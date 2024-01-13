На какие характеристики я всегда обращаю внимание при выборе смартфона

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Герман Вологжанин

На нашем сайте не раз публиковались тексте о том, как правильно выбрать смартфон. Они написаны с претензией на объективность, чтобы вы могли взвесить все за и против, составив таким образом собственное мнение. Но сегодня мне хочется отойти от привычной логики и рассказать о том, как выглядит мой идеальный Android, и на какие характеристики я обращаю внимание при выборе смартфона. Разумеется, вы можете с ним не соглашаться, но определенная польза от представленной в этом материале информации точно будет.

На какие характеристики я всегда обращаю внимание при выборе смартфона. Я смотрю только на эти характеристики, все остальное — лишнее. Фото.

Я смотрю только на эти характеристики, все остальное — лишнее

Матрица экрана телефона

Сегодня на рынке представлено два типа матриц: IPS и AMOLED. Я отдаю однозначное предпочтение смартфонам с AMOLED, и вот почему:

  • у них отсутствуют засветы, присущие IPS-панелям;
  • на AMOLED глубокий черный цвет, позволяющий насладиться просмотром фильмов;
  • яркость AMOLED намного выше;
  • при прочих равных этот тип матриц потребляет меньше энергии.

Еще одна важная характеристика экрана — частота обновления, и она должна быть выше 60 Гц, чтобы картинка была плавнее, а смартфон визуально работал быстрее.

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Размер сенсора камеры

Камера смартфона тоже играет для меня принципиальную роль, но среди характеристик сенсора, включающих в себя разрешение и диафрагму, я обращаю внимание исключительно на физический размер матрицы. Чем он больше, тем лучше фотографирует устройство (особенно в условиях слабого освещения).

Размер сенсора камеры. Размер сенсора — главная характеристика камеры. Фото.

Размер сенсора — главная характеристика камеры

Поскольку сверхширокоугольный объектив и фронталку я использую крайне редко, а наличие перископического модуля с хорошим зумом остается прерогативой дорогих флагманов, характеристики дополнительных камер находятся вне поля моего зрения.

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Какой процессор лучше для смартфона

Главной характеристикой телефона, на которую я обращаю внимание при выборе смартфона, является процессор. Все потому, что от него напрямую зависит:

  • производительность устройства;
  • качество фото и видео;
  • автономность смартфона.

Чтобы все сошлось воедино, не обязательно углубляться в каждый параметр железа. Главным образом нужно смотреть на результат чипсета AnTuTu. Как бы вы ни относились к этому бенчмарку, он является единственным комплексным мерилом производительности. А мощный процессор телефона — это не только быстродействие, но и продвинутые алгоритмы обработки изображения, важные при съемке фото и видео.

Какой процессор лучше для смартфона. Только Snapdragon, сделанный на заводе TSMC. Фото.

Только Snapdragon, сделанный на заводе TSMC

Помимо хорошего результата в AnTuTu я смотрю на тесты троттлинга процессора, а главное — отдаю предпочтение чипсетам Snapdragon, выполненным по техпроцессу TSMC. Почему — узнаете в материале, ссылку на который оставляю ниже.

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Объем памяти и тип накопителя

Из-за необходимости иметь на устройстве около сотни приложений и их страсти к кэшированию минимальным объемом памяти в телефоне для меня является 256 ГБ. Больше — хорошо, меньше — ни в коем случае. Иначе придется постоянно тратить время на чистку устройства.

Объем памяти и тип накопителя. Минимум 256 ГБ памяти стандарта UFS 3.1. Фото.

Минимум 256 ГБ памяти стандарта UFS 3.1

Помимо объема важную роль для меня играет тип накопителя, от которого, как ни странно, зависит скорость работы устройства. Оптимальный вариант — UFS 3.1 или UFS 4.0. На практике между ними сложно заметить отличия, а вот смартфоны с UFS 2.2 и ниже уже кажутся мне слишком медленными.

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Скорость зарядки телефона

Поскольку подавляющее большинство моделей оснащается плюс-минус одинаковыми аккумуляторами на 5000 мАч, а время работы напрямую зависит от процессора, принципиальной для меня является не столько автономность, сколько скорость зарядки смартфона.

Скорость зарядки телефона. Такой блок питания должен лежать в комплекте с каждым смартфоном. Фото.

Такой блок питания должен лежать в комплекте с каждым смартфоном

Тут действует принцип чем больше, тем лучше. Мой текущий смартфон комплектуется 120-ваттным адаптером питания, благодаря которому он полностью заряжается за 20 минут. Сходил в туалет, умылся — аппарат уже готов к работе на целый день, а при необходимости его всегда можно быстро подзарядить, пока варишь кофе.

Характеристики смартфона, на которые не нужно обращать внимания

На что еще обратить внимание при выборе смартфона

В конце несколько слов о других характеристиках Android-смартфона, возможно, менее важных для вас, но принципиальных для меня:

  • Глобальная версия телефона. Никаких китайских версий с кучей приложений, потенциальным отсутствуем русского языка и блоком питания с вилкой, который можно использовать только с переходником.
  • Количество обновлений Андроид. Нужны гарантии производителя на 3 крупных апдейта ОС, чтобы даже через несколько лет в смартфоне всегда появлялись новые функции.
  • Поддержка NFC. Без оплаты телефоном сейчас никуда.
  • Линейный вибромотор, работающий по оси X. Только он обеспечит приятную тактильную отдачу и поможет комфортно набирать текст на виртуальной клавиатуре.
  • Музыкальные характеристики смартфона. Обязательно присутствие стереодинамиков, поддержка всех Bluetooth-кодеков, а также сертификация Hi-Res Audio для полного раскрытия наушников.

Только с учетом этих характеристик, как мне кажется, можно правильно выбрать смартфон. Однако изложенные требования актуальны на 2024 год, а в будущем не исключено, что они претерпят серьезные изменения из-за появления новых функций на рынке.

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