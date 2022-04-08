Как использовать смартфон в качестве микрофона для ПК

В современном мире практически у каждого пользователя возникает необходимость в микрофоне на ПК. При этом далеко не каждый готов потратиться и приобрести себе для этих задач профессиональное устройство с более-менее вменяемым звуком. Обычно проблему решают с помощью наушников с гарнитурой, но и их иногда может под рукой не оказаться. В такой ситуации на помощь придет смартфон на базе Android. Да, мало кто знает о том, что из телефона можно сделать микрофон для компьютера, но пользы от такой фишки выше крыши.
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Как сделать из смартфона микрофон для ПК
Чтобы сделать из смартфона микрофон для ПК, вам не понадобится практически никаких дополнительных инструментов. Все, что нужно — скачать приложение WO Mic на свой телефон. В приложении доступно 4 способа подключения — через USB-кабель, по Bluetooth, а также по Wi-Fi и Wi-Fi direct (когда телефон является точкой доступа для ПК).
Я буду показывать все на примере подключения через USB, так как сделать это проще всего. Лучше всего использовать родной кабель от смартфона, он есть у каждого. Если у вас нет — можно посмотреть на Али, там их много. Помните, что с дешевыми шнурами программа может работать некорректно.
Перед тем как перейти к инструкции, обращаю ваше внимание, что предварительно необходимо скачать программу на компьютер и загрузить специальный драйвер. Без этого настроить микрофон у вас не получится. Плюс, учтите, программа работает только с компьютерами на базе Windows 7, 8, 10.
Сразу хочу сказать, что регулировать громкость микрофона у вас не получится. Изначально разработчики предлагали по подписке, но с учетом, что в России оплата в Google Play не работает, оформить ее вряд ли получится. Из дополнительных плюшек подписки — быстрая кнопка отключения микро и отсутствие рекламы.
Как использовать телефон как микрофон для компьютера через USB
Чтобы сделать из телефона микрофон для ПК, вам понадобится:
- Запустить режим разработчика на своем смартфоне. Для этого перейдите в Настройки, Расширенные настройки, Для разработчиков. Включите тумблер напротив Режим разработчика.
- Далее в меню Для разработчиков необходимо включить тумблер напротив пункта Отладка по USB (тумблер находится чуть ниже)
- После этого открываем приложение WO Mic на смартфоне, нажимаем на иконку шестеренки в верхней части дисплея.
- Находим раздел Способ подключения и указываем USB.
- Далее возвращаемся на главную страницу приложения, нажимаем кнопку Play наверху.
- Вверху приложения на смартфоне появится надпись «Запущено. Пожалуйста, подключитесь через USB».
- После этого подключаем смартфон к компьютеру с помощью USB-кабеля.
- Открываем программу на компьютере, выбираем Способ подключения — USB.
- Нажимаем на кнопку Подключиться в нижней части программы.
Вы также можете попробовать подключиться по Wi-Fi или Bluetooth, но за них я не ручаюсь, все-таки нюансов с этими протоколами весьма много, а программа выпущена достаточно давно.
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Как разрешить доступ к микрофону на ПК
В целом, обычно проблем никаких не возникает, у меня все завелось на раз два. Все же перед запуском рекомендую вам проверить, разрешен ли доступ к микрофону на вашем компьютере:
- На Windows-компьютере откройте Пуск, Параметры.
- Далее перейдите во вкладку Конфиденциальность, затем Микрофон.
- В разделе Разрешить доступ к микрофону на этом устройстве кликнете Изменить.
- Включите тумблер напротив надписи Доступ к микрофону для этого устройства.
Если и это не сработало, тогда вероятно ваш компьютер подключается к какому-то другому микрофону и необходимо установить смартфон в качестве источника звука:
- Откройте Пуск, далее Параметры.
- Перейдите во вкладку Система, далее Звук.
- Откройте вкладку input, выберите WO Mic Device.
Как настроить микрофон на ПК через смартфон
Внутри приложения WO Mic есть несколько режимов настройки микрофона:
- Режим 1 — если собираетесь подключить к телефону наушники.
- Режим 2 — если в других режимах слышно самого себя.
- Режим 3 — если находитесь в шумном помещении или на дальнем расстоянии.
- Задний микрофон — если используете еще один дополнительный микрофон.
Респект разработчикам за такие возможности, но на моем Xiaomi Redmi Note 8 все завелось без всяких проблем и работало как надо. Разницы между режимами я практически не заметил. Если у вас что-то пошло не так и микрофон работает плохо, попробуйте переключиться.
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