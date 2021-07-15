Почему мужчины выбирают Android?

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Иван Герасимов 0

Если взять моих знакомых и вспомнить, кто каким смартфоном пользуется, то получится, что подавляющее большинство парней выбирает смартфоны на Android: Xiaomi, Samsung, Oppo. Почему так происходит — сложный вопрос. Если загуглить, почему мужчины покупают Android-смартфоны, то можно увидеть разные варианты, например, что такие мужчины отличаются честностью и отзывчивостью. Мы не будем делить мужчин на честных, добрых, отзывчивых и богатых, а просто разберемся, что больше всего парням нравится в этой ОС.

Почему мужчины выбирают Android?

Низкая стоимость смартфонов Android

Сергей не планирует уходить от Xiaomi

Мой коллега Сергей выбирает Xiaomi за их цену. Говорит, что телефон не должен быть очень дорогим. Xiaomi подходит ему по стоимости: он приобретал его полтора года назад чуть дешевле 20 тысяч рублей. Эта цена его вполне устраивает. Он согласен с тем, что Xiaomi со временем начинает притормаживать, но это терпимо — это абсолютно не влияет на выполнение повседневных задач. За такую стоимость смартфон абсолютно не жаль, он носит его без чехла, заряжает как попало, в общем, он является настоящим рабочим инструментом — звонки, соцсети, банковские приложения. На данный момент он не собирается его менять — еще годик поживет точно.

Что он сам говорит по этому поводу:

Зачем менять то, что и так отлично работает? Сломается или потеряется — тогда куплю другой!

Разнообразие оболочек для Android

iPhone однообразны, в них ничего не меняется. Именно так считает мой друг Иван.

Ивану нравится разнообразие оболочек. Особенно выделяет OxygenOS

Из года в год — одно и то же. Какой iPhone ни возьми — абсолютно такой же. Считает, что iOS скучная, однообразная, быстро надоедает. Сложно что-то выделить. Да, наверное удобно пользоваться iPhone, раз его покупают. Но однообразие ему не подходит. Он выбрал OnePlus Nord за отличную цену и прекрасную OxygenOS. Говорит, что всем доволен — телефона хватит на ближайшие года два.

Я не фанат OnePlus, мне просто понравилась клевая OxygenOS — в разы лучше iOS.

Android не гонится за модой

Мой друг Азат считает, что все владельцы iPhone одержимы модой — они меняют смартфон каждый год, не жалеют денег. Устройство должно быть обычным, но удобным, на каждый день. Он сменил за 10 лет всего 2 смартфона — все на Android. Считает, что простому человеку это не нужно, лучший вариант тот, что стоит своих денег и выполняет конкретные функции.

Некоторые считают, что владельцы Android не гонятся за модой как обладатели смартфонов Apple

Ты представь, если каждый год менять iPhone — за 3-4 года денег накопится на машину! Не вижу смысла гоняться за iPhone.

Нет противоударных iPhone

Motorola Defy — новейший бронебойный смартфон

У моего коллеги Стаса достаточно опасное увлечение — он занимается горными лыжами зимой, а летом много путешествует по горам, ездит на велосипеде. В прошлом году он приобрел себе Blackview BV9800 Pro — то, что нужно для его увлечений. Обошелся смартфон дешевле 30 тысяч, работает прекрасно. Его он не боится уронить с горы, в воду, в общем, смартфон переживет всех. Взял бы iPhone, но боится сразу же разбить. Носить в чехле — не его вариант. Плюс цена на его Blackview просто потрясная — за такие деньги все под рукой и в небьющемся корпусе. Не так давно мы как раз писали об отличном бронебойном Motorola Defy в нашем канале Google News.

Если я куплю iPhone, то уже завтра задняя панель будет в трещинах. Повезет, если дисплей проживет неделю!

Android не нужно перепродавать

Казалось бы, что это один из минусов. Но мой друг по тренажерному залу Женя так не считает. Он уверен, что перепродажа iPhone — это ужасная заморочка, которой страдают только владельцы Apple. Он пользуется Vivo уже год, до этого ходил с Honor. Ни разу ничего не продавал, только складывал телефоны дома или отдавал кому-то из знакомых. Считает, что это основной плюс смартфонов на Android — стоят дешево, а заморачиваться с перепродажей не нужно.

Видимо, Honor будет сложно перепродать

Захотел купить новый — старый сдал в Trade-in. Он все равно за два года свое отпахал, а скидка не помешает.

Android не жалко потерять

У Руслана разъездная работа. Часто случается, что он забывает какие-то вещи в других городах. Забывал и смартфоны. Потерять iPhone за 50-60 тысяч для него — непозволительная роскошь. «Я бы потом есть перестал на месяц!» — говорит он. Для него смартфон на Android — это расходный материал.

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В прошлом году он потерял старенький Meizu, потом купил Redmi (и потерял), хотел взять iPhone XR, но передумал и снова выбрал бюджетник — Honor 9A. Пока что с ним и ходит.

Потерял-купил новый-потерял — такая философия у Руслана

Не знаю, что испытывают люди, которые потеряли iPhone за 60 тысяч. Мне проще купить дешевый Android — он стоит копейки!

Мы собрали разные отзывы мужчин о смартфонах на Android. У них разная профессия, заработок, характер. Они рассказали нам свое видение смартфона — надежность, низкая цена, удобство использования, разнообразие, в какой-то степени еще и аутентичность таких смартфонов. Все отзывы разные, но понятно одно — к Apple они не имеют никакого отношения.

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