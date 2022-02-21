Правда ли, что сотрудники Apple используют Android

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Рахматуллин 0

Вот уже несколько лет на рынке превалируют аппараты двух операционных систем — iOS и Android. Естественно, что пользователи тоже разделились на два больших лагеря, где одни тихо ненавидят других. Ну и, конечно, понятно, что сотрудники Google и других компаний, которые производят Android-смартфоны, пользовались своими смартфонами, а сотрудники Apple в работе использовали исключительно iPhone. Однако мы знаем несколько случаев, когда Apple ловили за использованием техники компании-конкурента, но недавняя ситуация — нечто больше, чем просто использование Android.

Разбираемся в том, зачем сотрудникам Apple понадобились Android-смартфоны.

Из последних случаев, когда Apple прокололась с использованием Android был случай с постом в Твиттере, где красовалась пометка Отправлено c Twitter на Android. Смешно, конечно, но эта ситуация в корне другая, ибо проблема гораздо серьезнее.

Какой Samsung Galaxy купить в 2022 году и не пожалеть.

Зарплата продавца в Apple Store

Вот уже несколько месяцев сотрудники компании Apple пытаются решить вопрос со своей зарплатой. Работники считают, что их прибавка к зарплате не соответствует росту общей прибыли компании, росту инфляции и цен на жилье.

Капитализация Apple пробивает потолок, а сотрудники недополучают. Безобразие!

Интересно, что согласно Washington Post и другим зарубежным изданиям, которые высказывались на эту тему, зарплата сотрудников магазинов держится на уровне средней по региону. Но капитализация Apple ведь оценивается в 3 триллиона долларов, негоже им получать как простые смертные, верно?

В итоге дело дошло до того, что сотрудники Apple Store в США начали тайно объединяться в профсоюзы. Понятно, что когда все зашло настолько далеко, у работников появилась необходимость в полной защите от слежки со стороны самой компании. Козырем в рукаве оказались Android-смартфоны, которые используют сотрудники, дабы уберечься от слежки.

Объединившись в профсоюзы, сотрудники розничных магазинов в США решили максимально обезопасить себя от слежки со стороны работодателя. Для этого они используют зашифрованные сообщения в чатах и пользуются Android-смартфонами.

Подписывайтесь на в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира мобильных технологий.

Что безопаснее: Android или iOS

Первый вопрос. С какой стати сотрудники решили, что Apple отслеживает их смартфоны? Конечно, сложно не доверять людям, которые там работают, ведь кажется, что они знают, как все устроено в компании. С другой стороны, это простые сотрудники простых магазинов. Вряд ли они имеют доступ к серьезным данным. Плюс, понятно ведь, что вся переписка ведется не через рабочие смартфоны.

В жизни не поверю, что Apple следит за личными смартфонами сотрудников. Это незаконно.

Плюс, скажите, с чего вдруг сотрудники розничных магазинов решили, что Android безопаснее iOS. При всей моей любви к зеленому роботу, в разных источниках то и дело появляются сообщения о разных уязвимостях, так что утверждение весьма сомнительно.

Многие, наверное, знают, что Android — система с открытым исходным кодом, поэтому любой разработчик без проблем может взять исходный код и собрать из него свою операционку. Очевидно, что в таком случае написать программу для взлома такого устройства будет проще.

С другой стороны, ранее мы уже рассказывали вам об исследованиях компании Zerodium, которая специализируется на разных уязвимостях и продажей их соответствующим органам. Согласно их заявлению, в последнее время недостатков в безопасности iOS стало значительно больше, в то время как на Android все стало заметно лучше. Так что, если подходить к работе со смартфоном по уму и не скачивать всякую всячину из интернетов, то Android побезопаснее будет.

Опросил друзей. Вот почему все любят iOS больше, чем Android.

В общем и целом, приветствуем новоиспеченных пользователей Android-устройств, надеемся, что у них получится добиться компромисса, а после этого наконец придет осознание, что вся это яблочная история — не что иное, как развод на деньги. Друзья, ждем вас в магазинах Google.

Что думаете по этому поводу? Оправдано ли получать больше только за имя компании? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Дико интересно узнать, что по этому поводу думают наши читатели.

Теги
Лонгриды для вас
Почему Apple не делает iMessage для Android и что об этом говорит Google

На выходных Google обвинила Apple в том, что она пытается зарабатывать не только за счет производства хороших смартфонов или качественной рекламы, но и за счет не совсем честных методов. В частности, Google утверждает, что купертиновцы оказывают давление на молодых пользователей в США, которые испытывают дискомфорт в общении со сверстниками. Делают они это путем запрета установки iMessage на Android-смартфоны. Осталось только разобраться, обоснованы ли претензии Google или Apple имеет право делать то, что сочтет нужным со своим фирменным сервисом обмена сообщениями.

Читать далее
Почему от смартфонов одни проблемы

Смартфон всегда являлся отличным способом потратить деньги: такая покупка порадует кого угодно и будет отличным подарком. Несмотря на то, что смартфоны не отличаются друг от друга, на рынке можно найти самые разные устройства, самыми запоминающимися из которых будут игровые (из-за навороченных характеристик) и противоударные (из-за защитных свойств). Но ни одно устройство не лишено проблем, а с годами их становится только больше. Одни копятся из года в год, а другие появляются из-за халатности производителей. Идеального смартфона нет и не будет, просто смиритесь с этим фактом: рассказываем, почему владеть абсолютно любым смартфоном проблематично и этого никогда не изменить.

Читать далее
Нашел пять планшетов, которые можно смело покупать в 2022 году

Как вы, возможно, заметили, в последние месяцы поступают слухи о новых планшетах от производителей телефонов, таких, как Vivo, OPPO и даже Google. Сама по себе категория этих устройств сильно выросла за последнее время. Особенно большое влияние оказала на это пандемия, закрывшая людей по домам и заставившая их искать новые типы устройств для отдыха и работы. А еще планшеты стали очень доступными и их стало много. Варианты есть буквально на любой вкус и кошелек. В разных категориях модели были и раньше, но сейчас выбор стал еще больше. Осталось только сделать его. Хотя бы среди этих пяти моделей, если не хочется изучать весь рынок.

Читать далее
Новый комментарий