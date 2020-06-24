Экраны смартфонов Samsung начали массово зеленеть. Что делать

AMOLED-экраны всегда считались более проблемными, чем IPS. Даже если забыть про перекрученную насыщенность, которая уже почти не встречается, мерцание, инверсия цветов при не самых критических углах обзора и выгорание по-прежнему никуда не делись и продолжают доставлять неудобства пользователям по всему миру. Другое дело, что об этих недостатках AMOLED-технологии все прекрасно знают и, покупая смартфон с таким экраном, примерно понимают, на что идут. А вот если экран неожиданно позеленел, мало кто может сказать, как нужно себя вести.

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Некоторое время назад владельцы Galaxy S20 Ultra пожаловались на то, что экран их смартфона вдруг начал светиться зелёным. Несмотря на множество версий, выдвинутых диванными экспертами, определиться на 100% с тем, что же произошло на самом деле удалось только Samsung. Примерно через 7-10 дней после того, как жалобы начали появляться в Сети, разработчики компании выпустили специальное обновление для затронутых устройств, которое устранило проблему так же быстро, как она возникла. Вот только зелёный экран – как в присказке про Федота, на которого должна перейти икота, – неожиданно проявился на всех остальных смартфонах Samsung.

Смартфоны с зелёным экраном

О проблеме зелёного экрана сообщили владельцы следующих моделей:

Galaxy S9

Galaxy S9+

Galaxy Note 8

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 10 Lite

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Как видите, спектр проблемных устройств довольно обширен. Причём, что интересно, зелёный экран затронул только те смартфоны, которые по-прежнему поддерживаются. То есть Galaxy S8, к примеру, среди них нет. Это может служить прямым доказательством того, что проблема была вызвана одним из последних обновлений и имеет программную, а не аппаратную природу. Уж не знаю, обрадует вас этот факт или нет, но, как ни крути, а надежда на исправление бага всё-таки есть, и рассчитывать на патч с баг-фиксом можно уже в самое ближайшее время.

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Несмотря на то что Samsung проблему никак официально не комментирует, её можно попробовать устранить самостоятельно. Если верить пользователям, которые столкнулись с позеленением экранов своих смартфонов, этот эффект проявляется при низком уровне яркости. Значит, если увеличить яркость, зелень должна либо исчезнуть совсем, либо стать менее заметной. Да, это закономерно приведёт к повышению расхода энергии и сокращению времени автономной работы. Но тут уж сами решайте, что выбрать: лицезреть зелёный экран или потерять час-полтора работы без подзарядки.

Почему экран стал зелёным

Очевидно, что проблема, о которой идёт речь, идентична для всех смартфонов независимо от модели. Скорее всего, её причиной стал сбой калибровки, который произошёл из-за неправильно сконфигурированного обновления. По большому счёту ничего страшного в этом нет и Samsung может уже в самое ближайшее время выпустить свежий апдейт, в котором исправит недоработку. Поэтому рекомендутся просто подождать, когда разработчики завершат работу над апдейтом и выпустят его в люди.

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Однако, если вас не устраивает сложившаяся ситуация, вы можете обратиться в службу технической поддержки Samsung по этой ссылке. Опишите проблему, расскажите, что из-за этого не можете полноценно использовать свой смартфон и запросите ремонт или возврат денег. Скорее всего, вас направят в авторизованный сервисный центр, где вам предложат оставить аппарат на диагностику. По её завершении специалисты вынесут решение по вашей проблеме и, возможно, удовлетворят требование о возмещении затраченных на покупку денежных средств.