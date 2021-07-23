Я ушёл с Android на iPhone. Первые впечатления

Вчера, как я уже упоминал ранее, я пересел с Android на iPhone. Нет, это не было побегом. Просто мне стало интересно опробовать платформу, с которой я не соприкасался со времён iPhone 4S. Всё-таки iOS на iPhone и iPad, которым я, кстати, всё это время исправно пользовался, — совсем не одно и то же. Так что iPhone 12 – а именно им я сейчас пользуюсь – сулил мне много новых открытий. По крайней мере, мне так хотелось думать, но по факту никаких принципиальных различий я не обнаружил. Разве что по мелочи.

Чем заряжать iPhone

Первое, на что я обратил внимание, — это на зарядку. В комплекте с iPhone 12 поставляется кабель с USB-C на Lightning, тогда как со всеми остальными моими устройствами Apple (в доме три iPad и один MacBook Air 2017) идёт USB-A-Lightning. То есть подзарядить iPhone 12 родным кабелем в моём случае оказалось нельзя. Так и заряжал его с помощью блока питания и кабеля от iPad.

Купить зарядник с USB-C

Тратить на оригинальный зарядник 2к рублей мне не хотелось, поэтому я заказал на АлиЭкспресс вот такую штуку от Ugreen. Это 20-ваттный зарядник с поддержкой широкого спектра профилей электропитания и USB-C на выходе. Обошёлся он мне почти в 400 рублей на распродаже. Сейчас скидки не действуют, но время от времени они бывают, поэтому следите. А, если нужно что-то здесь и сейчас, поищите в телеграм-канале Сундук Алибабы. Там всё есть.

Что значит закрытая операционная система

iPhone – это смартфон с закрытой системой, и я понял это сразу после установки всех нужных приложений. Некоторые банковские приложения, которыми я пользуюсь, предусмотрена авторизация по номеру карты. На Android я привык к тому, что карту не нужно фотографировать или переписывать вручную её номер – достаточно просто приложить её к задней крышке смартфона для считывания NFC-модулем.

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На iPhone ничего подобного нет. Тут либо перебивай номер и все сопутствующие данные руками, либо фотографируй. Но в случае с фотографированием распознаётся только номер, а вот дата истечения срока действия, а также фамилия и имя держателя в любом случае перебивается вручную. Казалось бы, вообще мелочь, но после Android, где с этим проблем нет никаких, дичь как неудобно.

Что лучше: Chrome или Safari

Третий минус iPhone – браузер. Safari устроен жуть как неудобно. В отличие от Chrome, который предустанавливается на Android по умолчанию, мобильная версия Safari (она отличается от версии для iPadOS) совсем плохо работает со вкладками. Вернее, устроены они там как-то нелогично. Открыть окно с запущенными веб-страницами можно внизу, что хорошо, но есть и минусы.

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Во-первых, новые страницы всегда открываются в новой вкладке. Сначала даже не понимаешь, куда она улетела, когда ты пытаешься её открыть. Во-вторых, вкладки никак не группируются, как в Chrome. Так что ты не можешь разделить задачи, которые выполняешь. В-третьих, нет быстрого переключения между вкладками. В результате, когда тебе нужно сменить одну на другую, ты тратишь слишком много времени на ненужную манипуляцию.

Приложение Фото на iPhone

Приложение «Фото» мне тоже не понравилось. Если мой Honor View 20 очень удобно разделял видео, собственные снимки, скачанные изображения или скриншоты по разным альбомам, iPhone 12 делает это не совсем так. Нет-нет, в «Фото» на iOS тоже есть каталогизация. Вот только скриншоты, селфи и другие типы изображений почему-то размещаются не в альбомах на самом видном месте, а в подпунктах меню.

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Чтобы добраться до них, нужно пролистать имеющиеся альбомы, и только потом вы увидите, что тут есть ещё кое-что. На мой взгляд, это совершенно неинтуитивно. Потому что я не хочу листать кучу подпунктов, которые не имеют картинок, а прописаны просто словами. Несмотря на то что Apple всегда славилась своей логикой в реализации продуктов, тут у меня к ней масса вопросов. Ведь Huawei реально справилась лучше.

Чем Android лучше iPhone

Остальные минусы, которые я обнаружил, менее значительны, но я не могу о них не упомянуть:

Свайп для разблокировки iPhone нужно делать строго от нижней грани экрана, если свайпнуть выше – откроется шторка уведомлений;

Вибрация, которую все так хвалят, мне не понравилась – она показалась мне какой-то урезанной, что ли, и менее чувственной по сравнению с Huawei;

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Нельзя перетащить иконки приложений к нижней части экрана, на Honor View 20 меня это очень выручало, учитывая его 6,5-дюйовый экран;

Возможно, это самовнушение, но мне показалось, что экран у Honor View 20 как-то более чувствителен и отзывчив, чем у iPhone 12;

Чехлы на iPhone 12 в рознице стоят непомерно дорого. С Honor View 20 ничего такого не было. Хорошо, что есть Сундук Алибабы, где я и затарился кейсами.

О своих дальнейших впечатлениях расскажу в следующих статьях.