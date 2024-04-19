ТОП-5 полезных приложений для Андроид ТВ, с которыми ты забудешь про настройку телевизора

Несмотря на большую разницу между мобильным Андроидом и Андроид ТВ, они имеют много общего. Так операционка для телевизора имеет слишком много настроек, которые могут случайно сбить с толку пользователя после изменения. Проверьте сами: одних параметров изображения в системе с десяток, а со временем их может стать из-за обновлений. Удивлю вас, если скажу, туда можно вообще не заглядывать, если боитесь сбить настройки на телевизоре! Упростить использование помогут эти приложения для Android TV: достаточно установить их на свой ТВ или приставку, после чего можно смело начинать просмотр любимых фильмов и шоу.

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Как убрать рекламу на Андроид ТВ

Зачастую приложения для Android TV содержат много встроенной рекламы, от которой избавиться можно только путем оплаты премиум-версии. Это не только отъедает средства от бюджета, но еще и серьезно нагружает железо телевизора, которое и без того не отличается высокой производительностью.

Качайте себе AdGuard: он поддерживает DNS-защиту и отключает рекламу в приложениях, включая обычные и браузеры. Это в свою очередь снижает нагрузку на процессор и делает систему чуть быстрее, а также экономит трафик. Безумно полезная утилита, особенно, для дешевых ТВ-приставок. В Гугл Плей урезанная версия AdGuard из-за политики магазина приложений, так что, можете скачать ее с APK Mirror и установить по нашей инструкции.

AdGuard для Андроид ТВ

Удобный лаунчер для Андроид ТВ

Встроенный лаунчер в Андроид ТВ — далеко не самое удачное решение даже после обновления. Он остается все таким же громоздким и перегруженным, но при этом информативным за счет превью различных роликов и фильмов. Однако за все это приходится расплачиваться владельцу телевизору, который сталкивается с зависаниями. Избавиться от них легко — просто скачайте DigiSender TV Launcher, который потянет даже слабая приставка.

На главном экране он отображает популярные видео, погоду и даже новости. При этом разработчики регулярно оптимизируют его, так что, работает он очень быстро. Не возникнет проблем даже при использовании динамических обоев! Смело скачивайте и пользуйтесь, чтобы лишний раз не настраивать оформление Андроид ТВ.

Удобный лаунчер

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Как ускорить телевизор со Смарт ТВ

Android TV собирает объёмный кэш все время, пока вы пользуетесь телевизором. В отличие от смартфона, здесь никто не задумывается про чистку памяти и продолжает терпеть подлагивания. Качаем Clean Master и забываем о проблеме: утилита оптимизирует память телевизора, удаляя ненужные файлы и временные файлы разных приложений. От вас ничего не требуется — просто выбираете разделы, которые утилита должна обработать, и запускаете процедуру.

Интересно, что она не убивает производительность в отличие от встроенного оптимизатора, а помогает ускорить телевизор, поэтому глюков возникнуть не должно. Что приятно — у Clean Master простой интерфейс, а проверка и очистка занимают минимум времени. В Гугл Плей его не нашел, но можете скачать через Aptoide.

Оптимизатор Андроид ТВ

Пульт для телевизора на Андроид

Не хотите управлять телевизором с помощью пульта? Подключите клавиатуру и мышь! Ну, а если нет желания тратить лишнего, просто установите на телефон приложение Zank Remote на смартфон: с его помощью у вас будут доступны ровно те же функции! Вдобавок утилита превращает ваш телефон в аэромышь, имитируя на экране движения смартфоном при помощи встроенных датчиков.

Внутри также есть возможность управлять питанием телевизора, вводить текст и использовать голосовой поиск, поэтому найти фильм будет намного проще. Оно совместимо и с телевизорами, и с приставками на Андроиде 4.4. и выше, так что, подойдет даже не для самого нового устройства со свежей ОС.

Пульт для телевизора

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Как смотреть фотографии на телевизоре

Наверняка вы хотели бы с комфортом смотреть фотографии на Андроид ТВ, ибо большой экран к этому располагает. Встроенное приложение далеко не самое удобное — попробуйте Fotoo. Эта галерея превратит ваш ТВ в фоторамку, причем перекидывать изображения на флешку или в память вовсе не обязательно — можете подключить облачное хранилище и смотреть их прямо оттуда.

Самое удобное, что слайдшоу на телевизоре настраивается (эффекты, музыка и многое другое), а еще ее можно оставить в качестве заставки в режиме ожидания. Она выведет на экран виджет со временем, датой и погодой, чтобы вы не потеряли из вида полезную информацию. Пользоваться можно совершенно бесплатно даже не на самом дорогом устройстве.

Слайдшоу для Андроид ТВ