ТОП-5 полезных приложений для Андроид ТВ, с которыми ты забудешь про настройку телевизора

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Иван Герасимов

Несмотря на большую разницу между мобильным Андроидом и Андроид ТВ, они имеют много общего. Так операционка для телевизора имеет слишком много настроек, которые могут случайно сбить с толку пользователя после изменения. Проверьте сами: одних параметров изображения в системе с десяток, а со временем их может стать из-за обновлений. Удивлю вас, если скажу, туда можно вообще не заглядывать, если боитесь сбить настройки на телевизоре! Упростить использование помогут эти приложения для Android TV: достаточно установить их на свой ТВ или приставку, после чего можно смело начинать просмотр любимых фильмов и шоу.

ТОП-5 полезных приложений для Андроид ТВ, с которыми ты забудешь про настройку телевизора. Эти полезные приложения позволят забыть о настройке телевизора. Фото.

Эти полезные приложения позволят забыть о настройке телевизора

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Как убрать рекламу на Андроид ТВ

Зачастую приложения для Android TV содержат много встроенной рекламы, от которой избавиться можно только путем оплаты премиум-версии. Это не только отъедает средства от бюджета, но еще и серьезно нагружает железо телевизора, которое и без того не отличается высокой производительностью.

Как убрать рекламу на Андроид ТВ. AdGuard отключает рекламу во всей системе и ускоряет телевизор. Фото.

AdGuard отключает рекламу во всей системе и ускоряет телевизор

Качайте себе AdGuard: он поддерживает DNS-защиту и отключает рекламу в приложениях, включая обычные и браузеры. Это в свою очередь снижает нагрузку на процессор и делает систему чуть быстрее, а также экономит трафик. Безумно полезная утилита, особенно, для дешевых ТВ-приставок. В Гугл Плей урезанная версия AdGuard из-за политики магазина приложений, так что, можете скачать ее с APK Mirror и установить по нашей инструкции.

AdGuard для Андроид ТВ

Удобный лаунчер для Андроид ТВ

Встроенный лаунчер в Андроид ТВ — далеко не самое удачное решение даже после обновления. Он остается все таким же громоздким и перегруженным, но при этом информативным за счет превью различных роликов и фильмов. Однако за все это приходится расплачиваться владельцу телевизору, который сталкивается с зависаниями. Избавиться от них легко — просто скачайте DigiSender TV Launcher, который потянет даже слабая приставка.

Удобный лаунчер для Андроид ТВ. Лаунчер для телевизора не влияет на работу системы. Фото.

Лаунчер для телевизора не влияет на работу системы

На главном экране он отображает популярные видео, погоду и даже новости. При этом разработчики регулярно оптимизируют его, так что, работает он очень быстро. Не возникнет проблем даже при использовании динамических обоев! Смело скачивайте и пользуйтесь, чтобы лишний раз не настраивать оформление Андроид ТВ.

Удобный лаунчер

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Как ускорить телевизор со Смарт ТВ

Android TV собирает объёмный кэш все время, пока вы пользуетесь телевизором. В отличие от смартфона, здесь никто не задумывается про чистку памяти и продолжает терпеть подлагивания. Качаем Clean Master и забываем о проблеме: утилита оптимизирует память телевизора, удаляя ненужные файлы и временные файлы разных приложений. От вас ничего не требуется — просто выбираете разделы, которые утилита должна обработать, и запускаете процедуру.

Как ускорить телевизор со Смарт ТВ. Оптимизируйте ваш ТВ с помощью этой программы. Фото.

Оптимизируйте ваш ТВ с помощью этой программы

Интересно, что она не убивает производительность в отличие от встроенного оптимизатора, а помогает ускорить телевизор, поэтому глюков возникнуть не должно. Что приятно — у Clean Master простой интерфейс, а проверка и очистка занимают минимум времени. В Гугл Плей его не нашел, но можете скачать через Aptoide.

Оптимизатор Андроид ТВ

Пульт для телевизора на Андроид

Не хотите управлять телевизором с помощью пульта? Подключите клавиатуру и мышь! Ну, а если нет желания тратить лишнего, просто установите на телефон приложение Zank Remote на смартфон: с его помощью у вас будут доступны ровно те же функции! Вдобавок утилита превращает ваш телефон в аэромышь, имитируя на экране движения смартфоном при помощи встроенных датчиков.

Пульт для телевизора на Андроид. Zank Remote позволяет управлять телевизором прямо со смартфона. Фото.

Zank Remote позволяет управлять телевизором прямо со смартфона

Внутри также есть возможность управлять питанием телевизора, вводить текст и использовать голосовой поиск, поэтому найти фильм будет намного проще. Оно совместимо и с телевизорами, и с приставками на Андроиде 4.4. и выше, так что, подойдет даже не для самого нового устройства со свежей ОС.

Пульт для телевизора

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Как смотреть фотографии на телевизоре

Наверняка вы хотели бы с комфортом смотреть фотографии на Андроид ТВ, ибо большой экран к этому располагает. Встроенное приложение далеко не самое удобное — попробуйте Fotoo. Эта галерея превратит ваш ТВ в фоторамку, причем перекидывать изображения на флешку или в память вовсе не обязательно — можете подключить облачное хранилище и смотреть их прямо оттуда.

Как смотреть фотографии на телевизоре. Крутая цифровая фоторамка украсит ваш телевизор. Фото.

Крутая цифровая фоторамка украсит ваш телевизор

Самое удобное, что слайдшоу на телевизоре настраивается (эффекты, музыка и многое другое), а еще ее можно оставить в качестве заставки в режиме ожидания. Она выведет на экран виджет со временем, датой и погодой, чтобы вы не потеряли из вида полезную информацию. Пользоваться можно совершенно бесплатно даже не на самом дорогом устройстве.

Слайдшоу для Андроид ТВ

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