Переиздание GTA: изменения, дата выхода, цена и многое другое

14 декабря 1997 года является, пожалуй, главной датой в истории компьютерных игр. Именно тогда появился на свет лучший проект, который только можно представить. Да, вы не ошиблись, я говорю про легендарную Grand Theft Auto. Можно не знать про Mass Effect, Red Dead Redemption, но про GTA все знают точно. Причем успех серии был связан не с первой игрой, а в большей степени с ее продолжением — Vice City и San Andreas. Спустя много лет в компании Rock Star решили выпустить продолжение самых популярных версий. Мы собрали для вас всю информацию и готовы поделиться прямо сейчас.

Слухи о выходе ремастера известной игры появились еще давно. Однако Rock Star до последнего стремилась удержать анонс обновленной серии в тайне. Для меня это событие ни чуть не менее масштабное, чем собственный день рождения. Несмотря на то, что на момент выхода Vice City мне было всего 4 года, рубились мы в нее постоянно.

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И вот, 8 октября 2021 года Rockstar Games представила публике обновленную версию трилогии с улучшенной графикой и игровым процессом. Однако классический внешний вид оригинальных игр, сюжет и механика будут сохранены. Встречайте, GTA: The Trilogy. В нее будут входить культовые GTA III, Vice City и San Andreas.

Анонс был представлен лишь коротеньким малоинформативным тизиром, но все пользователи замерли в ожидании уже тогда.

Когда выйдет ГТА

Известный инсайдер Том Хендерсон еще тогда высказался по поводу даты выхода GTA: The Trilogy. Согласно его утверждениям, новинка должна была предстать широкой публике 11 ноября. Позже, сама Rockstar Games подтвердила выход. Слухи не врали. Теперь официально.

Список поддерживаемых устройств достаточно широкий. Согласно заявлениям RockStar, GTA Trilogy Remastered будет доступна на следующих платформах:

PC.

PlayStation 4.

PlayStation 5.

Xbox One.

Xbox Series X/S.

Nintendo Switch.

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Трейлер GTA

Позже в компании пошли еще дальше и показали нам первый трейлер GTA Trilogy Remastered. Короткий видеоролик показывает обновленную графику во всех трех частях. Я посмотрел его еще давненько и, надо сказать, немного расстроился.

Насмотревшись на стримы Ведьмака, главные герои трилогии выглядят как из 2012. По факту, никаких существенных изменений не произошло, просто слегка улучшили текстуры: поигрались с тенями, улучшили освещение, добавили постэффектов.

Лично мне сборка напоминает скорее мод, чем полноценный релиз. За столько лет существования Grand Theft Auto, в сети находилось много энтузиастов, желавших внести свои изменения в игру. Удавалось мне встречать и те, которые были на порядок круче оригинала. Впрочем, посмотрите сами.

Больше всего в этом видео мне понравилась ностальгическая музыка. Ей буквально пропитан весь минутный ролик, так что смотреть обязательно со звуком. Досматриваешь видео и буквально уносишься обратно в 2004 год. Слезы на глазах, честное слово.

GTA Trilogy Remastered

Сразу же после анонса энтузиасты принялись за дело и начали предлагать собственные сравнения классических игр с обновленной версией. Вот один из самых лучших, на мой взгляд:

По идее изменения действительно есть. Даже без крутого монтажа трейлеров RockStar с плавными переходами и крутой музыкой все выглядит вполне достойно. Позже еще один художник под ником Darudnik поделился своим представлением о том, как должна была выглядеть новая версия.

Я с ним полностью согласен. На изображении видно по-настоящему качественную прорисовку. Реалистичный асфальт, прямо как в Штатах. Тени от велосипеда, зелень — все здесь выглядит более, чем достойно. В сети тут же появились слухи, где художество выдавалось за оригал, однако важно понимать, что картинка ничего общего с ремастером не имеет.

Цена на ГТА

Как я уже сказал, GTA Trilogy Remastered выйдет 11 ноября на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а также ПК. Релиз на носителях состоится чуть позже, 7 декабря.

Говоря о цене, снова пускаю мужскую скупую слезу. Когда-то я покупал диск в подсобке за 150 рублей, а сейчас новая версия обойдется вам в 4279 рублей для ПК и 4639 рублей для PlayStation. Для Xbox и Nintendo Switch цены указаны только в валюте.

Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas уже пропали из Steam, PlayStation Store и Microsoft Store — игры официально убрали со всех площадок, чтобы освободить место для ремастеров.

Когда выйдет ремастер ГТА на Андроид

Но это все лирика. Когда ждать новинки на Android? Ведь мы с вами собрались здесь именно из-за этого. Интересно, что на данный момент вы без проблем можете скачать любую версию интересующей вас игры по тем же ценам.

Не могу сказать, что это плохо. В конце концов, это единственный шанс легально окунуться в далекие нулевые и тряхнуть стариной. Тем не менее, все уже давно уверены: ремастерам ГТА на Андроид — быть. Единственное, что ждать скорее всего придется на год дольше. Новые версии игр должны поступить в магазины приложений Google Play и App Store уже в 2022 году.

Что расслабляет больше: игры или YouTube? Проверили на себе.

Как вам релиз? Уже готовы приобрести себе новинку? Своим мнением предлагаю поделиться в нашем Телеграм-чате. Будет интересно почитать.