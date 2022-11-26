Как сделать Тик Ток с новыми видео

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Кирилл Пироженко 0

Весной 2022 одна из самых популярных социальных сетей в мире TikTok ограничила для пользователей из России возможность просмотра видео в аккаунтах иностранных пользователей, загрузку новых видео и создание прямых эфиров. С учетом того, что российский сегмент социальной сети пополняется свежим материалом с большим трудом, многие пользователи столкнулись с тем, что смотрят одни и те же видео уже не в первый раз. Кто-то пошел уже по второму кругу, ну а самые активные юзеры — по третьему и четвертому.

Как сделать Тик Ток с новыми видео. Появилась возможность смотреть новые видео в ТикТоке на Андроиде. Фото.

Появилась возможность смотреть новые видео в ТикТоке на Андроиде.

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Но выход из этой ситуации был найден. Если на Айфонах и Айпадах вам потребуются танцы с бубнами, то на Андроиде все предельно просто. Потребуется только несколько простых манипуляций. Разбираемся, как открыть доступ к новым видео в ТикТоке из России.

Разрешить установку из неизвестных источников — Андроид

С учетом того, что Андроид — открытая система и позволяет устанавливать любые приложения, откуда вам захочется, то и настройка здесь намного проще, чем на любых iOS-устройствах. Чтобы смотреть новые видео ТикТок на Айфоне или Айпаде, даже придется постоянно доставать сим-карту или деактивировать eSIM, что уж совсем неудобно. При этом можно случайно пропустить важный звонок, даже если вы делаете это на пару минут. Но мы же пользователи Андроида. Нам такие странные действия не понадобятся.

Разрешить установку из неизвестных источников — Андроид. Хорошо, что для просмотра новых видео не требуются какие-то сложные манипуляции. Фото.

Хорошо, что для просмотра новых видео не требуются какие-то сложные манипуляции.

Чтобы получить доступ к новым видео из ТикТок, необходимо будет установить пару приложений. Первое — это непосредственно само приложение TikTok только его модифицированная версия. А второе — плагин для управления этим приложением, чтобы подсунуть ему правильное местоположение. Если вы еще не знаете, как устанавливать приложения из неизвестных источников, то можете изучить нашу инструкцию. Так как APK-файлы мы выложили на Яндекс Диск, то тем, кто уже является его пользователем, необходимо будет разрешить установку софта именно этому приложению. Если же вы просто загружаете файлы через браузер, то браузеру. Сделать это можно следующим образом:

Разрешить установку из неизвестных источников — Андроид. Разрешите установку. Главное — не устанавливайте что попало. Фото.

Разрешите установку. Главное — не устанавливайте что попало.

  • Откройте настройки вашего смартфона.
  • Перейдите в раздел “Приложения”.
  • Выберите “Все приложения”.
  • Поиском найдите интересующую вас программу. В моем случае — Яндекс Диск. Вам может понадобиться Chrome или тот браузер, которым вы пользуетесь.
  • Пролистайте в самый низ страницы и в пункте “Установка из неизвестных источников” переключитесь на “Да”.

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Советую сразу же включить эти настройки для браузера, даже если вы планируете загрузку наших программ через Яндекс Диск на случай, если вам придется устанавливать сторонний магазин приложений или просто программы их сети.

Тик Ток — новые видео в России

Теперь можно переходить непосредственно к установке приложений и проверке их работоспособности.

Тик Ток — новые видео в России. Слева — аккаунт до установки мода и плагина. Справа — после. Фото.

Слева — аккаунт до установки мода и плагина. Справа — после.

  • Удалите старое официальное приложение TikTok.
  • Загрузите файл TikTok_v26.9.3_Mod_armeabi-v7a.apk по этой ссылке и установите его на ваш смартфон или планшет.
  • После этого скачайте плагин TikTok v2.5.9.6 Plugin.apk по этой ссылке и установите его.
  • Порядок загрузки приложений не имеет значения, а вот порядок запуска принципиален.
  • Запустите плагин и установите в качестве региона United States. Остальные настройки можно не изменять, но советую пошариться. Там можно найти много чего интересного. Например, настроить шрифт, цвета интерфейса и задать место для скачивания видео и гифок.
  • Нажмите “Запустить TikTok” для открытия приложения.
  • Пропустите выбор интересных тем и нажмите “ОК” на соглашении.
  • Перейдите во вкладку “Профиль” и и нажмите “Регистрация”.
  • Введите вашу дату рождения.
  • На странице с вводом номера телефона обязательно замените с +1 на +7 и войдите в ваш аккаунт.

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Теперь можно проверять работоспособность нового приложения и вообще всей нашей схемы. Предлагаю воспользоваться для этого аккаунтом известного шеф-повара Гордона Рамзи. Без этих настроек со стандартным приложением вы его, скорее всего, не сможете даже найти через поиск.

А вот после того, как вы воспользуетесь модифицированным приложением и плагином, учетная запись будет найдена, а вместе с ней загрузится и все содержимое страницы. Тоже самое касается и рекомендаций ТикТок. В них начнут автоматически попадать ролики не только из России, но и иностранных аккаунтов. Будьте готовы к тому, что они будут на иностранном языке, и не все будет понятно.

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Тик Ток — новые видео в России. Без мода и плагина иностранные аккаунты даже не ищутся. Фото.

Без мода и плагина иностранные аккаунты даже не ищутся.

Для закрепления результата предлагаю сразу найти в поиске учетную запись актера Криса Хемсворта. Здесь будет такая же ситуация. Если не пользоваться региональными настройками или просто зайти через официальное приложение, то вы на сможете найти его через поиск. А при смене региона на США, даже не дописав фамилию, поисковая система сама вам предлагает его страничку. Здорово, что у пользователей из России появилась возможность просматривать иностранные аккаунты и получать свежие рекомендации в ТикТоке. Теперь можно опять начинать пропадать в ТокТоке по нескольку часов кряду, не боясь, что будете смотреть одно и тоже.

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