Google отключит старые Android. Но я продолжу им пользоваться

На днях стало известно, что Google собирается отключить обновление приложений на своих старых Android-устройствах. Устройства продолжат работать, но со временем превратятся в простую звонилку. Это затронет пользователей Android 4.0.3 и 4.0.4. Резонный вопрос — мол, кто пользуется Android 4 в 2021 году?

Я пользуюсь электронной книгой Ritmix RBK-496 уже почти 10 лет, на ней как раз установлен Android 4.0. Напугает ли ее отсутствие обновлений? Ни капельки!

Это было одно из первых умных устройств подобного типа — мне его подарили на новый год. Эта книга — настоящий планшет, только с кнопками навигации справа. В 2013 году это абсолютно не смущало — я использовал ее не только для чтения, но и для просмотра фильмов, прослушивания музыки, просмотра фотографий (нет, камеры там не было, но я перенес туда самые достойные снимки). Более-менее стабильную работу устройства обеспечивал процессор Allwinner A13 (абсолютно ничего общего с А13 от Apple), резистивный сенсорный экран на 7 дюймов, с которым удобнее работать ногтем или стилусом (владельца Nokia 5230 этим не напугать). Оперативной памяти у RBK-496 всего 512 мб — прямо как у моего первого ПК на AMD Sempron. В общем, достаточно для того, чтобы читать книги, но не совсем достаточно, чтобы пользоваться встроенным Google Chrome — пытаешься загрузить любую страницу и тебя сразу выкидывает отовсюду, закрывается красивый лаунчер от Яндекса… В общем, беда. Этим устройство как бы намекает: «Чувак, я книга, а не планшет!». Из приятных особенностей: производитель не пожалел вложить в комплект удобный чехол-книжку, который у нас так любят в редакции! А что любят наши подписчики — читайте в нашем Telegram-чате!

Что приятно — неплохой по размерам дисплей можно использовать для просмотра фильмов. Я даже посмотрел «Шаг Вперед-4» — фильм оказался так себе, но устройство тут ни при чем. Фильм скачал в 720р, Ritmix сработал отлично и даже не завис. Правда, в инструкции было указано, что максимальное разрешение 1080р, но проверять этого не стоило — тут меня постигла неудача и повторилось всё то, что случилось, когда я пытался загрузить страницу. В общем, использовать как плеер можно, но при условии, что установлена MicroSD не более 16 гб и ваши фильмы в разрешении HD. Встроенная память 4 гб, свободно — примерно 1.7 гб.

Для чего еще можно попытаться приспособить электронную книгу на Android 4.0? Конечно для игр! Я не поленился и скачал через Wi-Fi в Макдоналдс несколько игр: до наших дней сохранилась Subway Surfer и настольный аэрохоккей, в котором я не раз ставил рекорды — почему бы и не сыграть между чтением книг? А вот с Subway Surfer было чуть сложнее — эффектов в этой игре больше, а ресурс у Ritmix отнюдь не резиновый — все-таки процессор не такой бодрый как казалось поначалу.

Но в чем она бесподобна, так это в чтении. Приложение в виде книжной полки выглядело не хуже, чем iBooks в старой доброй iOS 6.0. При выборе книги открывался FB2 Reader, который отлично настраивался под требования читателя — можно установить темную тему для чтения в ночное время суток, выбрать размер шрифта. Удобно перелистывать страницы привычным жестом, проведя пальцем от одного края экрана к другому, не забывая при этом использовать стилус или ноготь. Если лежишь в постели и держишь книгу одной рукой, то тебе в помощь клавиша навигации вниз/вверх, надежная, но временами не реагирующая на нажатие. Есть еще одна сдвоенная клавиша для выхода из приложения ESC или для вызова контекстного меню M. Еще я случайно открыл для себя одну скрытую фичу — проведя по левому краю экрана, регулируется яркость в читалке — устанавливаешь идеальную подсветку для чтения ночью. Главное — не уменьшать до минимума яркость экрана в правом углу в трее, иначе, при выходе из читалки экран погаснет полностью и придется искать переключатель вслепую — неожиданный поворот!

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Аккумулятора на 2300 мА*ч при активном чтении хватало часов на 7-8, а если играть — часа на 3-4. Если книга заряжена и просто лежит в рюкзаке, то разрядится до нуля через 24-28 часов. Такое ощущение, что почти за 10 лет аккумулятор ничуть не сдал — работает ровно столько же, сколько в первый год. А представьте, если бы ребята из Ritmix заморочились и оптимизировали систему под начинку устройства — возможно, появился бы еще лишний час автономной работы, и индикатор заряда не обваливался бы сразу с 40% до 15%.

Что важно — подзарядить устройство можно через разъем miniUSB на правой грани устройства. Через него же и перекинуть книги в fb2 и другие файлы.

Я активно использую эту электронную книгу и в 2021 году. Эта читалка хуже, чем любой iPad по всем параметрам, увы, это, в первую очередь, электронная книга, но со своей первостепенной задачей она справляется очень хорошо. В 2013 году она стоила около 4 тысяч рублей — вполне приемлемо. Несмотря на все свои лаги, Ritmix RBK-496 — это крутой артефакт на Android 4.0, которых сейчас уже не встретить, заслуживает уважения за свою долговечность — интересно, надолго ли этой книги еще хватит?