он пользуется Vivo уже год, до этого ходил с Honor. Ни разу ничего не продавал, только складывал телефоны дома или отдавал кому-то из знакомых. Считает, что это основной плюс смартфонов на Android — стоят дешево, а заморачиваться с перепродажей не нужно.

Захотел купить новый — старый сдал в Trade-in. Он все равно за два года свое отпахал, а скидка не помешает.

Android не жалко потерять

У Руслана разъездная работа. Часто случается, что он забывает какие-то вещи в других городах. Забывал и смартфоны. Потерять iPhone за 50-60 тысяч для него — непозволительная роскошь. «Я бы потом есть перестал на месяц!» — говорит он. Для него смартфон на Android — это расходный материал.

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В прошлом году он потерял старенький Meizu, потом купил Redmi (и потерял), хотел взять iPhone XR, но передумал и снова выбрал бюджетник — Honor 9A. Пока что с ним и ходит.

Не знаю, что испытывают люди, которые потеряли iPhone за 60 тысяч. Мне проще купить дешевый Android — он стоит копейки!

Мы собрали разные отзывы мужчин о смартфонах на Android. У них разная профессия, заработок, характер. Они рассказали нам свое видение смартфона — надежность, низкая цена, удобство использования, разнообразие, в какой-то степени еще и аутентичность таких смартфонов. Все отзывы разные, но понятно одно — к Apple они не имеют никакого отношения.