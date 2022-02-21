Правда ли, что сотрудники Apple используют Android

Вот уже несколько лет на рынке превалируют аппараты двух операционных систем — iOS и Android. Естественно, что пользователи тоже разделились на два больших лагеря, где одни тихо ненавидят других. Ну и, конечно, понятно, что сотрудники Google и других компаний, которые производят Android-смартфоны, пользовались своими смартфонами, а сотрудники Apple в работе использовали исключительно iPhone. Однако мы знаем несколько случаев, когда Apple ловили за использованием техники компании-конкурента, но недавняя ситуация — нечто больше, чем просто использование Android.

Из последних случаев, когда Apple прокололась с использованием Android был случай с постом в Твиттере, где красовалась пометка Отправлено c Twitter на Android. Смешно, конечно, но эта ситуация в корне другая, ибо проблема гораздо серьезнее.

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Зарплата продавца в Apple Store

Вот уже несколько месяцев сотрудники компании Apple пытаются решить вопрос со своей зарплатой. Работники считают, что их прибавка к зарплате не соответствует росту общей прибыли компании, росту инфляции и цен на жилье.

Интересно, что согласно Washington Post и другим зарубежным изданиям, которые высказывались на эту тему, зарплата сотрудников магазинов держится на уровне средней по региону. Но капитализация Apple ведь оценивается в 3 триллиона долларов, негоже им получать как простые смертные, верно?

В итоге дело дошло до того, что сотрудники Apple Store в США начали тайно объединяться в профсоюзы. Понятно, что когда все зашло настолько далеко, у работников появилась необходимость в полной защите от слежки со стороны самой компании. Козырем в рукаве оказались Android-смартфоны, которые используют сотрудники, дабы уберечься от слежки.

Объединившись в профсоюзы, сотрудники розничных магазинов в США решили максимально обезопасить себя от слежки со стороны работодателя. Для этого они используют зашифрованные сообщения в чатах и пользуются Android-смартфонами.

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Что безопаснее: Android или iOS

Первый вопрос. С какой стати сотрудники решили, что Apple отслеживает их смартфоны? Конечно, сложно не доверять людям, которые там работают, ведь кажется, что они знают, как все устроено в компании. С другой стороны, это простые сотрудники простых магазинов. Вряд ли они имеют доступ к серьезным данным. Плюс, понятно ведь, что вся переписка ведется не через рабочие смартфоны.

Плюс, скажите, с чего вдруг сотрудники розничных магазинов решили, что Android безопаснее iOS. При всей моей любви к зеленому роботу, в разных источниках то и дело появляются сообщения о разных уязвимостях, так что утверждение весьма сомнительно.

Многие, наверное, знают, что Android — система с открытым исходным кодом, поэтому любой разработчик без проблем может взять исходный код и собрать из него свою операционку. Очевидно, что в таком случае написать программу для взлома такого устройства будет проще.

С другой стороны, ранее мы уже рассказывали вам об исследованиях компании Zerodium, которая специализируется на разных уязвимостях и продажей их соответствующим органам. Согласно их заявлению, в последнее время недостатков в безопасности iOS стало значительно больше, в то время как на Android все стало заметно лучше. Так что, если подходить к работе со смартфоном по уму и не скачивать всякую всячину из интернетов, то Android побезопаснее будет.

Опросил друзей. Вот почему все любят iOS больше, чем Android.

В общем и целом, приветствуем новоиспеченных пользователей Android-устройств, надеемся, что у них получится добиться компромисса, а после этого наконец придет осознание, что вся это яблочная история — не что иное, как развод на деньги. Друзья, ждем вас в магазинах Google.

Что думаете по этому поводу? Оправдано ли получать больше только за имя компании? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Дико интересно узнать, что по этому поводу думают наши читатели.