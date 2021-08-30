5 лучших лайфхаков по зарядке телефона. Потом спасибо скажете

Раньше наличие беспроводной зарядки в смартфоне считалось каким-то небывалым величием, теперь — это норма. Беспроводная зарядка никого не оставляет равнодушным: с одной стороны, вещь достаточно практичная, с другой — с ней тоже бывают проблемы, хоть и не такие серьезные. К сожалению, не в каждом смартфоне до сих пор она присутствует. Многие по прежнему используют старенькие смартфоны, потому что они им нравятся. Другие приобретают телефоны без беспроводной зарядки просто так, считая это блажью. Мой коллега Артём Сутягин является большим сторонником таких решений. Рассказываем, как проапгрейдить свой смартфон, добавив к нему возможность подзарядиться в любой непонятной ситуации.

Как добавить беспроводную зарядку в смартфон

Если вы пользуетесь смартфоном, но лишены возможности заряжать его, не пользуясь кабелем для зарядки, рассказываем лайфхак, что с этим делать. На AliExpress я нашел классную штуку — приёмник для беспроводной зарядки. Суть в том, что вы приклеиваете приёмник на заднюю крышку телефона, при зарядке вставляете коннектор в разъем для телефона… и кладете телефон на зарядку!

Один мой товарищ давно пользуется таким приспособлением для своего старенького смартфона, это идеальное решение, когда необходимо подзарядиться, но не мучаться с проводами. Присмотритесь к этому удобному приспособлению — он отлично подойдет к не только к смартфонам на Android, но и к iPhone. Вам остается лишь выбрать нужный разъём.

Цена: от 120 рублей

Купить Qi-приёмник

Беспроводная зарядка планшета

Думаете, что таким способом можно зарядить только смартфон? Вы ошибаетесь! Есть классный вариант беспроводной зарядки… планшетов! Компания Nillkin специально увеличила сам приёмник, а работает он абсолютно по такой же схеме. Выберите нужный разъём и его длину у продавца — цена будет отличаться не очень сильно. Только не говорите об этом фанатам беспроводных зарядок, иначе они начнут их клеить повсюду.

Цена: от 1466 рублей

Qi-приёмник Nillkin для планшета

Как продлить автономность телефона

Чем больше развиваются мобильные технологии, тем острее встает проблема емкости аккумулятора. Мы уже писали в нашем Яндекс.Дзен о том, что смартфоны становятся все больше и уродливее, батареи в них постоянно увеличиваются, но не стоит забывать про такой же быстрый износ. Что делать?

На помощь нам приходит зарядный чехол, который известен в народе как Battery Case. Вам достаточно подключить коннектор в разъём, а дальше техника сделает всё сама. Это отличное решение, когда вы торопитесь выходить из дома, а увесистый powerbank просто некуда положить. Если вам кажется, что эти чехлы громоздкие и делают смартфон неудобным, то ошибаетесь — их стали делать достаточно компактными, а емкости будет достаточно, чтобы зарядить смартфон полностью 2-3 раза.

Моя подруга до сих пор без ума от Xiaomi Mi 9, но севший аккумулятор всегда может застать врасплох. Зарядный чехол с 4700 мА*ч всегда придет на помощь, а внешний вид телефона не сильно пострадает.

Цена: 1665 рублей

Зарядный чехол для Mi 9

Есть похожий вариант для фанатов Huawei, которые ценят мобильность и ненавидят севший аккумулятор. Можно присмотреться к такому аксессуару — емкости 5000 мА*ч хватит надолго для вашего P40.

Цена: 1200 рублей

Зарядный чехол для Huawei P40

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Если у вас другая модель Huawei, да и 5000 мА*ч вам маловато, присмотритесь к этому варианту: стоить будет практически столько же, зато есть выбор для самых разных моделей и емкость чехла приятно удивит (целых 10000 мА*ч). Сам чехол можно заряжать через Type-C или MicroUSB.

Цена: от 1100 рублей

Зарядный чехол для Huawei

Если думаете, что такие модели есть только для флагманов, а бюджетные смартфоны обошли стороной — ничего подобного! Вот классный вариант зарядного чехла для всех бюджетных Samsung Galaxy A30, A50 и A70 на целых 10000 мА*ч.

Цена: от 967 рублей

Зарядный чехол для Samsung Galaxy

Само собой, если у вас топовый Samsung Galaxy S21 Ultra, то время от времени ему тоже нужна подзарядка. Не беспокойтесь — вас выручит классный зарядный чехол на 4700 мА*ч. Кстати, этот аксессуар еще и защищает смартфон от падений — вдвойне универсально!

Цена: 1300 рублей

Зарядный чехол для S21 Ultra

Как встроить беспроводную зарядку в стол

Вы думаете, что для этого нужно быть волшебником или, например, каким-нибудь Остапом Бендером? Возможно, зарядить телефон без зарядки — то же самое, что сварить кашу из топора. Давайте попробуем!

У крутого производителя Bonola есть прекрасное решение этой задачи — беспроводная зарядка повышенной дальности. Продавец заявляет, что зарядка справится с расстоянием аж в 20 мм. Самое главное — это работает! Вмонтируйте Qi-зарядник в письменный стол, не забыв отметить местонахождение зарядки крестиком (на всякий случай). И наслаждайтесь тем, что домашние животные больше никогда не будут ронять ваши аксессуары. Кстати, на ваше усмотрение продавец может добавить адаптер — не забудьте выбрать комплект.

Цена: 1240 рублей

Скрытая беспроводная зарядка Bonola

Возможно, мы забыли еще о каких-то способах. Расскажите о своих идеях в нашем Telegram-чате!