Самые безумные мифы о смартфонах и сотовой связи

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Иван Герасимов 0

Мифы о мобильных телефонах стали появляться еще до того, как они получили широкое распространение. Наверняка вы слышали о том, что носить телефон в кармане вредно, говорить по мобильному долго нельзя, иначе можно навредить своему здоровью и тому подобное. С тех пор как мобильные телефоны «поумнели» и превратились в смартфоны, мифов об их вреде и об использовании стало еще больше. Один из последних связан с тем, что, якобы, вышки сотовой связи с антеннами 5G распространяют коронавирус. Давайте посмотрим на самые популярные и выясним, насколько это правдиво и можно ли в это верить?

Насколько правдивы мифы о смартфонах? Давайте разбираться

Мобильная связь вызывает рак головного мозга

Наверное, по мнению некоторых, именно так и работает сотовая связь

Одна из древних легенд, в которую особенно верит старшее поколение, заботящееся о здоровья себя и своих домочадцев. Вред мобильной связи, возможно, и есть, но совершенно малый. Он никак не доказан. Сложно провести какие-то внятные исследования, когда стандарты связи постоянно меняются. Вместе с ними меняются и требования к безопасности пользователей, и стандарты качества. Поверьте, больше вреда мы получаем из-за неправильного распорядка дня и вредных привычек, но не от сигнала сотовой связи.

Как защититься от излучения

До сих пор мошенники пользуются суеверием и доверчивостью многих людей, предлагая им разные штуки для защиты от зомбирования. Возможно, они и препятствуют, но очень мешают: когда сигнал связи становится хуже, то смартфон начинает тратить больше энергии, чтобы его усилить и расходует заряд. То есть, эффект абсолютно противоположный. Не согласны с автором? Поделитесь своим мнением в нашем Telegram-чате.

Прослушивание выключенного телефона

Не говорим ничего лишнего, пока включен смартфон

Любой телефон можно прослушать, прочитать переписку и посмотреть личные данные, особенно в 2021 году. Для этого нужно очень сильно постараться и приобрести дорогостоящее оборудование — на это способны лишь спецслужбы. Если вам есть, что скрывать, то лучше уж пользоваться кнопочными мобильниками. Не забудьте вынуть батарею!

Чем больше экран смартфона, тем лучше

Чем больше экран, тем неудобнее смартфон

Сегодня можно приобрести смартфон с самым разным размером экрана. Многие уверены, что чем он будет больше, тем лучше качество изображения. Не торопитесь! Если вы купили недорогой китайские смартфон с экраном как у планшета — это еще не значит, что у него будет отличное изображение. Обратите внимание на разрешение — чем оно выше, тем лучше. В общем-то, это самое главное. И учтите, что даже емкий аккумулятор может не совладать с прожорливостью экрана, это сильно ударит по времени автономной работы смартфона.

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Быстрая зарядка портит аккумулятор

Быстрая зарядка точно не виновата в том, что ваш аккумулятор стал хуже

Честно признаться, я и сам до недавнего времени в это верил и мне за это стыдно. Быстрая зарядка имеет специальный алгоритм, при котором энергия распределяется равномерно — как и при обычной зарядке. Статистика показывает, что даже после 800 циклов аккумулятор все еще сохраняет около 90% первоначальной емкости. Кстати, обо всех нюансах зарядки смартфонов мы рассказываем в нашем Яндекс.Дзен — не забудьте подписаться!

LTE работает лучше 3G

Попробуйте поменять вручную LTE на 3G — должно помочь

Не всегда. И даже, если индикация отображает отличный сигнал, это ничего не гарантирует. Находясь на даче у друга, у меня было четыре «палочки» LTE, но скорость была отвратительной. Стоило переключиться на 3G и сразу стало гораздо лучше. Это связано с тем, что одна вышка работает на пределе из-за большого количества подключенных абонентов. Похожая ситуация, когда отображается 1-2 деления LTE — попробуйте вручную переключиться на 3G.

Почему в транспорте связь ухудшается

Отчасти правда, но связано это с тем, что связь ухудшается из-за постоянной смены локации — смартфон начинает переключаться на разные станции, которые находятся поблизости. Стоит помнить и о количестве людей в общественном транспорте — если все сидят в смартфонах, то и связь становится хуже.

Чем больше ядер в процессоре, тем лучше

Многоядерный процессор — не панацея от всех проблем

Миф, в который уже никто не верит, но всё же. Мощность зависит не от количества ядер, а, в первую очередь, от техпроцесса, по которому создан чип. А производительность смартфона зависит от оптимизации прошивки, которой многие производители пренебрегают. К примеру, старый добрый A9 от Apple, установленный в iPhone 6S и SE, до сих пор отлично себя чувствует и может потягаться с новыми MediaTek и Snapdragon.

В самолете нельзя пользоваться смартфоном

Когда-то мобильная связь могла существенно повлиять на работу бортового оборудования, поэтому при взлете пассажиров просили полностью отключать свои устройства. Но со временем качество сигнала выросло и помехи стали практически незаметными. Да и необходимости полностью отключать телефон нет — теперь для этого есть авиарежим.

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Можно ли отправить сообщение в самолете

Даже если включить связь в полете, то сигнала не будет

Можно отправить с самолета, который пока находится на земле. В теории возможно даже с самолета, находящегося в воздухе, но это зависит от многих факторов. Например, во время взлета и посадки, когда есть сигнал сотовой связи. Считается, что связь может работать на высоте до 3000 метров. Еще можно воспользоваться платной услугой авиакомпании и оплатить интернет на борту — до сих пор это стоит внушительных денег, но каждый решает по мере необходимости.

Вредны ли вышки 5G

Зависимость от смартфонов — главный бич современного общества

Если что и зомбирует нас, то это зависимость от интернета и социальных сетей. Но не новый стандарт связи. Когда мы говорим о 5G, речь идет о миллиметровой длине волн, которые не способны проникнуть сквозь кожу и просто отражаются от нее. Тем бредовее звучит миф о том, что 5G распространяют коронавирус — это в принципе невозможно. Тот случай, когда чей-то пранк вышел из-под контроля.

Эта статья — отличный пример доверчивости и боязни новых технологий. С каждым годом мифов становится только больше, к счастью, наш мир делится на тех, кто в них верит, и тех, кто их опровергает.

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