Ӧбнулись: Samsung снова снизила цены на свои смартфоны в России

Повышение цен на смартфоны – это событие хоть и привычное для российского пользователя, но не сказать, что такое уж регулярное. За последние 5 лет производители поднимали цены на свои аппараты, ввозимые в Россию, всего пару раз. Причём первый раз был ещё в 2015 году, а второй – в прошлом месяце. Но если 5 лет назад возможностью поднять цены воспользовались все бренды без исключения, то сейчас, кажется, пересмотреть политику ценообразования на отечественном рынке решилась одна только Samsung. К счастью, довольно скоро корейцы откатили цены почти всех аппаратов к исходной отметке.

Экраны смартфонов Samsung начали массово зеленеть. Что делать

Если помните, в середине мая Samsung повысила цены почти на все свои смартфоны, за исключением разве что Galaxy Z Flip. А вот остальные флагманские аппараты – даже не самые новые – прибавили в цене аж по 10 тысяч рублей. Единственным устройством, которое подорожало не на 10, а сразу на 20 тысяч рублей, стал Galaxy Fold, который после изменения политики ценообразования оценили в 179 990 рублей. Подозрительно ровные цифры послужили намёком на то, что аналитики Samsung не слишком-то заморачивались над проработкой ценовой концепции, а просто исполняли чью-то волю сверху. Но, к счастью, это было временным явлением.

Сколько стоит Galaxy S20

На этой неделе я обратил внимание, что цены на многие смартфоны Samsung – по крайней мере, в официальном интернет-магазине – вернулись к апрельскому уровню. Причём снижение подаётся не в виде скидок, как это нередко бывает, а в качестве новой политики ценообразования. То есть никаких перечёркиваний вы не увидите.

Galaxy S20: было – 79 990 рублей, стало – 69 990 рублей;

Galaxy S20+: было – 89 990 рублей, стало – 79 990 рублей;

Galaxy S20 Ultra: было – 109 990 рублей, стало – 99 990 рублей;

Galaxy S10: было – 69 990 рублей, стало – 59 990 рублей;

Galaxy S10 Lite: было – 49 990 рублей, стало – 44 990 рублей.

Почему не стоит покупать смартфоны Samsung ради обновлений

С чем именно связано понижение цен, Samsung не отмечает. Возможно, произошедшее планировалось как акция, направленная на компенсацию расходов, понесённых корейской компанией в период пандемии и снижения курса рубля по отношению к евро, в которых российский офис Samsung закупает аппараты у головного офиса. А, возможно, в Samsung просто вовремя поняли, что, оставляя цены настолько высокими, они рискуют уронить спрос в и без того непростые для россиян времена. При этом цена на Galaxy Fold почему-то на докризисный уровень не вернулась.

Почему выросли цены на смартфоны

Однако в данном случае одна версия не исключает другую. То есть нельзя исключать, что корейцы с самого начала планировали поступить именно так, как поступили. Именно поэтому временной промежуток между повышением и снижением цен оказался таким коротким – всего лишь около месяца, а то и меньше. Но нужно учитывать, что предугадать скачки курса валют Samsung банально не могла. Поэтому в мае ей пришлось закупать смартфоны по курсу 81-82 рубля, а в июне – по курсу 76-77 рублей. То есть сейчас нам предлагают купить аппараты из новой партии, за которую российский офис заплатил меньше, чем месяцем ранее.

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Стало ли от этого выгоднее покупать смартфоны Samsung в официальной рознице? Отнюдь. Снижение в 10 тысяч рублей, свидетелями которого мы стали, всё равно остаётся недостаточным для того, чтобы потребитель ринулся в магазины за флагманами корейского бренда. В этом нет никакого смысла, учитывая, что в серой рознице те же самые аппараты оцениваются на 20-30 тысяч рублей дешевле в зависимости от конфигурации, притом что имеют ту же гарантию и совершенно ни в чём не уступают белым моделям.