Стало известно, когда выйдет Snapdragon 8 Gen 2. Дата очень необычная

Все мы знаем и любим процессоры Snapdragon, которые давно стали символом производительности и уверенной работы. Каждый год топовое семейство обновляется и предлагает нам новые вершины производительности. Можно не сомневаться, что несмотря ни на что, так будет и в этом году. Теперь у нас даже есть дата, когда именно это произойдет. Но радоваться рано, ведь запуск в этом году состоится за месяц до обычного срока. Да и ждать от процессора больших достижений точно не стоит. Зато компания рассказала о появлении нового процессора, который будет вызывать не меньше интереса после официального запуска. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Когда выйдет новый Snapdragon

Обычно Qualcomm выпускает свой флагманский мобильный процессор следующего поколения в конце года. При том делает это как по часам, отклоняясь каждый раз не больше, чем на несколько дней. Обычно это происходит в декабре. Место презентации довольно традиционно — она проводится на Гавайях. Можно сказать, что компания закрывает год, анонсируя флагманский чипсет следующего года. Дальше мы начинаем гадать, какой смартфон первым получит его, но это уже отдельная история.

Сегодня Qualcomm подтвердила даты проведения гавайского мероприятия. Оно пройдет с 15 по 17 ноября 2022 года. Предположительно, именно тогда компания запустит процессор Snapdragon 8 Gen 2. Ведь было бы совсем нелогично проводить еще одно мероприятие спустя 2-3 недели.

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Как будет называться новый процессор Qualcomm

Конечно, Qualcomm официально этого не подтвердила. На самом деле даже официально не подтверждено, что процессор будет называться Snapdragon 8 Gen 2, хотя в этом можно не сомневаться. Учитывая, что в прошлом году компания приложила большие усилия для изменения нейминга, было бы очень нелогично в этом году поменять свой подход и перейти на новую схему или вернуться к той, которая была еще до этого.

Кроме того, Qualcomm всегда использует мероприятие на Гавайях для запуска новейших чипсетов, так что уже давно известно, что мы увидим 8 Gen 2 где-то в эти ноябрьские даты.

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Почему Snapdragon 8 Gen 2 выйдет раньше

Как не сложно заметить, ноябрь раньше декабря. Возможно, Qualcomm проведет это мероприятие на несколько недель раньше в этом году, чтобы компенсировать проблемы с цепочкой поставок. Непонятно, почему это событие не в декабре, но вряд ли это будет иметь большое значение. Ведь рассказав о процессоре на две-три недели раньше, совсем не обязательно выпускать первый смартфон с ним так же раньше, чем обычно. Более того, выход новинки может задержаться из-за сложностей в мире электроники.

Вы можете ожидать, что огромное количество телефонов будет запущено с Snapdragon 8 Gen 2, когда он появится. Примечательно, что серия Galaxy S23 станет если не первой, то точно одной из первых на новом чипсете. А ведь еще есть Xiaomi 13, OnePlus 11 и много других хороших моделей.

Будет ли новый Snapdragon лучше предыдущего

Рассчитывать, что в этом году новинка будет прорывом, не приходится. Так как сейчас наблюдаются явные проблемы с поставками компонентов, заводы не могут оперативно перейти на новый техпроцесс, а сами технологии уперлись в некоторый потолок, процессор может оказаться хуже, чем мы думаем.

Естественно, он будет лучше, чем в прошлом году, иначе его просто нет смысла покупать, но пока можно быть уверенными, что прирост производительности будет не очень большим. Главное, чтобы процессор не очень сильно грелся, и это уже будет хорошо. В конце концов даже производительности 888-го более чем хватает и сейчас.

Стоимость нового чипсета так же может вырасти. В этом случае повышение цены неизбежно повлияет на рынок смартфонов. Флагманы, в которые будет установлена новинка, окажутся довольно дорогими. За ними могут потянуться и средние модели. Впрочем, это обычное положение дел на рынке в последнее время. Мы наблюдаем это уже не первый год. А все из-за того, что разрабатывать принципиально новые технологии с каждым годом становится все сложнее.

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