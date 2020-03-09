Android-смартфоны – товар крайне низколиквидный. Достаточно всего пары-тройки месяцев, чтобы аппарат начал ощутимо терять в цене. За этот период большинство даже флагманских смартфонов дешевеют на 15-20%, не говоря уже о бюджетниках, цена которых может упасть чуть ли не на треть от первоначальной отметки. Почему так происходит, сказать сложно, ведь большинство производителей очень ценят российский рынок и стараются изначально не заламывать цены на свою продукцию, проходя по нижней границе, чтобы и маржу извлечь, и местных клиентов не расстроить. Тем не менее, цены на смартфоны как падали, так и продолжают падать. Galaxy A51 – живой тому пример.

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Galaxy A51, на мой взгляд, является лучшим смартфоном Samsung 2020 модельного года. Он является продолжателем традиций прошлогоднего Galaxy A50, но, в отличие от своего предшественника, оказался лишён большинства недостатков, характерных для устройств этого ценового сегмента. Корейцы не только улучшили дизайн, который делает Galaxy A51 действительно красивым аппаратом, но и поработали над скоростью разблокировки при сканировании отпечатка пальца. Из-за того что сканер встроен в дисплей скорость его срабатывания была довольно низкой, однако в этом году ситуация порядком улучшилась.

Стоит ли покупать Galaxy A51

Galaxy A51 получился настолько крутым аппаратом, что я бы купил его и за 20 тысяч рублей, а за 16 найти ему альтернативу невозможно в принципе. Именно за эту сумму он доступен сегодня у многих российских продавцов, согласно данным «Яндекс.Маркета». Да, по такой цене его можно купить только у серовозов, которые предлагают смартфоны, ввезённые в страну в обход официальных поставок. Они имеют возможность вернуть налог на добавленную стоимость, который в большинстве стран Европы равен 20%, в результате чего их предложения неизменно оказываются выгоднее, чем у авторизованных ритейлеров, получающих аппараты напрямую от производителя.

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Внешность, безусловно, — это главный козырь Galaxy A51, но хорош он не только этим. В его основе лежит довольно мощное железо, которого с лихвой хватает для того, чтобы обрабатывать интерфейс операционной системы и все приложения, которые вы установите, будь то игры, программы для обработки фото и монтажа видео или что-то другое. Понятия не имею, какой там процессор – по-моему, что-то из Exynos, — но это и неважно, потому что работает аппарат безупречно, а минимальных 4 ГБ оперативной ему хватает с избытком. Во всяком случае, как показали мои собственные эксперименты, пару десятков приложений в фоне он держит без труда.

Харасткристики Galaxy A51

В остальном он не менее хорош. Аккумулятор на 4000 мАч позволяет смартфону жить 2-3 дня при средней нагрузке, четверной модуль камеры выдает реально классные снимки, которые при хорошем освещении и съёмке в автоматическом режиме сложно отличить от фото с камеры флагманов за 50-70 тысяч рублей, а 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей настолько ярок и контрастен, что с таким недолго стать смартфонозависимым. Поэтому, если купите себе такой, рекомендую не выставлять яркость на максимум, чтобы не потерять голову от настолько сочной и притягательной картинки.

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Есть ли на рынке смартфоны круче, чем Galaxy A51? Определённо, есть. Но только в ценовом сегменте выше 20 тысяч рублей. Я бы мог сказать, что достойную конкуренцию ему может составить Honor 20, но чисто внешне A51 мне нравится больше, да и стоит китаец дороже даже с учётом супер-скидок. Ну, а поскольку Honor теперь ещё и находится в немилости у Google, которая предоставляет производителю из Поднебесной исходники обновлений исключительно со скрипом, да и то нечасто, Galaxy A51 становится отличным претендентом на покупку.