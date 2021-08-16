Мнение: Почему умер Skype

Еще до появления умных мессенджеров, когда видеосвязь только начинала просачиваться в нашу жизнь, под термином «созвониться в Интернете» всегда подразумевался Skype. Приложением пользовались все: начиная с подростков, собравшихся обсудить выход новой компьютерной игры, до сотрудников крупных предприятий, готовящих отчет за первый квартал. Тогда казалось, что проект от компании Microsoft ждет по-настоящему грандиозное будущее. А в недавней презентации Windows 11 подопечные Билла Гейтса акцентировали свое внимание на Microsoft Teams и окончательно загубили проект. Объяснить данное решение представляется крайне трудной задачей.

Компания Microsoft приобрела Skype в далеком 2011 году за 8,5 млрд $. И дальше постепенно все становилось хуже и хуже. Сервис постепенно был интегрирован в систему Windows и пользователи начали отмечать значительное падение скорости работы в программе. Место оказалось вакантным и уже тогда сторонние разработчики в лице Whatsapp и Viber начали поджимать известный бренд. А позже появился Телеграм, напрочь сразив всех конкурентов. В недавнем обновлении приложения появилась возможность совершать групповые звонки, поэтому в своей недавней статье я рекомендовал всем причастным к видеоконференциям переходить именно туда.

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В таких ситуациях компания Microsoft выглядит в моих глазах подростком, которому перевели большое количество денег на карту, а он спустил все на сладкое. Огромное количество средств, которые компания пускает на разработку той или иной программы просто пропадает зря. И так не только с приложениями, но и с компьютерами. Стоит вспомнить Surface, который на базе собственной операционной системы, с родным железом на борту плохо справляется даже с базовыми задачами. В ноутбуках компании реализуются странные решения, вроде сенсорного экрана или собственного порта для зарядки, в то время, как все давно перешли на type-c. Кажется, что любой продукт попавший в руки к Биллу Гейтсу обречен на провал. Интересно, что случилось бы с компанией, не будь Windows так популярна.

Низкое качество интернет-соединения в Skype

Главной проблемой Skype в момент его использования для меня являлось низкое качество интернет-соединения. Приложение наотрез отказывалось видеть сеть. Подключиться было просто невозможно, в то время, как другие приложения работали исправно. И так продолжалось очень долго. Однажды, мы с моим товарищем из Самары пытались созвониться порядка 5 раз и в итоге просто ушли разговаривать через сотового оператора.

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Skype был площадкой для геймеров

Многие годы Skype являлся передовым способом для связи геймеров. Каждый раз, когда мы собирались играть в «контру» с ребятами, обычно созванивались в скайпе. Тяжелые были времена. Skype абсолютно неадаптирован под игровой процесс, часто связь пропадала и приходилось сворачивать игру. А качество голоса в Skype было просто ужасное. Затем уже появился Discord и мы всей компанией перебрались туда. После детища Microsoft, он казался божеством. Все работает как часы, ничего не вылетает, а качество связи настолько хорошее, что порой было слышно, как птички поют за окном.

Еще одной огромной проблемой был поиск других пользователей в Skype. Для этого было необходимо скопировать свой ник, отправить его получателю и это еще не означало, что тебя смогут найти. При поиске высвечивалось порядка 15 похожих ников. Помню, как по косвенным признакам вроде даты рождения или аватарке старался вычислить, кто же хотел со мной связаться. Сейчас ситуация лучше не стала.

Новый интерфейс приложения окончательно убил Skype

Что касается интерфейса приложения, после обновления 2018 года пропал тот самый легендарный дизайн. В принципе, можно было сыграть на ностальгии и вообще не обновляться, лишь улучшая стабильность работы. И я уверен, что многие пользователи бы оценили такой подход. Некогда интуитивно-понятное приложение с хорошей навигацией превратилось в какой-то кошмар. Кроме этого программа лишилась огромного количества функций: исчезли сетевые статусы, пропала возможность собеседника из группового чата, пропала большая часть навигации.

Skype использовал много интернет-трафика

Для многих пользователей последней каплей был факт того, что Skype начал потреблять огромное количество мобильного трафика. И я один из них. Ситуация мне напоминает обновления операционной системы Windows, которые запускаются в самый неожиданный момент. В одно время у меня был установлен тариф на 12 ГБ, и в середине месяца мы с компанией решили созвониться. Я был в дороге и подумал, что без проблем отвечу. В итоге в процессе разговора стало понятно, что трафик на моем устройстве кончился. Так продолжаться больше не могло. Именно с тех пор я ни разу не пользовался этим сервисом.

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Skype это настоящая легенда для большинства пользователей старше 25. Каждый раз, когда разговор касается этого продукта, я с теплотой вспоминаю школьные вечера, проведенные за Counter Strike 1.6. Для меня Skype навсегда останется олицетворением тех времен. И хоть сейчас приложение до сих пор пытается обновляться, я не просто не рекомендую его устанавливать, а скорее настаиваю на обратном.

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