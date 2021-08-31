Какие наушники лучше: внутриканальные или вкладыши

В последнее время все большую популярность набирают беспроводные наушники. В магазинах существует огромное количество моделей на любой вкус и цвет, а цены на этот аксессуар стали как никогда доступными. Кажется, в вопросе выбора наушников наконец-то все стало понятно, но нет. С развитием индустрии наушников возникает другой, не менее важный вопрос: затычки или вкладыши? У каждого из форматов существуют свои плюсы и минусы, разобраться в которых не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд.

До того момента, как я узнал о вкладышах, всегда пользовался внутриканальными наушниками. И каждый раз это выглядело, как страдание. Сколько бы я не подбирал разных моделей, все напрасно. Одни вылетали из ушей, как только я их надену, другие сидели настолько плотно, что возникало ощущение, как будто наушники находятся у меня в мозге — настолько сильно я ощущал их давление.

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Как только Apple выпустили свое детище, я сразу купил китайскую копию и наслаждался музыкой днями напролет. Сразу скажу, что не могу рекомендовать копии к покупке, ведь так мы обделяем крупные бренды выручкой и провоцируем стагнацию рынка. А если бы я прочел статью Артема Сутягина, возможно удалось бы решить эту проблему другим способом. Купить реплику пришлось, потому что оригинальное решение отвратительно работает с Android (и стоит дешевле). Но сейчас существует очень много решений от крупных компаний, поэтому это не проблема. Если вы еще в раздумьях, по поводу того, какие наушники купить, то рекомендую обратиться к данной статье.

Теперь, каждый раз, когда меня встречают в наушниках от яблока, шутят на тему яблочного раба и все в таком духе. Я же отвечаю, что они умрут от глухоты, ведь вакуумные наушники это вредно для слуха. Или нет..?

Вредно ли слушать музыку в вакуумных наушниках?

У внутриканальных наушников есть одно огромное преимущество: качественное шумоподавление. Обеспечивается эта возможность во многом благодаря более близкому расположению динамика во внутреннем канале уха, хотя не стоит списывать со счетов технологии разработчиков, они тоже вносят большой вклад в шумоизоляцию.

Разобравшись в вопросе, я понял, что сами по себе «затычки» безопасны и могут использоваться абсолютно без вреда для здоровья. Однако существует нюанс. Если вы слушаете музыку на максимально возможной громкости, то вакуумные «уши» действительно будут оказывать большее воздействие на барабанную перепонку. Просто потому, что они находятся ближе.

Многие производители техники задумались об этом заранее. Во многих моделях смартфонов, когда повышаешь громкость звука в гарнитуре выше 70%, смартфон предупреждает вас о возможном вреде для слуха, а в некоторых странах даже существуют законы, обязавшие производителей уведомлять пользователей.

Следуя некоторым советам, можно слушать музыку в затычках и не бояться проблем со здоровьем:

Не слушать музыку на максимальной громкости в постоянном режиме.

Контролировать количество времени, проведенное в наушниках (4 часа в день).

Не засыпать под музыку.

Стараться слушать музыку в помещениях, а не на улице.

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Какие наушники выбрать ребенку

Помимо личного неудобства, большим преимуществом наушников-вкладышей, мне кажется, возможность слышать окружающее пространство. Раньше можно было воткнуть вакуумные наушники в метро и дойти в них до самого дома, наслаждаясь хорошим шумоподавлением. Сейчас, с появлением любителей электросамокатов, катающихся по тротуару, безопасно слушать музыку можно разве что дома, а с появлением вкладышей эта проблема исчезла. Как громко бы вы ни включали музыку, всегда можно слышать, что происходит вокруг.

Исходя из этого, мне кажется, что вкладыши отлично подойдут детям. Ребенок еще не до конца умеет ориентироваться в окружающем пространстве, поэтому такое решение без проблем поможет школьнику быть всегда на чеку при возникновении разного рода опасностей. Также можно не переживать за слух ребенка, дети очень любят слушать громкую музыку. Например, сын моего товарища настолько любит это дело, что научился подкручивать эквалайзер для более громкого звучания.

Почему затычки лучше вкладышей

Если в одном случае изоляция от окружающего пространства это минус, то в другом может оказаться несомненным плюсом. Например, если вы часто работаете со звуком. Для тех, кому важно не отвлекаться на посторонние шумы и полностью погрузиться в работу, такое решение отлично подойдет.

Также вакуумные наушники имеют более яркие басы, и в целом музыка звучит намного лучше. Кроме того, эти наушники могут похвастаться хорошим шумоподавлением. Однако следует помнить, что если вы хотите действительно качественно реализованную функцию активного шумодава и при этом не желаете изменения качества звука, придется потратить внушительную сумму денег – такие наушники могут иметь высокую цену.

А вы какие наушники предпочитаете? Чаще слушаете музыку на улице или дома? Обязательно поделитесь своим мнением в нашем Телеграм чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.