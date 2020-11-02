В MIUI 12 нашли следы складного Xiaomi. Когда ждать и каким он будет

Xiaomi готовит складной смартфон и это мало у кого вызывает сомнения. Однако с выходом новинки компания сильно затягивает, что дает некоторые основания сомневаться в уверенности бренда в отношении подобного устройства. Если вы ждали, когда еще один производитель начнет выпускать ”раскладушки”, то, скорее всего, вы его получите в самое ближайшее время. Пока нельзя говорить о том, сколько будет стоить подобная новинка и когда она точно появится. Однако почти с полной уверенностью можно утверждать, что складка на экране сохранится, ведь вряд ли так быстро можно было придумать действенное решение проблемы. А еще можно с большой долей вероятности говорить о том, что новый смартфон выйдет на MIUI 12. Нет смысла возвращаться к ней через пару лет. Стало быть, ждем новинку меньше, чем через год?

Первый складной телефон Xiaomi

Несколько дней назад члены XDA нашли в коде последней бета-версии MIUI 12 интересный намек на новый телефон Xiaomi со складным дисплеем. Кодовое название этого устройства — Cetus. Интересно, что следы новинки были зашифрованы так, чтобы сложно было догадаться, что это именно она. То есть не было слов, которые бросались бы в глаза и кричали о грядущем смартфоне.

В частности, в коде была строчка, в которой встречалось ”isFlodAbleDevice”. На первый взгляд кажется, что это просто набор букв, которые ни о чем нам не говорят. Однако тот, кто обнаружил его, утверждает, что это намеренно исковерканное ”isFoldAbleDevice”. Так уже становится намного понятнее, о чем идет речь и слово ”Fold” (пер.- складывать) говорит очень о многом.

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Еще одним доказательством является то, что в коде дисплея есть поля для отслеживания состояния складывания. В результате это действительно дает нам все основания полагать, что мы имеем дело с первым складным телефоном Xiaomi.

Что касается конфигурации, то информация, которую можно получить, ограничена. Но уже сейчас можно сказать, что новинка получит основную камеру с разрешением 108 Мп, процессор Snapdragon и будет работать на Android 11 в базе.

Зачем складной смартфон Xiaomi

Ранее Xiaomi продемонстрировала прототип смартфона с двойным складыванием. Кроме того, был выпущен концепт объемного экрана MIX Alpha. Но до сих пор не поступало дополнительной информации относительно реализации одного из этих проектов. Отсутствие информации наталкивало на мысли о том, что компания просто решила в свое время привлечь к себе внимание и вовсе не планирует заниматься реализацией подобных решений.

Дополнительно намекали на это слова Лэй Цзюня, который сказал, что изготовить смартфон с объемным экраном действительно непросто. Это или отвлекало внимание, или говорило о том, что на данный момент Xiaomi не планировала выпускать необычную новинку.

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С другой стороны, аналоги в мире смартфонов не просто существуют — некоторые из них даже успешно продаются и вызывают большой резонанс на рынке. За примерами далеко ходить не приходится — среди них Samsung и Huawei. Учитывая трудности последних и прослеживающийся интерес к данной теме среди потенциальных покупателей, возможно, сейчас самое хорошее время для Xiaomi, чтобы нанести еще один удар по израненному конкуренту.

Из всего этого можно сделать вывод, что ждать складного смартфона от Xiaomi осталось не больше года. Мало того, что он выйдет на MIUI 12, так еще он должен появится не тогда, когда операционная система будет готова перейти в 13-ю версию, а намного раньше. Поэтому с большой долей вероятности ждать нам осталось недолго.

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Продажи смартфонов Xiaomi

Напомню, ранее сообщалось, что по итогам трех кварталов этого года Xiaomi увеличила продажи смартфонов почти в полтора раза и уверенно вошла в тройку мировых лидеров, вытеснив из нее Apple. Учитывая, с какой скоростью Huawei теряет позиции, выход на второе место лишь вопрос времени.

Мы все понимаем, что новый смартфон со складным экраном не будет чем-то очень дешевым. Стало быть он просто не может выйти на ”обычном” процессоре. Таким образом мы предполагаем, что он будет поставляться со Snapdragon 875, который дебютирует в декабре этого года.

Каким будет Snapdragon 875

Конкретных подробностей об этом процессоре пока нет, но производиться он точно будет по техпроцессу 5 нм. Касаемо конфигурации, ожидается, что Snapdragon 875 будет включать в себя одно ядро ​​Cortex-X1, три ядра Cortex-A78 и четыре ядра Cortex-A55.

Ранее сообщалось, что Samsung Electronics выиграла конкурс на производство мобильных процессоров для Qualcomm. Объем поставок оценивается в 1 триллион вон (примерно 849 миллионов долларов). Это будут процессоры нового поколения для 5G смартфонов — Snapdragon 875.

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Samsung получила такой крупный заказ в основном благодаря тому, что она смогла обеспечить достойный уровень производства чипов на 5-нм техпроцесс. К этому относится достаточно невысокая стоимость и более низкий, чем у конкурентов, процент брака.

Согласно последним новостям, кодовое название Snapdragon 875 — Lahaina. Так же есть кодовое название Lahaina+. Это может быть Snapdragon 875+, который так же соответствует подходу Qualcomm. В нынешнем поколении компания лишний раз подтвердила это, выпустив Snapdragon 865+ в дополнение к Snapdragon 865.