Почему сейчас нужно покупать только смартфоны Samsung

Выбрать новый смартфон в России в 2022 году — задачка ещё та. Мало того, что сначала надо найти магазин, где ещё остались вменяемые цены, так потом ещё и сделать ставку на «правильный» бренд. Остались ли сегодня такие вообще, сказать сложно. Вспомните хотя бы Huawei, на которую делались такие ставки и которая, как потом выяснилось, оказалась полностью во власти США. Однако это не значит, что выбрать сегодня совсем не из чего. Лично мне сегодня самым оптимальным выбором для покупки кажутся новые смартфоны Samsung.

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Причин купить смартфон Samsung на самом деле несколько. При этом почти не имеет значение, какую именно модель вы купите. Это зависит от ваших финансовых возможностей. Главное — смотрите, чтобы аппарат был как можно новее. В идеале это должна быть модель 2022 года выпуска не младше Galaxy A33, но в целом подойдёт и 2021-го. Почему такой большой разброс, спросите? Да потому что с точки зрения практичности они все абсолютно одинаковы. А теперь поговорим об этом чуточку подробнее.

Самые обновляемые смартфоны

Во-первых, чем новее смартфон Samsung, тем дольше он обновляется. Например, аппараты, вышедши в 2022 году, получат целых 4 новых версии Android. То есть даже условно доступный Galaxy A53, который стоит в районе 30к рублей и вышел на Android 12, перестанет обновляться только после выхода Android 16. Это же круто.

Для аппаратов 2021 модельного года действует то же правило, но с небольшим ограничением. Они будут получать обновления Android только 3 года. Да, это почти на треть меньше, но учитывайте, что тот же Galaxy A52, который является предшественником A53, стоит сегодня ощутимо дешевле и доступен в свободной продаже, в отличие от новинки.

Как платить картой Мир с телефона

Во-вторых, Samsung — единственная из всех — не стала отключать в России работу своего сервиса бесконтактных платежей. Да, MasterCard и Visa с Samsung Pay больше не работают. Однако причина этому лежит в отказе самих платёжных систем токенизировать карты российских банков, из-за чего их больше нельзя привязать к кошельку в памяти телефона.

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Несмотря на это, карты Мир с Samsung Pay по-прежнему исправно работают. Когда я достаю свой Самсунг и оплачиваю им покупки в магазине, владельцы Айфонов смотрят на меня с нескрываемым удивлением. Ведь они-то думают, что платить телефоном больше не может никто. Но это не так. Честно говоря, не знаю, не прикроют ли лавочку в ближайшее время, но пока всё работает.

Приложения российских банков удалили

В-третьих, Samsung довольно стойко противостоит американским санкциям и не спешит к ним присоединяться. В отличие от Apple, которая уже и продажи прекратила, и из App Store поудаляли клиенты популярнейших банков, корейцы не сделали ни того, ни другого. Немногие знают, что у Samsung есть свой собственный магазин приложений Galaxy Store, где по-прежнему доступно даже приложение ВТБ, не говоря уже обо всех остальных.

Будем честны: не факт, что они продержатся там долго. Но факт того, что Samsung вот уже больше месяца исправно делает вид, что никаких санкций не существует, заслуживает уважения и наталкивает на мысль о том, что так может продолжаться и дальше. Но, даже если нет, высоко вероятно, что Samsung в том или ином виде продолжит гнуть свою линию и отстаивать права российских пользователей.

Ремонт смартфонов Samsung

В-четвёртых, ремонт смартфонов Samsung обещает стать примерно вполовину дешевле, чем раньше. Корейская компания объявила о запуске новой инициативы, целью которой является повышение доступности ремонтных услуг вкупе с увеличением срока службы ранее проданных аппаратов. Это значит, что в обозримом будущем расценки на замену практически всех компонентов смартфонов Samsung станут ниже.

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Пока неизвестно, когда Samsung доведёт новые правила до российских сервисных центров. Всё-таки, как ни крути, но наш рынок находится под санкциями, из-за чего поставлять сюда необходимое оборудование и комплектующие стало несколько сложнее, чем раньше. Тем не менее, есть шанс, что, когда всё устаканится, владельцы смартфонов Samsung, которые не побоялись купить именно их, выиграют больше всех остальных.

Цены на смартфоны Samsung

В-пятых, цены на смартфоны Samsung в России — это отдельная история. Несмотря на то что это правило распространяется не на все аппараты, но компания субсидирует цены на некоторых из своих смартфонов специально для российских пользователей. Например, по этой причине Galaxy A52 в России в своё время стоил не 37 тысяч рублей, как должно было быть, а всего-навсего 29.

Вы можете убедиться в этом, просто пересчитав курс долларов в рубли. Galaxy A52 поступил в продажу в США по цене 399 долларов — то есть ровно по такой же цене, как и у iPhone SE 2020. Вот только в Россию они добрались уже за 29 и 38 тысяч рублей. Разница, как видите, весьма и весьма заметна. Не знаю, будет ли это же правило действовать в отношении Galaxy A53, но очень хотелось бы верить, что да.