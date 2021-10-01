Как смартфоны меняют современные автомобили

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Иван Герасимов 0

Современные автомобили напичканы электроникой. Одних датчиков там десятки, а что говорить про современное оборудование: Bluetooth-модули, освещение и прочее. Этой начинкой автомобили напоминают смартфоны: они становятся умнее, распознают объекты на неосвещенных участках дорог. Производители даже умеют блокировать определенные функции автомобилей в зависимости от комплектации. В общем, с уверенностью можно сказать, что автомобили потихоньку превращаются в смартфоны.

Почему автомобили превращаются в смартфоны?

Зачем нужен Android Auto

Не так давно мой товарищ установил в свою Audi мультимедйную систему с Android Auto. Результат поражает: автомобиль действительно стал умнее и интереснее. Если раньше на приборной панели светился старенький фирменный экран с допотопными функциями, то теперь весь смартфон буквально на ладони: можно использовать контакты из телефонной книжки, слушать музыку, хранящуюся на смартфоне, подкасты. Короче говоря, весь смартфон прямо в автомобиле.

С поддержкой Android Auto или Apple CarPlay вам не понадобится смартфон за рулем

Сам телефон можно убрать в удобную нишу или зарядить в долгой поездке, чтобы не устанавливать в держатель и не отвлекаться от дороги из-за разных уведомлений. Получается, автомобиль всегда имеет доступ к Интернету: это полезно для использования карт и их обновления. Благодаря этому больше нет нужды лишний раз обновлять старые карты навигации, а телефон больше не будет мешать в дороге.

Как открывать машину телефоном

В Android 12 у пользователей появится возможность открывать авто без ключа. Новая функция будет доступна не на всех смартфонах и не во всех марках автомобилей. Так что, если у вас BMW, вы сможете открыть дверь, даже если забыли ключи дома или на работе.

Больше не нужны ключи — авто откроется с помощью телефона!

Сама технология вызывает не столько восторг, сколько вопросов по безопасности. Кажется, с этим тоже не будет проблем — авторизация будет доступна по отпечатку пальцев или с помощью сканирования лица. А вы готовы доверить свой автомобиль смартфону? Поделитесь мнением в нашем Telegram-чате.

Какие бывают комплектации машин

В свое время компания BMW выпустила обновление операционной системы iDrive, в которой была функция удаленного запуска двигателя. Согласитесь, это очень нужная вещь в любой ситуации. Но с ней оказалось не все так просто: для этого ее было необходимо купить в официальном онлайн-магазине. Нет сомнений в том, что наши народные умельцы смогли каким-то образом пропатчить или взломать опцию. Но не покидает ощущение того, что автомобиль превращается в подобие смартфона: хочешь какую-то функцию — плати.

Разные опции в вашем авто могут быть разблокированы за оплату в онлайн-магазине

Очень напоминает политику Apple с использованием сетей нового поколения или скрытых функций iOS: компания разблокирует их только в определенных условиях или по мере доработки операционной системы. С другой стороны, это облегчает жизнь автовладельцу, когда нет денег на дорогую комплектацию, но есть возможность разблокировать ее, когда финансовое положение улучшится.

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Как сделать диагностику авто через телефон

Просканировать авто со смартфона проще и дешевле

Раньше нам приходилось ездить в сервис, чтобы сервисмен подключил терминал для диагностики автомобиля. Только успевай отсчитывать деньги за это! С появлением смартфонов все стало намного проще: достаточно подключить телефон через специальный считыватель, чтобы просканировать бортовой компьютер на наличие ошибок. Этот способ экономит значительные суммы денег не только за диагностику, но и за мелкий ремонт, который вполне реально провести собственными руками.

Новые функции автомобилей

Мы не заметили, как автомобили стали умными. И я не про функцию круиз-контроля или автоматическую регулировку фар. Только вдумайтесь, что умеют машины!

Ваше авто стало умнее, а вы и не заметили

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  • Датчики, благодаря которым автомобиль находится в своей полосе. Многим водителям это знакомо: когда находишься в длительном путешествии, хочется зевнуть или моргнуть, но эта слабость ненароком может перетечь в сон за рулем. Автомобиль съезжает с дороги и рискует попасть в ДТП. Особенно это опасно, когда находишься в крайней полосе. Камеры автомобиля сканируют дорожную ситуацию, чтобы вы не очутились в кювете.
  • Автомобиль определяет ваш стиль вождения. Это помогает не только экономнее расходовать топливо, но и сохранить жизнь. Если вы устали, система в машине поймет это по вашим действиям, которые будут разниться с привычным вождением. В случае опасности бортовая система предупредит вас, предложив отдохнуть.
  • Радар для избежания столкновения. В темное время на шоссе запросто можно сбить какого-нибудь лося, косулю или бабушку, не знающую страха. Умные датчики среагируют, заметив опасность и остановив автомобиль.
  • Экстренные спутниковые системы. Еще одна функция, которая поможет в случае непредвиденной ситуации. В России работает система ЭРА-Глонасс, которой оснащаются новые автомобили. В случае аварии она передает сигнал, а оператор службы спасения может связаться с водителем, чтобы узнать необходимую информацию.

Развитие автомобильной промышленности подошло к той точке, когда важную роль играют не технические характеристики и мощность, а программное обеспечениe. Теперь автомобили стали средством комфортного передвижения, интегрировавшись в экосистему различных умных устройств.

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