Чем заменить YouTube на Android TV

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Иван Герасимов 0

YouTube — уникальная платформа, на которой собрано множество интересных видео. Наверное, на все случаи жизни. В официальном приложении YouTube есть, в общем-то, все необходимые функции. Правда, YouTube для Android TV — не самое гибкое приложение и подвисает даже на самых продвинутых телевизорах с Android TV. Да и реклама, которая присутствует в приложении для телевизоров, тоже мозолит глаза. Сегодня расскажем о том, какие есть аналоги YouTube для Smart TV.

Вот несколько аналогов YouTube для Android TV, которые вам точно понравятся

Неофициальный клиент YouTube

NewPipe — Отличное приложение, в котором сохранились все функции основного клиента для YouTube. Работает не только на телевизорах, но и на ТВ-приставках. С помощью него можно не только смотреть, но и скачивать видео в высоком качестве.

Утилита имеет открытый исходный код и скачать ее можно абсолютно бесплатно. Приложение не привязано к сервисам Google, поэтому его можно использовать на устройствах без служб Google. Даже учетная запись для YouTube вам не понадобится.

Отличный аналог YouTube со всеми фишками

В настройках можно выбирать внешний плеер для проигрывания видео, качество воспроизведения, а еще назначать папку, куда будут скачиваться файлы. Вот, какие функции есть еще у NewPipe.

  • Информация о видео.
  • Возможность слушать ее в фоновом режиме.
  • Выбор контента с ограничением по возрасту.
  • История воспроизведения.

Скачать NewPipe

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Ютуб без рекламы на Смарт ТВ

Еще один аналог YouTube для Android TV — приложение YouTube Vanced. Его главный плюс — отсутствие рекламы. Есть также функция просмотра YouTube без рекламы, а также возможность фонового воспроизведения. Клиент не требует root-прав и наличия Google-сервисов, за счет чего его можно устанавливать вместе с официальным приложением YouTube и не удалять его.

Очень нравится пользоваться этим приложением на Android TV

  • В приложении достаточно простой и понятный интерфейс, есть светлая и темная тема оформления, а также множество других полезных фишек.
  • Можно включить HDR.
  • Поддержка дополнительных кодеков для улучшения качества.
  • Автоматическое включение кодеков после отключения звука.
  • Отключение водяного знака канала.

Есть один минус: приложение не адаптировали под управление пультом. Используйте дополнительную периферию, например, клавиатуру. Проверено — работает!

Скачать YouTube Vanced

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Как скачать видео с Ютуба на Андроид

Многие читатели нашего Telegram-чата задаются вопросом: как скачать видео с YouTube на телефон? Очень просто: используйте SnapTube для этого. Как вы понимаете, приложение можно использовать и для Android TV. Этот клиент умеет скачивать файлы из Instagram, Twitter и даже Facebook. Это очень удобно, когда хочется просмотреть видео офлайн, без интернета и рекламы. Платить за подписку, разумеется, не придется.

Приложение работает еще и на смартфоне — никаких нареканий к нему нет

Приложение не перегружено дополнительными элементами, благодаря чему разобраться в нем не составит труда. Загрузками управлять очень просто: есть пауза, отмена или возобновление загрузки. Если необходимо, можете удалить загруженный файл. Что еще умеет приложение?

  • Поиск по ключевым словам и категориям.
  • Конвертирование видео в MP3.
  • Режим многопоточности.
  • Темная и светлая тема оформления.

Скачать SnapTube

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Как смотреть Ютуб в 4К на телевизоре

Смотреть видео в низком разрешении на Android TV да еще и с рекламой — настоящее кощунство. Чтобы этого избежать, используйте Smart YouTube TV — один из лучших клиентов, которое позволяет смотреть видео в высоком разрешении и без рекламы. Работает оно стабильно, по причине чего его очень любят владельцы Android TV и ТВ-приставок.

Очень простое приложение, которое без проблем вам заменит официальный клиент YouTube

Приложение поддерживает сразу несколько языков и имеет несколько вариантов просмотра: 1080 Основной, 1080 Дополнительный, 4K Основной и 4К дополнительный. Вам необходимо лишь выбрать тот, что больше подходит вам. Еще из плюсов:

  • Программа не привязана к Google-сервисам.
  • Голосовое управление.
  • Поддержка пульта.
  • Наличие истории воспроизведения.

Скачать Smart YouTube

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Как смотреть Ютуб на телевизоре

Еще один удобный аналог YouTube для Android TV — это приложение SmartTube Next. Оно идеально подходит для телевизоров и приставок, отключает рекламу и пользоваться им можно абсолютно бесплатно. Интерфейс не перегружен лишними элементами, так что разобраться в нем не составит труда.

Мне очень понравилась цветовая схема этого приложения. Достаточно необычно

Приложение новое, так что, возможны некоторые баги и подлагивания. С другой стороны, вы можете написать в чат поддержки, чем ускорите исправление ошибок. Есть сразу несколько языков. Что еще умеет это приложение?

  • Фоновое воспроизведение.
  • Вход в свой аккаунт YouTube.
  • Поддержка автофреймрейта.
  • Анимированное превью для видео.
  • Настройки видеоплеера.

SmartTube Next

Для того, чтобы установить эти приложения на Android TV, используйте нашу инструкцию! В ней мы подробно рассказали о том, как это сделать со смартфона или ноутбука.

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