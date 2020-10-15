Блогер проверил новый OnePlus 8T на прочность. Легко ли его сломать?

Чаще всего проверка на прочность нового смартфона происходит через пару недель после того, как он появляется на сцене во время презентации. Это связано с тем, что сначала он должен поступить в продажу, чтобы блогеры его купили и начали экзекуцию. Мало кто из производителей, раздавая семплы перед презентацией, позволит делать такое со своим смартфоном. На этот раз с момента презентации OnePlus 8T не прошло и суток, как появилось первое видео его испытания на прочность. При этом, сделал такое испытание самый знаменитый в этой среде блогер, который сломал и поцарапал не один десяток телефонов. Интересно, что его методы проверки уже чуть ли не обрели статус стандартов индустрии, а фирменный стиль запомнился многим. Итак, в этот раз на его столе оказался OnePlus 8T и вот как он прошел испытания.

Дроп-тест OnePlus 8T

В результате того, как быстро авторы YouTube-канала JerryRigEverything смогли раздобыть новый OnePlus 8Т или договориться с производителем дать его для такого странного теста, мы получили интересное видео, которое в целом говорит о том, каким получился смартфон, и которое будет очень полезным для всех, кто планирует покупать это устройство.

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В итоге, это видео стало первым в истории, в котором испытывают OnePlus 8T на прочность. А мы и рады, ведь когда нам показывают смартфон с хорошей производительностью и крутым дизайном, совсем не хочется покупать его и оплакивать после первого же падения на ковер. Чтобы быть готовыми к тому, что нас ждет, и выпускаются подобные видео.

Дисплей довольно легко царапается, когда он находится лицом к лицу с очень твердой поверхностью, и это понятно. Если бы дисплей был изготовлен таким образом, чтобы его было нелегко поцарапать, он бы разлетелся на миллион частей при малейшем ударе об пол. Так это работает и пока никто не предложил супертехнологию, которая позволила бы подтянуть оба показателя одновременно. Он или относительно мягкий и не бьется, но царапается, или твердый и не царапается, но раскалывается от удара, ибо не может ”отыграть” неизбежную деформацию.

Экран OnePlus 8T

В случае с OnePlus 8T повреждения начались на шестом уровне по шкале Мооса. На седьмом уровне царапины были очень отчётливыми. Этот показатель является средним для флагманских смартфонов. Редко кто оказывается прочее.

Кроме того, мы видим, что корпус и кнопки сделаны из металла, а решетка динамика кажется пластиковой. Значит, царапаться она будет в первую очередь, но учитывая ее размер, переживать не стоит.

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Металлический корпус телефона OnePlus 8T тоже проявил себя не лучшим образом, так как начал царапаться при контакте с лезвием. Краска довольно легко отслаивалась буквально за несколько движений.

OnePlus 8T выдерживает испытание на изгиб очень даже неплохо. Небольшое искривление корпуса есть, но он возвращается в исходное положение и телефон не получает никаких повреждений. Учитывая, что смартфоны стали большими, даже просто в кармане они испытывают серьезные нагрузки, особенно в узких джинсах. Мы этого не замечаем, но если положить его в задний карман и сеть, то на изгиб придется почти весь вес тела, а это не так мало.

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Стоит отметить то, что экран очень хорошо противостоял огню. Мало того, что он почти не потемнел, так еще и те небольшие следы, которые остались, прошли без следа. А вот сканер отпечатков пальцев не впечатлил автора видео. Слишком уж плохо он настраивался, хотя экран в этом месте не был поврежден.

Легко ли сломать новый OnePlus

В целом, говорить много о результатах не приходится, так как повреждения оказались примерно на уровне OnePlus 8, который вышел весной этого года. Учитывая то, что даже характеристики этих смартфонов схожи между собой, говорить о том, что стоит поменять один на другой, как минимум, не логично. Смартфоны от года к году почти не меняются, не то что в пределах одного модельного года.

Характеристики OnePlus 8T

Подведем итоги: OnePlus 8T оснащен 6,55-дюймовым дисплеем FHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на базе Qualcomm Snapdragon 865 в сочетании с 8/12 ГБ оперативной памяти. OnePlus 8T поставляется с двумя вариантами встроенной памяти — 128 ГБ и 256 ГБ. Что касается программного обеспечения, то смартфон работает под управлением Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS уже из коробки.

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Камера OnePlus 8T может похвастаться четырьмя модулями с разрешением 48 Мп (основной), 16 Мп (сверхширик), 5 Мп (макрокамера), 2 Мп (датчик глубины). Наконец, устройство оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч и поддерживает зарядку Warp Charging мощностью до 65 Вт.

Если у вас до этого был другой смартфон OnePlus, которому уже несколько лет, скажем, OnePlus 3T или OnePlus 5 , то обновление на новый OnePlus 8T будет для вас отличной идеей. Если вы пользуетесь нынешним восьмым поколением устройства или его прошлогодней версией, я на вашем месте не стал бы тратить деньги на обновление. Хотя, думаю, вы и без меня придерживаетесь того же мнения.