Слишком ли дорого стоит складной Hauwei Mate Xs

Складные смартфоны ворвались в нашу жизнь чуть больше года назад, когда с минимальной разницей во времени в рамках одного мероприятия нам показали Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Не так давно у меня появился Huawei Mate X и не могу сказать, что мне было удобно им пользоваться. В целом я изменил свое мнение относительно подобного типа устройств, но есть некоторые моменты, которые не дают мне покоя и мешают принять окончательное решение о том, стоит ли пользоваться такими устройствами. В любом случае, я хочу поделиться своими наблюдениями и услышать ваше мнение относительно складного смартфона в целом и Huawei за 200 000 рублей в частности. Хотя, по второму вопросу двух мнений быть не может.

Складные и раскладные телефоны

Так получилось, что мне посчастливилось познакомиться с со складными смартфонами буквально на следующий день после того, как их показали со сцены. Знакомство, стоит признаться, было скомканным. Мне дали один из них подержать буквально на пару минут и за это время составить полное впечатление было очень сложно. Поэтому уже потом при первой возможности я начал с знакомиться с ними ближе. И теперь дошел до Huawei Mate Xs.

Делать обзор из этой статьи я не хочу, так как перечислять характеристики просто не интересно, тем более, что их и так полно в Интернете. Я лучше постараюсь ответить на вопросы, которые интересовали меня и на которые я не смог найти ответ до того, как взял аппарат в руки и попользовался им пару дней.

Как работает складной телефон

На самом деле, складной телефон работает как два отдельных телефона, которые просто соединили между собой общим экраном. Конечно, с двухэкранным монстром от Microsoft ничего не сравнится.

Для того, чтобы складной телефон мог работать как единое устройство, в его конструкции есть шарнир. Этот шарнир надо откалибровать так, чтобы даже с учетом износа деталей и неизбежного люфта через пару лет использования он полностью соответствовал форме складывания экрана. В противном случае на экран будет большая нагрузка и он быстро сломается.

Так как каждая половинка складного телефона очень тонкая, а еще и часть толщины отбирает экран, решение проблемы автономности было очень сложным. В итоге, аккумулятор находится в обеих половинках. Между собой они связаны шлейфами и работают, как одна батарея.

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В Huawei Mate Xs есть еще и общая для двух частей система охлаждения, которая как-то перераспределяет тепло от правой части к левой. В правой установлено все железо, включая камеру, и греется она существенно больше.

Примеры фотографий, снятых на камеру Huawei Mate Xs:

По сути это все, что надо знать о конструкции складного смартфона. В остальном это почти те же самые платы, память, модули камеры и прочее. Самая большая проблема сделать складывающийся, но не ломающийся экран, и найти способ собрать конструкцию воедино.

Удобно ли пользоваться складным смартфоном

Прежде всего, надо понимать, что складной смартфон на данном этапе их развития будет больше по габаритам и по весу, чем классические моноблоки. По ощущениям в сложенном виде тот же Huawei Mate Xs напоминает обычный смартфон в очень большом защитном чехле. Сравнение немного грубое, но так представить себе его будет проще всего.

Интересно, что когда его разложишь, уже не складывается ощущение, что он большой. Наоборот! На фоне планшетов он кажется маленьким и тонким. Вот такой двоякий гаджет получается.

Для многих задач хватает и обычного экрана, например, чтобы прочитать сообщение, посмотреть погоду или что-то подобное. Несмотря на это, рука все равно тянется нажать на заветную кнопку и открыть смартфон ”в полный рост”. Не для того таскаешь с собой такой громоздкий смартфон, чтобы смотреть все на половинке экрана.

Единственное, что неудобно делать на большом экране, так это смотреть видео. Они все равно получаются ограниченными по ширине и в итоге картинка сверху и снизу дополняется толстыми черными полосами. Для просмотра видео я всегда складывал смартфон и просто брал его в руки горизонтально — по старинке.

Снимать фото на смартфон можно или как обычно, когда он сложен, или в разложенном виде. Тут все на любителя, но я не раскрывал смартфон для того, чтобы сделать фото. Когда основной экран внутри, как у Galaxy Fold (у него маленький внешний экран), то для съемки проще открыть смартфон, но в Huawei Mate Xs экран снаружи и пользоваться им удобно даже в сложенном виде.

Насколько прочные складные смартфоны

Когда первый раз берешь в руки складной смартфон, открываешь его с какой-то особой осторожностью. Мы все привыкли к тому, что так быть не должно, и поэтому опасаемся происходящего.

Через какое-то время перестаешь обращать на это внимание и открываешь его не как гаджет за 200 000 рублей, а как железную шкатулку. Опаски никакой.

Это все говорит о том, что конструкция очень прочная. Специально со всех сил я не пробовал согнуть корпус в обратную сторону, но небольшое усилие не вызывает никаких проблем. Опаски за то, что телефон сломается, нет. Многочисленные дроп-тесты подтвердили это.

Конечно, лучше быть более аккуратным с этим смартфоном, но сильно переживать по этому поводу не стоит. Куда больше вероятность поцарапать экран.

Можно сказать, что хрупкость смартфона относительна. В чем-то он прочнее, чем моноблоки, в чем-то — нет. Например, там, где стекло моноблока разобьется, экран ”раскладушки” останется цел. Зато там, где обычный телефон просто немного помнется при падении, шарнир может не выдержать. Проще говоря, что если быть хоть чуть-чуть аккуратным, то любая техника будет служить долго.

Защита складного телефона от царапин

Чтобы защитить смартфон от царапин, на него обычно надевают чехол или наклеивают защитное стекло (или пленку) на экран. Тут так не получится.

Почему не стоит так легко отказываться от Huawei?

К оригинальному Huawei Mate X прилагался чехол в виде кармашка, в который его можно было положить для транспортировки и доставать только для использования. Это не самый удобный вариант, так как надо постоянно куда-то убирать такой чехол. В комплекте с новым смартфоном есть именно чехол. Он представляет собой бампер , который клеится на боковые грани и немного выступает над экраном. Так он защищает боковые грани от потертостей и падений, а экран — от царапин. Особенно это актуально, когда смартфон лежит на столе. С таким чехлом экран не будет касаться поверхности и не будет царапаться о пыль и крошки.

Зато в углах такого чехла собирается очень много пыли из карманов одежды. Выглядит это не очень красиво, но надо выбирать между защитой и внешним видом.

Есть ли складка на экране Huawei Mate Xs

Складка на экране смартфона есть. Она никуда не делась и отрицать ее существование может только слепой. Но по своему опыту могу сказать только одно. Обращаешь на нее внимание только тогда, когда задумываешься о ней. Если не обращать на нее внимание, то она перестает напрягать.

Еще можно сказать, что хоть она и видна, но не всегда и только под определенным углом. Куда более неприятно, что она имеет рельеф и ты ощущаешь ее пальцем, когда свайпаешь по экрану.

Стоит ли покупать телефон со складным экраном

На днях я уже рассказывал о том, какие сценарии использования есть у складных смартфонов. Подробнее об этом можно прочитывать по этой ссылке.

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Если вы часто пользуетесь на смартфоне таблицами, регулярно запускаете два приложения, хотите чего-то нового и готовы потратить около двухсот тысяч на телефон, тогда стоит задуматься о покупке.

Если вы, наоборот, только листаете Instagram, пользуетесь камерой, мессенджерами и звонилкой, то такая покупка будет для вас ошибкой.

Надо понимать, что складной смартфон сейчас — это пик технологий. Пользоваться им можно и нужно, но только в том случае, если вы понимаете, что эта техника вам вообще нужна. Если вы не готовы переходить на нее, то, по логике, не стоит тратить много денег.

Полноценно заменить планшет складной смартфон пока не может, но уже вплотную приблизился к этому.

Я попользовался складным смартфоном некоторе время (не считая коротких встреч с ним в прошлом) и пока не готов сказать, буду ли я пользоваться им дальше. Возможно, у вас другое мнение и вы хотите его высказать. Тогда давайте встретимся в комментариях или в нашем Telegram-чате и обсудим его.