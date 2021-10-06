6 причин начать пользоваться мобильным роутером

Многим из нас хотелось бы на время остаться без Интернета и связи, отдохнуть от мессенджеров и социальных сетей. Но иногда ситуация совершенно противоположная: нужно срочно что-то отправить, оплатить или попросту посмотреть важнейший матч со своего гаджета. Мы уже знаем, что сотовый сигнал бывает не всегда устойчивым у одного оператора. А еще друзья или близкие просят вас включить режим модема. Вряд ли это удобно: телефон быстро разряжается и греется. На помощь придет беспроводной мобильный роутер. Эта неприхотливая штучка — самая настоящая палочка-выручалочка. Рассказываем, почему его стоит приобрести.

Как настроить Интернет на даче

Мы с друзьями стараемся почаще выбираться на дачу в летний сезон. Природа и свежий воздух — дело хорошее, но качественный интернет никто не отменял. Кроме того, мы слушаем музыку, смотрим спортивные трансляции. Но каждый из нас пользуется разными операторами связи, которые не всегда стабильно работают в Подмосковье.

Да и включать смартфон с самым хорошим сигналом в режим модема не совсем удобно. По этой причине мой друг берет с собой портативный 4G-роутер: его достаточно оставить в одном месте в доме, где есть хороший сигнал. К нему могут подключиться сразу несколько устройств, а аккумулятора хватит на 5-6 часов активного использования. Отдых точно не будет испорчен!

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Как всегда оставаться на связи

Работа в редакции AndroidInsider.ru требует всегда быть на связи. Не могу сказать, что это плохо, но ноутбук практически прирос к моим ногам. Включать смартфон в режим точки доступа я не всегда могу — аккумулятор разряжается слишком быстро, а сигнал передачи данных, порой, оставляет желать лучшего. Нет времени на рассуждения, кто виноват — я включаю мобильный роутер и готов к любым поворотам судьбы и даже к тому, что в один момент рухнут крупные соцсети.

Как начать экономить деньги

Один мой друг проводит весь день в работе и возвращается домой, как он говорит, просто переночевать. В течение дня он может оказаться в самых разных местах, а связь должна быть всегда. Кстати, дома у него нет беспроводного интернета — зачем все усложнять и тратить деньги впустую, когда можно использовать удобный карманный роутер с безлимитным тарифным планом? Это универсальное решение всех бед. Хотспот всегда с собой: пользуешься и сам, и раздаешь Интернет друзьям, если того требует ситуация. Главное — не забыть его зарядить.

Как пользоваться Интернетом за границей

Кажется, пандемия потихоньку отступает, а другие страны потихоньку открываются для туристов. Этим пользуются многие знакомые, совмещая работу и путешествия. К сожалению, стоимость услуг связи в роуминге по-прежнему остается неприлично высокой: как говорится, Интернет по цене поездки. На помощь снова приходит многофункциональный роутер, в который можно просто вставить местную сим-карту, дав доступ к Сети всем имеющимся устройствам. С таким удобным гаджетом вам не придется больше переживать за сохранность средств на балансе телефона.

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Какой гаджет подарить бабушке

Не так давно мы уже рассказывали об умной колонке, которая не даст загрустить и будет отличным подарком для родственников. К сожалению, такое устройство требует постоянного доступа в Интернет. Это важно для звонка, для прослушивания музыки. В общем, без Wi-Fi никуда. Зачем мучаться с домашним Интернетом, если решение лежит на поверхности — карманный Wi-Fi роутер прост в использовании. Главное — не забывать подключать его к сети, чтобы он ненароком не разрядился. Теперь умная колонка всегда будет онлайн, а вы не будете переживать за то, что гаджетом не пользуются.

Чем опасен публичный Wi-Fi

Нас повсюду окружают точки доступа Wi-Fi. Их настолько много, что смартфон не успевает переключаться между ними. Безусловно, Wi-Fi в метро или в кафе — это очень удобно. Но это хорошая почва для работы мошенников: достаточно лишь подключиться не к той точке доступа и все ваши данные перейдут к злоумышленникам. Если уж и решили воспользоваться Wi-Fi, то держите под рукой удобный мобильный роутер. Это намного безопаснее, чем использовать публичную точку доступа.

Мы нашли 6 необычных причин, почему вам точно пригодится этот простой гаджет. Уже пользовались им? Расскажи о своем опыте в нашем Telegram-чате!