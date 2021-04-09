Обзор самого полезного прибора Xiaomi в доме

Многие сейчас уделяют большое внимание тому, как они питаются. Естественно, мы то, что мы едим, но воздух мы потребляем еще чаще, чем еду. Собственно, воздух это все то, что нас окружает. Еще в школе на уроках биологии нам рассказывали, что он должен быть чистым и увлажненным. Не так давно мне надоело жить в условиях постоянной сухости воздуха, и я решил купить увлажнитель. Пользовался им какое-то время, а потом понял, что надо купить еще и очиститель. В итоге я наткнулся на устройство, которое в той или иной мере совмещает в себе оба этих гаджета, и я заказал на Aliexpress один прибор, которым пользуюсь уже около полугода. Делает его Xiaomi, но я так и не понял, нравится он мне или нет. Может быть вы поможете разобраться?

Обзор увлажнителя Xiaomi

Этот гаджет в разных местах называется по-разному. Кто-то говорит, что это увлажнитель, кто-то называет его испарителем, а кто-то и вовсе говорит, что это увлажнитель-очиститель. Согласиться можно со всеми тремя вариантами, тем более, что они не исключают друг друга.

Производителем этого чуда является Smartmi (читай ”Xiaomi”). Модель называется Air Humidifier 2 V2. Прибор может интегрироваться в умный дом Xiaomi через приложение Mi Home. В моем случае получилось не без косяков, но он все равно работает и управляется голосом через Алису в Яндекс.Станции. Так же управлять прибором можно кнопками на корпусе и через то самое приложение Mi Home, включая возможности автоматизации.

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Работает ли увлажнитель Xiaomi в российском регионе

Когда я заказывал этот прибор, я проверил, получится ли подключить его к умному дому Xiaomi в российском регионе. В приложении он есть, но я уточнил у продавца этот момент. Его ответ был автоматически переведен с китайского и звучал как что-то, вроде ”Да, работать будет, но вы не сможете обновить его”. Меня это устроило. Тем более, что я хоть и фанат обновлений, но не вижу смысла делать это для каждого бытового прибора.

В итоге, когда через три дня с российского склада мне привезли мой Humidifier, я подключил его и все заработало. Управление голосом было, таймер функционировал, отключение по нажатию смарт-выключателя на выходе из квартиры работало. Через пару дней я заметил обновления и, подумав, что продавец ошибся, я установил его. В итоге, ошибся я, а не продавец. Устройство осталось в умном доме и продолжало управляться голосом, но при попытке открыть его в Mi Home, появлялось предупреждение, что оно временно недоступно в моем регионе.

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Только в этот момент я понял, что ”не сможете обновить” не означало физической невозможности этого действия, а относилось к запрету его проведения. Ну, да ладно, большой проблемы в этом не было. Тем более, я уже несколько раз после этого отвязывал гаджет от умного дома и снова привязывал. Подключение работает, голосовое управление есть, но в приложении все по-старому. Если решите купить себе такой прибор — не повторяйте мою ошибку.

Как работает увлажнитель-испаритель Xiaomi

Суть гаджета заключается в том, что внутри него находится много дисков, расстояние между которыми составляет чуть больше миллиметра. Они медленно крутятся на одной оси в чане с простой водой. Сами диски имеют шершавую структуру и отлично набирают в себя воду.

Через верхнюю часть дисков дует поток воздуха, который испаряет ее и выводит наружу. Заодно мелкие пылинки оседают на капельках воды и уносятся вниз — в резервуар. Так происходит очистка воздуха. Мне она показалась довольно эффективной, так как через сутки остатки воды в резервуаре были достаточно грязными.

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Как ухаживать за увлажнителем

Отмечу так же, что воду надо не только доливать (делать это можно, просто заливая ее в прибор сверху), но и сливать. Если не пользуетесь увлажнителем или несколько дней только доливали воду, лучше все промыть. В противном случае о начинает пахнуть тухлой водой и все это разносится по всей комнате. Возможно, дело в качестве воды, но даже пробовал наливать ее из фильтра и результат был таким же.

При промывке прибора надо быть осторожным с дисками, так как они легко гнутся. Но даже если они немного деформируются, это не будет проблемой, и прибор все равно продолжит работать с той же эффективностью.

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Режим работы увлажнителя

У него есть четыре режима работы. Среди них три режима разной интенсивности плюс автоматический режим. На максимальной скорости 4 литра воды в резервуаре заканчиваются меньше чем за сутки, при минимальной скорости объема хватит на существенно большее время.

Даже если прибор, как у меня, не до конца интегрирован в умный дом, когда кончается вода, вам на телефон приходит уведомление. Так же оно приходит, когда кто-то разбирает увлажнитель.

Экран отображает всю информацию о работе, включая уровень влажности, который вместе с температурой транслируется в приложение. Так же на нем отображается режим работы и остаток воды. У него есть два режима яркости и его можно вообще отключить. До моего неудачного обновления была так же возможность заблокировать экран через приложение. Делается это для того, чтобы дети не могли ничего нажать.

Что касается уровня шума, то на минимальной скорости прибор вообще не слышно. На средней — только если прислушиваться. На максимальной скорости шорох воздуха слышен, если в комнате не работает телевизор или музыка. В целом я могу сказать, что он довольно тихий.

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Плюсы и минусы увлажнителя Xiaomi

Из плюсов Xiaomi Smartmi Air Humidifier 2 V2 я могу отметить встроенный датчик температуры и влажности, тихую работу, приятный внешний вид и мягкое увлажнение. В отличии от ультразвуковых увлажнителей, которые часто делают воздух в помещении слишком влажным, тут все происходит плавно и мягко.

Минусов тоже хватает. Главный — это необходимость постоянной очистки. Сюда же отнесу странную интеграцию в умный дом. Больше серьезных минусов я не нашел, но именно необходимость постоянной промывки, а иногда и с разборкой барабана, зачастую надоедает.

А вы пользовались таким увлажнителем-испарителем-очистителем? Как думаете, что перевесит — плюсы или минусы? Особенно, если учитывать, что и тех, и других достаточно. Я скорее доволен прибором, чем нет. Тем более, я купил его на распродаже всего за 7 500 рублей. Сейчас он стоит дороже, но скидка часто возвращается.

Купить увлажнитель Xiaomi Smartmi Air Humidifier 2 V2