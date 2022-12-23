Характеристики смартфона, на которые не нужно обращать внимания

Во многих материалах на нашем сайте мы даем советы, как правильно выбрать смартфон, делясь впечатлением от новинок, а также заостряя внимание на отдельных параметрах. Но вместе с по-настоящему важными особенностями начинки существуют характеристики, которые вводят покупателей в заблуждение. Именно о таких параметрах сегодня пойдет речь. Не обращайте на них внимания или по крайней мере относитесь к этим характеристикам смартфона скептически, более тщательно взвешивая все за и против.

Стекло Gorilla Glass

Сегодня рынок защитных стекол почти монополизирован компанией Corning, владеющей брендом Gorilla Glass. А производители мобильных устройств то и дело соревнуются, кто быстрее установит новое поколение их стекла. Для многих покупателей это становится ключевым фактором, из-за чего они отказываются от моделей с Gorilla Glass 5 в пользу смартфонов с Gorilla Glass Victus. Но правильно ли они поступают?

Если изучить пресс-релизы Corning, то вы поймете, что их стекло с каждым поколением и правда становится прочнее. А Gorilla Glass Victus, в отличие от конкурентов, еще и более устойчиво к появлению царапин. Но есть несколько нюансов. Тесты Corning симулируют падение смартфона на гладкую поверхность с определенной высоты без учета таких вводных, как скорость падения или неровность асфальта.

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Поэтому до сих пор единственным средством реально защитить экран смартфона остается аккуратность пользователя или покупка дополнительного стекла. Наконец, устойчивость Gorilla Glass Victus к появлению царапин, которая все равно вызывает сомнения, с лихвой компенсируется пленкой, поставляемой вместе с большинством смартфонов. Прочное защитное стекло — хорошо, но не стоит обращать внимание на его версию, делая выбор между двумя смартфонами.

Какой экран лучше для телефона

Экран — это лицо смартфона, и многие его характеристики действительно заслуживают вашего внимания. Сегодня, когда никого не удивишь AMOLED-матрицей, поддержкой частоты обновления 120 Гц и высоким разрешением, производители идут на другие маркетинговые уловки.

Кто-то говорит о безопасности экрана для глаз, хвастаясь сертификацией TÜV Rheinland, свидетельствующей только о наличии режима для чтения (вот уж нашли, чем удивить). Кто-то отмечает: дисплей поддерживает технологию HDR, но дополнительно не оговаривает, что на IPS-матрицах, чья пиковая яркость достигает 400-500 нит, получить заявленные для HDR 1000 нит невозможно.

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Поэтому понять, насколько хорош тот или иной дисплей, отталкиваясь от характеристик, можно лишь отчасти. Вот, например, параметры экрана Xiaomi 11 Lite 5G NE. Смотришь на них, и глаз радуется:

AMOLED-матрица;

разрешение FullHD+ при диагонали 6,55″;

поддержка HDR 10+ и Dolby Vision (при пиковой яркости 900 нит, ага);

10-битная глубина цвета.

Но чего стоят подобные характеристики, когда экран Xiaomi 11 Lite 5G NE мылит изображение похлеще дешевых IPS-матриц? Причем это не брак, а особенность данной модели, заставляющая забыть о маркировках Dolby Vision и глубине цвета 10 бит.

Характеристики камеры телефона

Рассказу о том, как выбрать телефон с хорошей камерой, посвящен отдельный материал на нашем сайте. Если вы его не читали, то все равно должны знать, что количество мегапикселей — это чистый маркетинг, и обращать на него внимания не нужно. Но, говоря о фотовозможностях смартфона, производители делают уловки в других местах.

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Есть смартфон Xiaomi 12T Pro с действительно хорошим сенсором на 200 МП. Но разве производитель скажет, что две дополнительные камеры имеют разрешение 8 и 2 мегапикселя соответственно? Конечно, нет. Да, на эту уловку может повестись только новичок, но и настоящие гики порой заблуждаются.

Смотрим на характеристики камеры Xiaomi 12S Ultra и говорим: ничего себя, дюймовая матрица! Но кто из вас поймет, что этот дюйм видиконовский, и он, в отличие от общепринятой единицы измерения длины, равен 16,93 мм, а не 25,4 мм? А как насчет фокусного расстояния?

Для размещения больших сенсоров в компактном корпусе производители вынуждены сокращать промежуток между матрицей и преломляющей линзой, делая угол захвата более широким. Камера iPhone 8 использовала линзу с фокусным расстоянием 28 мм, iPhone XS — 26 мм, а iPhone 14 Pro — 24 мм. Подобное увеличение приводит к изменению пропорций в углах снимка, и о нормальных портретах на такую камеру можно забыть.

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Смартфоны с восьмиядерным процессором

В нулевые годы реклама магазина М.Видео породила мем «2 ядра, 2 гига, игровая видеокарта», описывающий характеристики актуального на то время ноутбука. Казалось бы, за два последних десятилетия люди грамотнее в плане выбора техники, однако производители до сих пор делают упор на количестве ядер процессора.

В случае со смартфонами ситуация доходит до смешного. Сегодня почти все чипсеты мобильных устройств (и дешевые, и флагманские) используют 8 ядер. Так что держите совет: если производитель хвастается восьмиядерным процессором, то железо крайне низкого качества. Иначе маркетологи поведали хотя бы о баллах в AnTuTu или о частоте производительных ядер.

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Сколько оперативной памяти нужно смартфону

«Нужно всего да побольше», — говорит внутренний голос человека, выбирающего смартфон. Часто это касается количества оперативной памяти. Ну, зачем покупать POCO F3 с 6 ГБ оперативки в базовой версии, когда Infinix Note 12 (2023) с 13 гигами ОЗУ стоит в 2 раза дешевле?

Увы, это как раз тот случай, когда количество не имеет никакого значения. Во-первых, дешевый Infinix использует оперативную память стандарта LPDDR4x, в то время как POCO — LPDDR5. Во-вторых, 5 из 13 ГБ Infinix Note 12 (2023) — это файл подкачки, то есть место, отнимаемое у медленного внутреннего хранилища.

Вот и получается, что POCO F3 со своими 6 ГБ ОЗУ держит в фоне не меньше приложений, а запускает их в разы быстрее. Не придавайте серьезного значения количеству оперативки, а лучше — прочитайте наш текст о памяти смартфона, чтобы узнать о по-настоящему важных характеристиках ОЗУ и ПЗУ.