Android 12 позволит открывать машину без ключа. Но не со всех смартфонов

Я часто говорю о том, что новые смартфоны должны предлагать функции за пределами своей функциональности. Времена, когда было достаточно, чтобы они просто звонили, прошли. Теперь надо сделать так, чтобы они помогали в обычной жизни. Самый простой пример такой помощи — управление умным домом. Но есть и еще одна функция, которая постепенно становится если не массовой, то достаточно популярной. Она позволяет связать смартфон с автомобилем и его бортовой системой. Гаджет передает маршруты, связь и прочие полезные вещи. Теперь такое взаимодействие становится еще более плотным и смартфон превращается в ключ от машины. Согласитесь, что это намного удобнее, чем носить с собой ключи. Мы уже отказались от банковских карт, может быть теперь откажемся и от автомобильных ключей? Или пока не все так гладко?

Как открывать машину телефоном

Прошел почти год с тех пор, как Apple добавила в iPhone функцию ”автомобильный ключ”. Пользователи iPhone, которые хотят использовать такую функцию, могут просто использовать свои смартфоны для запуска автомобилей. На этой неделе на конференции Google I/O поисковой гигант сообщил, что в этом году он также предоставит функцию автомобильного ключа. Новость так и могла бы пройти незамеченной, но она для этого слишком интересна.

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Система Android 12 добавляет эту функцию и может превратить смартфон Android в ключ от машины. Однако похоже, что она будет доступна только для устройств Pixel и Samsung Galaxy. Со временем список расширится, но пока информации об этом нет, как нет информации об автомобилях, которые попадут во вторую волну совместимости. Пока сказали только про первую — BMW.

Какие машины можно открывать телефоном

Google действительно медленно обновляет функцию автомобильного ключа для мобильных телефонов, но прогресс автопроизводителей в отношении этой функции также очень медленный. Фактически, Google упомянула только одну марку производителя автомобилей, с которой сотрудничает, — BMW. Кроме того, BMW только недавно объявила о сотрудничестве с Samsung в начале этого года.

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По имеющимся данным, эта немецкая марка только пообещала поддержку цифровых ключей как факт, но не назвала конкретных моделей. Стоит отметить, что именно на примере BMW в прошлом году Apple показывала, как работает ее функция бесключевого доступа, но так все было еще круче — через iMessage можно было дать доступ для удаленного запуска автомобиля.

Как работает разблокировка машины телефоном

Существует два основных решения для реализации функции замены автомобильного ключа смартфоном. Это решения UWB (сверхширокополосная технология) и NFC (технология беспроводной связи ближнего радиуса действия). Последние поколения iPhone и новые часы Apple Watch Series 6 поддерживают технологию UWB. Это не только позволяет телефону превращаться в ключ от машины, но дает возможность найти ее на переполненной парковке.

Ранее у нас уже появлялась информация о том, что Google Pixel следующего поколения будет поддерживать технологию UWB. В то же время устройства Apple и Google имеют встроенные чипы NFC. Это означает, что они также могут поддерживать связь через этот стандарт для превращения смартфона в автомобильный ключ.

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Несмотря на решительность баварского концерна, возможно, BMW не единственный производитель автомобилей, заинтересованный в потенциале UWB. Hyundai Motor и Kia Motors также являются членами UWB Alliance. Кроме того, Hyundai Motor является членом альянса FiRa Alliance, который так же специализируется на продвижении UWB. Кроме того, Apple, Google, Samsung, LG, BMW, GM, Honda, Hyundai и Volkswagen являются членами CCC (Car Connectivity Consortium).

Когда можно будет открывать машину телефоном

Все это не говорит о том, что связь смартфона и автомобиля станет максимально тесной уже завтра, но дает надежду, на то, что мы идем правильным путем. Смартфоны всегда с нами, и доверить им возможность управлять вещами, которые нас окружают, является правильным решением.

Независимо от того, какое техническое решение в конечном итоге выберут производители автомобилей, те, кто участвует в становлении стандарта, делают большой шаг в будущее. Только представьте, если это будет единая универсальная система. Каждый смартфон в перспективе сможет открывать любую машину, если будет настроен на нее. А авторизацию можно сделать по отпечатку пальцев или сканированию лица.

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Можно сказать, что если потеряешь смартфон, то нашедший его получит доступ к твоему автомобилю. В целом верно, но с простым ключом все еще хуже. Смартфон хотя бы можно удаленно заблокировать или просто ”Запереть” на отпечаток пальца. В любом случае, больше деталей мы увидим уже в конце года — Google и Samsung говорили об этом.