Характеристики смартфона, на которые не нужно обращать внимания

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Герман Вологжанин 0

Во многих материалах на нашем сайте мы даем советы, как правильно выбрать смартфон, делясь впечатлением от новинок, а также заостряя внимание на отдельных параметрах. Но вместе с по-настоящему важными особенностями начинки существуют характеристики, которые вводят покупателей в заблуждение. Именно о таких параметрах сегодня пойдет речь. Не обращайте на них внимания или по крайней мере относитесь к этим характеристикам смартфона скептически, более тщательно взвешивая все за и против.

Характеристики смартфона, на которые не нужно обращать внимания. Производители часто делают упор на ничего не значащие характеристики, а мы им охотно верим. Фото.

Производители часто делают упор на ничего не значащие характеристики, а мы им охотно верим

Стекло Gorilla Glass

Сегодня рынок защитных стекол почти монополизирован компанией Corning, владеющей брендом Gorilla Glass. А производители мобильных устройств то и дело соревнуются, кто быстрее установит новое поколение их стекла. Для многих покупателей это становится ключевым фактором, из-за чего они отказываются от моделей с Gorilla Glass 5 в пользу смартфонов с Gorilla Glass Victus. Но правильно ли они поступают?

Стекло Gorilla Glass. Если экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus, то об этом обязательно скажут на презентации, а покупатель клюнет. Фото.

Если экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus, то об этом обязательно скажут на презентации, а покупатель клюнет

Если изучить пресс-релизы Corning, то вы поймете, что их стекло с каждым поколением и правда становится прочнее. А Gorilla Glass Victus, в отличие от конкурентов, еще и более устойчиво к появлению царапин. Но есть несколько нюансов. Тесты Corning симулируют падение смартфона на гладкую поверхность с определенной высоты без учета таких вводных, как скорость падения или неровность асфальта.

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Поэтому до сих пор единственным средством реально защитить экран смартфона остается аккуратность пользователя или покупка дополнительного стекла. Наконец, устойчивость Gorilla Glass Victus к появлению царапин, которая все равно вызывает сомнения, с лихвой компенсируется пленкой, поставляемой вместе с большинством смартфонов. Прочное защитное стекло — хорошо, но не стоит обращать внимание на его версию, делая выбор между двумя смартфонами.

Какой экран лучше для телефона

Экран — это лицо смартфона, и многие его характеристики действительно заслуживают вашего внимания. Сегодня, когда никого не удивишь AMOLED-матрицей, поддержкой частоты обновления 120 Гц и высоким разрешением, производители идут на другие маркетинговые уловки.

Какой экран лучше для телефона. Этот экран, наверное, очень крутой? Как бы не так! Фото.

Этот экран, наверное, очень крутой? Как бы не так!

Кто-то говорит о безопасности экрана для глаз, хвастаясь сертификацией TÜV Rheinland, свидетельствующей только о наличии режима для чтения (вот уж нашли, чем удивить). Кто-то отмечает: дисплей поддерживает технологию HDR, но дополнительно не оговаривает, что на IPS-матрицах, чья пиковая яркость достигает 400-500 нит, получить заявленные для HDR 1000 нит невозможно.

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Поэтому понять, насколько хорош тот или иной дисплей, отталкиваясь от характеристик, можно лишь отчасти. Вот, например, параметры экрана Xiaomi 11 Lite 5G NE. Смотришь на них, и глаз радуется:

  • AMOLED-матрица;
  • разрешение FullHD+ при диагонали 6,55″;
  • поддержка HDR 10+ и Dolby Vision (при пиковой яркости 900 нит, ага);
  • 10-битная глубина цвета.
Какой экран лучше для телефона. Слева направо экраны: POCO X3 NFC, POCO F3, Xiaomi 11 Lite 5G NE. Фото.

Слева направо экраны: POCO X3 NFC, POCO F3, Xiaomi 11 Lite 5G NE

Но чего стоят подобные характеристики, когда экран Xiaomi 11 Lite 5G NE мылит изображение похлеще дешевых IPS-матриц? Причем это не брак, а особенность данной модели, заставляющая забыть о маркировках Dolby Vision и глубине цвета 10 бит.

Характеристики камеры телефона

Рассказу о том, как выбрать телефон с хорошей камерой, посвящен отдельный материал на нашем сайте. Если вы его не читали, то все равно должны знать, что количество мегапикселей — это чистый маркетинг, и обращать на него внимания не нужно. Но, говоря о фотовозможностях смартфона, производители делают уловки в других местах.

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Есть смартфон Xiaomi 12T Pro с действительно хорошим сенсором на 200 МП. Но разве производитель скажет, что две дополнительные камеры имеют разрешение 8 и 2 мегапикселя соответственно? Конечно, нет. Да, на эту уловку может повестись только новичок, но и настоящие гики порой заблуждаются.

Характеристики камеры телефона. Большие матрицы имеют как плюсы, так и минусы. Фото.

Большие матрицы имеют как плюсы, так и минусы

Смотрим на характеристики камеры Xiaomi 12S Ultra и говорим: ничего себя, дюймовая матрица! Но кто из вас поймет, что этот дюйм видиконовский, и он, в отличие от общепринятой единицы измерения длины, равен 16,93 мм, а не 25,4 мм? А как насчет фокусного расстояния?

Для размещения больших сенсоров в компактном корпусе производители вынуждены сокращать промежуток между матрицей и преломляющей линзой, делая угол захвата более широким. Камера iPhone 8 использовала линзу с фокусным расстоянием 28 мм, iPhone XS — 26 мм, а iPhone 14 Pro — 24 мм. Подобное увеличение приводит к изменению пропорций в углах снимка, и о нормальных портретах на такую камеру можно забыть.

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Смартфоны с восьмиядерным процессором

В нулевые годы реклама магазина М.Видео породила мем «2 ядра, 2 гига, игровая видеокарта», описывающий характеристики актуального на то время ноутбука. Казалось бы, за два последних десятилетия люди грамотнее в плане выбора техники, однако производители до сих пор делают упор на количестве ядер процессора.

Смартфоны с восьмиядерным процессором. Производитель, который хвастается количеством ядер, явно что-то скрывает. Фото.

Производитель, который хвастается количеством ядер, явно что-то скрывает

В случае со смартфонами ситуация доходит до смешного. Сегодня почти все чипсеты мобильных устройств (и дешевые, и флагманские) используют 8 ядер. Так что держите совет: если производитель хвастается восьмиядерным процессором, то железо крайне низкого качества. Иначе маркетологи поведали хотя бы о баллах в AnTuTu или о частоте производительных ядер.

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Сколько оперативной памяти нужно смартфону

«Нужно всего да побольше», — говорит внутренний голос человека, выбирающего смартфон. Часто это касается количества оперативной памяти. Ну, зачем покупать POCO F3 с 6 ГБ оперативки в базовой версии, когда Infinix Note 12 (2023) с 13 гигами ОЗУ стоит в 2 раза дешевле?

Сколько оперативной памяти нужно смартфону. Китайцы любят создавать ложное представление о реальном количестве оперативной памяти. Фото.

Китайцы любят создавать ложное представление о реальном количестве оперативной памяти

Увы, это как раз тот случай, когда количество не имеет никакого значения. Во-первых, дешевый Infinix использует оперативную память стандарта LPDDR4x, в то время как POCO — LPDDR5. Во-вторых, 5 из 13 ГБ Infinix Note 12 (2023) — это файл подкачки, то есть место, отнимаемое у медленного внутреннего хранилища.

Вот и получается, что POCO F3 со своими 6 ГБ ОЗУ держит в фоне не меньше приложений, а запускает их в разы быстрее. Не придавайте серьезного значения количеству оперативки, а лучше — прочитайте наш текст о памяти смартфона, чтобы узнать о по-настоящему важных характеристиках ОЗУ и ПЗУ.

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