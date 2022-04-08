Как использовать смартфон в качестве микрофона для ПК

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Артем Рахматуллин 0

В современном мире практически у каждого пользователя возникает необходимость в микрофоне на ПК. При этом далеко не каждый готов потратиться и приобрести себе для этих задач профессиональное устройство с более-менее вменяемым звуком. Обычно проблему решают с помощью наушников с гарнитурой, но и их иногда может под рукой не оказаться. В такой ситуации на помощь придет смартфон на базе Android. Да, мало кто знает о том, что из телефона можно сделать микрофон для компьютера, но пользы от такой фишки выше крыши.

Разбираемся, как из смартфона сделать внешний микрофон на ПК.

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Как сделать из смартфона микрофон для ПК

Чтобы сделать из смартфона микрофон для ПК, вам не понадобится практически никаких дополнительных инструментов. Все, что нужно — скачать приложение WO Mic на свой телефон. В приложении доступно 4 способа подключения — через USB-кабель, по Bluetooth, а также по Wi-Fi и Wi-Fi direct (когда телефон является точкой доступа для ПК).

Я буду показывать все на примере подключения через USB, так как сделать это проще всего. Лучше всего использовать родной кабель от смартфона, он есть у каждого. Если у вас нет — можно посмотреть на Али, там их много. Помните, что с дешевыми шнурами программа может работать некорректно.

Перед тем как перейти к инструкции, обращаю ваше внимание, что предварительно необходимо скачать программу на компьютер и загрузить специальный драйвер. Без этого настроить микрофон у вас не получится. Плюс, учтите, программа работает только с компьютерами на базе Windows 7, 8, 10.

Сразу хочу сказать, что регулировать громкость микрофона у вас не получится. Изначально разработчики предлагали по подписке, но с учетом, что в России оплата в Google Play не работает, оформить ее вряд ли получится. Из дополнительных плюшек подписки — быстрая кнопка отключения микро и отсутствие рекламы.

Как использовать телефон как микрофон для компьютера через USB

Чтобы сделать из телефона микрофон для ПК, вам понадобится:

  • Запустить режим разработчика на своем смартфоне. Для этого перейдите в Настройки, Расширенные настройки, Для разработчиков. Включите тумблер напротив Режим разработчика.

    • Без режима разработчика ничего работать не будет.

  • Далее в меню Для разработчиков необходимо включить тумблер напротив пункта Отладка по USB (тумблер находится чуть ниже)
  • После этого открываем приложение WO Mic на смартфоне, нажимаем на иконку шестеренки в верхней части дисплея.
  • Находим раздел Способ подключения и указываем USB.

    • Выберите USB в качестве способа подключения.

  • Далее возвращаемся на главную страницу приложения, нажимаем кнопку Play наверху.
  • Вверху приложения на смартфоне появится надпись «Запущено. Пожалуйста, подключитесь через USB».

    • Нажмите на кнопку Play и подключитесь к компьютеру.

  • После этого подключаем смартфон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
  • Открываем программу на компьютере, выбираем Способ подключения — USB.
  • Нажимаем на кнопку Подключиться в нижней части программы.

Вот так выглядит интерфейс программы на Windows.

Вы также можете попробовать подключиться по Wi-Fi или Bluetooth, но за них я не ручаюсь, все-таки нюансов с этими протоколами весьма много, а программа выпущена достаточно давно.

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Как разрешить доступ к микрофону на ПК

В целом, обычно проблем никаких не возникает, у меня все завелось на раз два. Все же перед запуском рекомендую вам проверить, разрешен ли доступ к микрофону на вашем компьютере:

  • На Windows-компьютере откройте Пуск, Параметры.
  • Далее перейдите во вкладку Конфиденциальность, затем Микрофон.
  • В разделе Разрешить доступ к микрофону на этом устройстве кликнете Изменить.
  • Включите тумблер напротив надписи Доступ к микрофону для этого устройства.

Проверьте доступ к микрофону на компьютере.

Если и это не сработало, тогда вероятно ваш компьютер подключается к какому-то другому микрофону и необходимо установить смартфон в качестве источника звука:

  • Откройте Пуск, далее Параметры.
  • Перейдите во вкладку Система, далее Звук.
  • Откройте вкладку input, выберите WO Mic Device.

Укажите нужный микрофон в настройках звука.

Как настроить микрофон на ПК через смартфон

Внутри приложения WO Mic есть несколько режимов настройки микрофона:

  • Режим 1 — если собираетесь подключить к телефону наушники.
  • Режим 2 — если в других режимах слышно самого себя.
  • Режим 3 — если находитесь в шумном помещении или на дальнем расстоянии.
  • Задний микрофон — если используете еще один дополнительный микрофон.

Настройки режимов микрофонов находятся здесь.

Респект разработчикам за такие возможности, но на моем Xiaomi Redmi Note 8 все завелось без всяких проблем и работало как надо. Разницы между режимами я практически не заметил. Если у вас что-то пошло не так и микрофон работает плохо, попробуйте переключиться.

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Также смотрите наши статьи о том, как использовать смартфон в качестве камеры видеонаблюдения и в качестве рации. Обе фишки очень прикольные, обязательно зацените!

При возникновении каких-то сложностей с настройкой смело пишите в наш Телеграм-чат или в комментарии под постом. Вместе с нашими читателями мы обязательно вам поможем.

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