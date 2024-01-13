На какие характеристики я всегда обращаю внимание при выборе смартфона

На нашем сайте не раз публиковались тексте о том, как правильно выбрать смартфон. Они написаны с претензией на объективность, чтобы вы могли взвесить все за и против, составив таким образом собственное мнение. Но сегодня мне хочется отойти от привычной логики и рассказать о том, как выглядит мой идеальный Android, и на какие характеристики я обращаю внимание при выборе смартфона. Разумеется, вы можете с ним не соглашаться, но определенная польза от представленной в этом материале информации точно будет.

Матрица экрана телефона

Сегодня на рынке представлено два типа матриц: IPS и AMOLED. Я отдаю однозначное предпочтение смартфонам с AMOLED, и вот почему:

у них отсутствуют засветы, присущие IPS-панелям;

на AMOLED глубокий черный цвет, позволяющий насладиться просмотром фильмов;

яркость AMOLED намного выше;

при прочих равных этот тип матриц потребляет меньше энергии.

Еще одна важная характеристика экрана — частота обновления, и она должна быть выше 60 Гц, чтобы картинка была плавнее, а смартфон визуально работал быстрее.

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Размер сенсора камеры

Камера смартфона тоже играет для меня принципиальную роль, но среди характеристик сенсора, включающих в себя разрешение и диафрагму, я обращаю внимание исключительно на физический размер матрицы. Чем он больше, тем лучше фотографирует устройство (особенно в условиях слабого освещения).

Поскольку сверхширокоугольный объектив и фронталку я использую крайне редко, а наличие перископического модуля с хорошим зумом остается прерогативой дорогих флагманов, характеристики дополнительных камер находятся вне поля моего зрения.

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Какой процессор лучше для смартфона

Главной характеристикой телефона, на которую я обращаю внимание при выборе смартфона, является процессор. Все потому, что от него напрямую зависит:

производительность устройства;

качество фото и видео;

автономность смартфона.

Чтобы все сошлось воедино, не обязательно углубляться в каждый параметр железа. Главным образом нужно смотреть на результат чипсета AnTuTu. Как бы вы ни относились к этому бенчмарку, он является единственным комплексным мерилом производительности. А мощный процессор телефона — это не только быстродействие, но и продвинутые алгоритмы обработки изображения, важные при съемке фото и видео.

Помимо хорошего результата в AnTuTu я смотрю на тесты троттлинга процессора, а главное — отдаю предпочтение чипсетам Snapdragon, выполненным по техпроцессу TSMC. Почему — узнаете в материале, ссылку на который оставляю ниже.

Как Samsung гробила ваши смартфоны на чипах Snapdragon

Объем памяти и тип накопителя

Из-за необходимости иметь на устройстве около сотни приложений и их страсти к кэшированию минимальным объемом памяти в телефоне для меня является 256 ГБ. Больше — хорошо, меньше — ни в коем случае. Иначе придется постоянно тратить время на чистку устройства.

Помимо объема важную роль для меня играет тип накопителя, от которого, как ни странно, зависит скорость работы устройства. Оптимальный вариант — UFS 3.1 или UFS 4.0. На практике между ними сложно заметить отличия, а вот смартфоны с UFS 2.2 и ниже уже кажутся мне слишком медленными.

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Скорость зарядки телефона

Поскольку подавляющее большинство моделей оснащается плюс-минус одинаковыми аккумуляторами на 5000 мАч, а время работы напрямую зависит от процессора, принципиальной для меня является не столько автономность, сколько скорость зарядки смартфона.

Тут действует принцип чем больше, тем лучше. Мой текущий смартфон комплектуется 120-ваттным адаптером питания, благодаря которому он полностью заряжается за 20 минут. Сходил в туалет, умылся — аппарат уже готов к работе на целый день, а при необходимости его всегда можно быстро подзарядить, пока варишь кофе.

Характеристики смартфона, на которые не нужно обращать внимания

На что еще обратить внимание при выборе смартфона

В конце несколько слов о других характеристиках Android-смартфона, возможно, менее важных для вас, но принципиальных для меня:

Глобальная версия телефона. Никаких китайских версий с кучей приложений, потенциальным отсутствуем русского языка и блоком питания с вилкой, который можно использовать только с переходником.

Никаких китайских версий с кучей приложений, потенциальным отсутствуем русского языка и блоком питания с вилкой, который можно использовать только с переходником. Количество обновлений Андроид. Нужны гарантии производителя на 3 крупных апдейта ОС, чтобы даже через несколько лет в смартфоне всегда появлялись новые функции.

Нужны гарантии производителя на 3 крупных апдейта ОС, чтобы даже через несколько лет в смартфоне всегда появлялись новые функции. Поддержка NFC. Без оплаты телефоном сейчас никуда.

Без оплаты телефоном сейчас никуда. Линейный вибромотор, работающий по оси X. Только он обеспечит приятную тактильную отдачу и поможет комфортно набирать текст на виртуальной клавиатуре.

Только он обеспечит приятную тактильную отдачу и поможет комфортно набирать текст на виртуальной клавиатуре. Музыкальные характеристики смартфона. Обязательно присутствие стереодинамиков, поддержка всех Bluetooth-кодеков, а также сертификация Hi-Res Audio для полного раскрытия наушников.

Только с учетом этих характеристик, как мне кажется, можно правильно выбрать смартфон. Однако изложенные требования актуальны на 2024 год, а в будущем не исключено, что они претерпят серьезные изменения из-за появления новых функций на рынке.