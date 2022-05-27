Надо ли отменять подписку на Spotify и YouTube Premium после санкций

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Артем Рахматуллин 0

За последние пару месяцев из России ушли многие зарубежные сервисы, Spotify и YouTube — не исключение. Конечно, смотреть видео на Ютубе можно без всяких проблем, но оформить подписку уже не выйдет. При этом у многих пользователей Android-смартфонов резонно возникает вопрос: а надо ли отменять подписку на Spotify и другие услуги или она отменится сама? Будут ли списываться деньги? Ютуб — вообще вопрос отдельный. С одной стороны, из-за отсутствия рекламы на этой площадке подписка имеет мало смысла, с другой — смотреть ролики в фоне и в режиме картинка-в-картинке все же хотелось бы.

Рассказываем, надо ли отменять подписку на Спотифай и Ютуб Премиум.

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Как отменить подписку Спотифай

11 апреля, Spotify официально прекратил свою работу в России. После этого приложение не пускает дальше окна авторизации. Можно, конечно, запустить все с ВПН, но это очень скользкий путь — работает не у всех, да и зачем это нужно, если подписку оформить не выйдет.

Spotify в России — все.

Чуть раньше, 6 марта, в приложении Spotify появилось следующее сообщение:

Если у вас есть активная подписка, это означает, что наша следующая попытка принять оплату может быть неудачной. Если мы не сможем успешно обработать вашу следующую оплату, ваша Premium-подписка будет автоматически отменена, и вы перейдете на бесплатный план, — пишет Spotify.

Из этого четко понятно, что отменять премиум подписку на Спотифай не надо, она исчезнет автоматически. Деньги за Спотифай тоже списываться не будут, поскольку Visa и Mastercard в России из России ушли, а карты МИР Спотифай не принимал.

Расстраиваться по этому поводу не стоит. Не забывайте, у нас ведь есть родная Яндекс.Музыка. Да, с качеством треков там дела обстоят не лучшим образом, но с точки зрения рекомендаций Яндекс.Музыка — отличная замена Spotify! Это я вам как меломан говорю. Если соберетесь переходить, то обязательно ознакомьтесь с нашим материалом, где подробно рассказано, как перенести все песни из Спортифай.

Отмена подписки YouTube Premium

Google запретила пользователям из России оформлять подписку YouTube Premium практически сразу после ухода Visa и Mastercard из России. По факту, это произошло из-за банальной невозможности оплаты. Карты МИР Google (как и Spotify) не принимала никогда.

Ютуб Премиум в России не работает, но есть обходной путь.

Отменять подписку на YouTube Premium, ровно как и на Spotify, нет никакого смысла, она и без того в России недоступна. Об этом написано на официальной странице самой компании.

Потеряли ли российские пользователи от этого? Ничуть! И вот почему:

  • Подпиской YouTube Music, которая входит в пакет Premium, россияне и раньше практически не пользовались.
  • Реклама на YouTube в России полностью исчезла, так как Google отключила монетизацию контента в нашей стране.
  • Google отключила режим «картинка-в-картинке» — теперь смотреть ролики таким образом можно только через сторонние инструменты.
  • Загрузить видео из YouTube можно с помощью сторонних способов. Например, через Телеграм-бота.

Как отменить подписку на YouTube Music

Что касается YouTube Music, то ей, кажется, россияне и раньше не пользовались. Если серьезно, то я не знаю ни одного человека, кто слушал бы музыку в этом стриминговом сервисе. Как я уже говорил, у нас в России есть своя Яндекс.Музыка, нам больше и не надо. Мы уже не один раз рассказывали вам об этом сервисе, ознакомьтесь и смело оформляйте подписку, она того стоит.

Как смотреть Ютуб в фоновом режиме на Андроид

Если вдруг у вас возникла необходимость в YouTube Premium, всегда можно скачать YouTube Vanced. Приложение имеет практически все функции подписки:

  • Отключение рекламы (в России уже неактуально).
  • Просмотр видео в фоновом режиме.
  • Режим картинка-в-картинке.
  • Доступ к YouTube Music.

Смотреть ролики на Ютубе в фоновом режиме — легко!

Cкачать YouTube Vanced

Приложение полностью копирует официальный клиент YouTube. Разобраться в нем будет совсем несложно, справится каждый. К слову, его можно запустить и на Android TV — коллеги уже подготовили для вас материал на эту тему.

К сожалению, создатели этого прекрасного сервиса прекращают работу над проектом. Об этом они заявили в своем Телеграм-канале. Однако на данный момент последняя версия приложения работает без всяких проблем. И, судя по всему, будут работать еще долго — скачивайте, пользуйтесь.

Можно ли оплатить Тиндер в России и чем его заменить.

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