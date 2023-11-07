Когда выйдет Samsung Galaxy S24 и каким он будет

Мало кто сомневается, что Samsung совсем скоро выкатит новый смартфон серии Galaxy — S24. Можно даже с большой долей вероятности угадать, что выйдет он в начале следующего года, то есть через буквально пару месяцев. Но это только предположения, лишенные какой-то основы. Впрочем, чем ближе к презентации, тем больше информации у нас появляется. Так, сейчас мы получили дату выхода новинки и можем рассказать, на каком железе она будет работать. Спешим поделиться этой информацией с вами, ведь она очень интересна. Особенно для тех, кто хочет купить новый телефон и думает, стоит ли ждать Samsung Galaxy S24 или уже сейчас купить один из других отличных смартфонов, которые есть на рынке.

Когда выйдет Samsung Galaxy S24

Мы слышали, что Samsung представит серию Galaxy S24 в начале этого года. Теперь же, по сообщению SBS Biz (через SamMobile), новые флагманы Galaxy будут представлены на мероприятии Unpacked в Сан-Франциско 17 января.

Это уже не первый раз, когда мы слышим о конкретной дате запуска серии Galaxy S24. Ранее типстер Ice Universe предположил, что телефоны будут представлены 18 января. Таким образом, становится все более вероятным, что Samsung проведет свое мероприятие Unpacked примерно на третьей неделе января. Это противоречит ожиданиям многих, кто думал, что ждать придется до февраля или марта. Кто-то даже уверял, что мероприятие пройдет в рамках или в преддверии MWC.

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Когда начнут выпускать Samsung Galaxy S24

Эти утечки подкрепляются и другими сообщениями о том, что партнеры Samsung, занимающиеся производством компонентов, начнут массовое производство телефонов серии Galaxy S24 на месяц раньше обычного.

Обычно телефоны серии Galaxy S действительно выпускаются в феврале, но, по слухам, Samsung перенесла начало производства на более ранний срок, чтобы раньше начать конкурировать с Apple и ее iPhone 15. Да и новый процессор Snapdragon 8 Gen 3 представили раньше, чем в прошлом году, а значит и Samsung начала раньше заниматься финальной доводкой устройства. Правда, оснащаться он будет не только им. К этому мы вернемся ниже.

Будет ли Самсунг использовать свои процессоры

Кроме того, в новом отчете утверждается, что в следующем году Samsung вернется в США для того, чтобы представить новые телефоны Galaxy Z Fold и Flip именно там. Модели Z Fold 5 и Z Flip 5 были представлены в Сеуле (Южная Корея), что стало первым случаем для складных телефонов Samsung. Получается, в следующем году оба мероприятия в формате Unpacked пройдут в США. Хотя, так ли для нас это важно? Ведь главное, чтобы смартфоны получились хорошими, правда?

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Кроме этой новости, в отношении новых флагманов от Samsung фигурируют и другие. В течение последних нескольких месяцев ходило множество противоречивых слухов о процессорах для серии Samsung Galaxy S24. Сначала мы думали, что все телефоны Galaxy S24 получат процессоры Qualcomm, как и в случае с серией Galaxy S23. Затем мы узнали, что базовая модель получит Exynos. Остальные смартфоны серии будут оснащаться процессорами Qualcomm. Позже появилось уточнение, что для США даже базовые устройства получат Qualcomm, а все модели в других странах (кроме Ultra) — Exynos.

Мы еще не приблизились к пониманию того, как разделятся модели Samsung Galaxy S24 на Exynos и Qualcomm, но уже окончательно уверены, что разделение произойдет. Благодаря высказыванию генерального директора Qualcomm Кристиано Амона мы знаем, что некоторые модели Galaxy S24 все же получат процессоры Exynos.

Амон сказал: «Мы довольны нашим сотрудничеством с Samsung. В ближайшее время состоится запуск GS24 [Galaxy S24]. Мы рассчитываем получить контрольный объем». Это заявление кажется ничего не значащим, но из него можно сделать вывод, что основным поставщиком процессоров все равно останется Qualcomm. Это надо будет учитывать, если вы будете выбирать себе такой смартфон. Те гаджеты, которые получат фирменные процессоры Samsung, будут работать на базе недавно анонсированного Exynos 2400.

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Доступность Galaxy S24

Это первое официальное подтверждение возвращения разделения Qualcomm/Exynos, которого не многие ждали после предыдущего поколения. Так что если вы надеялись, что слухи ошибаются, то вот оно долгожданное подтверждение.

Конечно, мы все еще не знаем, как Samsung разделит доступность рынка. Было бы неплохо, если бы хотя бы модели Ultra использовали Qualcomm повсеместно. Это позволило бы не задумываться о том, какой чипсет стоит внутри. К старому разделению, когда в одних странах ставились Qualcomm, а в других — Exynos, будет сложно вернуться после этого года.

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Для России это не так важно, ведь смартфоны к нам будут продолжать ввозиться по параллельному импорту. А значит они будут иметь тот процессор, который будет пользоваться бОльшим спросом. Естественно, люди в основном будут требовать Qualcomm. Хотя надо еще посмотреть, как проявит себя новый процессор компании. В любом случае, ждать осталось недолго, и скоро мы все узнаем.