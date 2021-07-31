Самые безумные мифы о смартфонах и сотовой связи

Мифы о мобильных телефонах стали появляться еще до того, как они получили широкое распространение. Наверняка вы слышали о том, что носить телефон в кармане вредно, говорить по мобильному долго нельзя, иначе можно навредить своему здоровью и тому подобное. С тех пор как мобильные телефоны «поумнели» и превратились в смартфоны, мифов об их вреде и об использовании стало еще больше. Один из последних связан с тем, что, якобы, вышки сотовой связи с антеннами 5G распространяют коронавирус. Давайте посмотрим на самые популярные и выясним, насколько это правдиво и можно ли в это верить?

Мобильная связь вызывает рак головного мозга

Одна из древних легенд, в которую особенно верит старшее поколение, заботящееся о здоровья себя и своих домочадцев. Вред мобильной связи, возможно, и есть, но совершенно малый. Он никак не доказан. Сложно провести какие-то внятные исследования, когда стандарты связи постоянно меняются. Вместе с ними меняются и требования к безопасности пользователей, и стандарты качества. Поверьте, больше вреда мы получаем из-за неправильного распорядка дня и вредных привычек, но не от сигнала сотовой связи.

Как защититься от излучения

До сих пор мошенники пользуются суеверием и доверчивостью многих людей, предлагая им разные штуки для защиты от зомбирования. Возможно, они и препятствуют, но очень мешают: когда сигнал связи становится хуже, то смартфон начинает тратить больше энергии, чтобы его усилить и расходует заряд. То есть, эффект абсолютно противоположный. Не согласны с автором? Поделитесь своим мнением в нашем Telegram-чате.

Прослушивание выключенного телефона

Любой телефон можно прослушать, прочитать переписку и посмотреть личные данные, особенно в 2021 году. Для этого нужно очень сильно постараться и приобрести дорогостоящее оборудование — на это способны лишь спецслужбы. Если вам есть, что скрывать, то лучше уж пользоваться кнопочными мобильниками. Не забудьте вынуть батарею!

Чем больше экран смартфона, тем лучше

Сегодня можно приобрести смартфон с самым разным размером экрана. Многие уверены, что чем он будет больше, тем лучше качество изображения. Не торопитесь! Если вы купили недорогой китайские смартфон с экраном как у планшета — это еще не значит, что у него будет отличное изображение. Обратите внимание на разрешение — чем оно выше, тем лучше. В общем-то, это самое главное. И учтите, что даже емкий аккумулятор может не совладать с прожорливостью экрана, это сильно ударит по времени автономной работы смартфона.

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Быстрая зарядка портит аккумулятор

Честно признаться, я и сам до недавнего времени в это верил и мне за это стыдно. Быстрая зарядка имеет специальный алгоритм, при котором энергия распределяется равномерно — как и при обычной зарядке. Статистика показывает, что даже после 800 циклов аккумулятор все еще сохраняет около 90% первоначальной емкости. Кстати, обо всех нюансах зарядки смартфонов мы рассказываем в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

LTE работает лучше 3G

Не всегда. И даже, если индикация отображает отличный сигнал, это ничего не гарантирует. Находясь на даче у друга, у меня было четыре «палочки» LTE, но скорость была отвратительной. Стоило переключиться на 3G и сразу стало гораздо лучше. Это связано с тем, что одна вышка работает на пределе из-за большого количества подключенных абонентов. Похожая ситуация, когда отображается 1-2 деления LTE — попробуйте вручную переключиться на 3G.

Почему в транспорте связь ухудшается

Отчасти правда, но связано это с тем, что связь ухудшается из-за постоянной смены локации — смартфон начинает переключаться на разные станции, которые находятся поблизости. Стоит помнить и о количестве людей в общественном транспорте — если все сидят в смартфонах, то и связь становится хуже.

Чем больше ядер в процессоре, тем лучше

Миф, в который уже никто не верит, но всё же. Мощность зависит не от количества ядер, а, в первую очередь, от техпроцесса, по которому создан чип. А производительность смартфона зависит от оптимизации прошивки, которой многие производители пренебрегают. К примеру, старый добрый A9 от Apple, установленный в iPhone 6S и SE, до сих пор отлично себя чувствует и может потягаться с новыми MediaTek и Snapdragon.

В самолете нельзя пользоваться смартфоном

Когда-то мобильная связь могла существенно повлиять на работу бортового оборудования, поэтому при взлете пассажиров просили полностью отключать свои устройства. Но со временем качество сигнала выросло и помехи стали практически незаметными. Да и необходимости полностью отключать телефон нет — теперь для этого есть авиарежим.

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Можно ли отправить сообщение в самолете

Можно отправить с самолета, который пока находится на земле. В теории возможно даже с самолета, находящегося в воздухе, но это зависит от многих факторов. Например, во время взлета и посадки, когда есть сигнал сотовой связи. Считается, что связь может работать на высоте до 3000 метров. Еще можно воспользоваться платной услугой авиакомпании и оплатить интернет на борту — до сих пор это стоит внушительных денег, но каждый решает по мере необходимости.

Вредны ли вышки 5G

Если что и зомбирует нас, то это зависимость от интернета и социальных сетей. Но не новый стандарт связи. Когда мы говорим о 5G, речь идет о миллиметровой длине волн, которые не способны проникнуть сквозь кожу и просто отражаются от нее. Тем бредовее звучит миф о том, что 5G распространяют коронавирус — это в принципе невозможно. Тот случай, когда чей-то пранк вышел из-под контроля.

Эта статья — отличный пример доверчивости и боязни новых технологий. С каждым годом мифов становится только больше, к счастью, наш мир делится на тех, кто в них верит, и тех, кто их опровергает.