Как перенести пароли из Сафари в Хром

  2. Темы
  3. Это интересно
Иван Кузнецов 1

Google Chrome и Safari – это кардинально разные браузеры. Не потому, что их выпускают компании, которые в представлении большинства пользователей являются непримиримыми врагами, а потому что устроены они совершенно иначе. Из-за этого пользователи Chrome не могут взаимодействовать с паролями из Safari, хотя тех, кто использует одновременно два браузера, довольно много. В конце концов, не у всех владельцев iPhone есть Mac и наоборот. Поэтому Apple нужно было что-то решать, чтобы не спровоцировать отток пользователей Safari.

iCloud и Chrome

Пароли Apple теперь будут доступны в Chrome, но не всем

Google хочет ускорить загрузку сайтов в Chrome чужими руками

Основной проблемой, с которой сталкивались пользователи iPhone и Windows (и Android и Mac) была невозможность пользоваться одними и теми же паролями. Сохранив учётные данные в Safari, пользователь банально не имел шансов затем авторизоваться с их помощью в Chrome. Но если на Mac проблема ещё худо-бедно решалась с помощью «Связки ключей», то перенести её на Windows возможности не было никакой. Поэтому в Купертино сделали расширение «Пароли iCloud» для Chrome. Разбираемся, как им пользоваться.

Как в Chrome пользоваться паролями iCloud

Скажу сразу: расширение не может работать как самостоятельный компонент, и ему требуется приложение-компаньон в лице «iCloud для Windows».

  • Скачайте приложение «iCloud для Windows»;
  • Пройдите авторизацию со своей учёткой Apple ID;
Пароли iCloud

Устанавливать одно расширение без приложения iCloud для Windows не имеет смысла

Как быстро менять пароли на сайтах через Google Chrome

Приложение «iCloud для Windows» является строго обязательным. Оно отвечает за безопасное использование учётных данных, которое необходимо, чтобы исключить ошибочную подстановку логинов и паролей на фишинговых сайтах. Это одновременно и плюс, и минус. Плюс – потому что можно не переживать за безопасность своих аккаунтов, а минус – потому что на Mac эта штука не работает. Понятия не имею, почему Apple так поступила, но факт остаётся фактом.

Не работает «Пароли iCloud». Что делать

Расширение iCloud

Настройте расширение так, как хочется именно вам, и оно отблагодарит вас обширной функциональностью

Несмотря на то что iCloud есть и на Mac, там он доступен в качестве штатной опции. Соответственно установить на macOS приложение «iCloud для Windows» не получится. Как следствие, владельцам компьютеров Apple, использующим Chrome, придётся пользоваться «Связкой ключей», а расширением — не выйдет. Да, в общем это решает проблему синхронизации паролей, но не решает проблему удобства. Ведь пользоваться «Связкой» в Chrome жутко неудобно: тебе нужно вручную открыть раздел с паролями, самостоятельно скопировать пароль и вставить в окно авторизации. Никакой автоматики.

Как Google улучшила работу с вкладками в Chrome на Android

Что касается расширения для Windows, то оно устроено очень хорошо. Особенно понравилось, что «Пароли iCloud» работают как настоящий менеджер паролей и действует, так сказать, в обе стороны. То есть вы можете пользоваться в Chrome на Windows учётными данными, которые сохранили на iPhone и iPad, и наоборот – авторизоваться на iOS с логинами и паролями, сохранёнными в Chrome. Это делает оптимальным использование iPhone и компьютера на Windows, но при этом отодвигает владельцев Android-смартфонов и Mac на второй план.

Теги
Лонгриды для вас
AirPods Max
Работают ли AirPods Max с Android и что можно купить им на замену

Хотите обижайтесь, хотите нет, но я уже давно понял, что пользователям Android – если не всем, то большинству – жизненно необходимо иметь всё такое же, как у владельцев iPhone. Так появились смартфоны с чёлками, квадратными камерами, сканером распознавания лиц и наушники, как две капли воды похожие на AirPods. Скажете, что всё решают производители, а рядовые пользователи тут не при чем? Так вот это полная чушь, потому что, если бы всё это не пользовалось спросом, производители бы давно бросили копировать Apple. Другое дело, что зачастую аналоги могут оказаться предпочтительнее оригинала.

Читать далее
В сентябре Huawei может опередить Apple по процессорам

Смартфоны Huawei работают на разных процессорах, но это не означает, что она не может ассоциироваться с каким-то одним. Как правило, для бюджетной линейки других смартфонов это Mediatek, а для флагманов - одна из моделей Snapdragon. В случае с Huawei чаще всего это бывают чипы Kirin, созданные одной из ее компаний - HiSilicon. В этом году, несмотря на запреты, нас ждет появление нового процессора, который станет чем-то большим, чем просто новым чипом. Он может побить рекорды и вписать свое имя в виртуальный зал славы. Получится ли это у компании?

Читать далее
VPN
Последняя возможность урвать VPN на Android за 150 рублей

Среди пользователей есть мнение, что VPN нужен только хакерам и компьютерным «гуру». Но это далеко не так. В последнее время появляется все больше сервисов, недоступных в России по географическому признаку. Не говоря о возросшем количестве злоумышленников, которые хотят украсть личные данные пользователей, а также провайдеров и социальных сетей, отслеживающих сетевую активность. С помощью VPN весь трафик, который вы отправляете с устройства, направляется через этот виртуальный, полностью безопасный туннель, защищая гаджет от почти любого вида шпионажа, слежки или взлома. И стоит это меньше 150 рублей!

Читать далее
1 комментарий Оставить свой
  1. DrMeth

    «Google Chrome и Safari – это кардинально разные браузеры», да, потому что Chrome это топ, а Safari это примерно о же что IE11 в мире браузеров — дно. Заходтим на html5test.com и все отчётливо видим.

Новый комментарий