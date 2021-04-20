Сравнение Honor Band 6 с другими часами и трекерами

Наконец-то Honor Band 6 выходит в российскую розницу. Этот трекер появился в Китае уже достаточно давно, и пользователи оценили его по достоинству, но мы решили разобраться в том, насколько он хорош. Если верить цифрам, то в нем все прекрасно, но данные ”на бумаге” это одно, а реальные данные — совсем другое. Тем не менее, мы посмотрим и на отдельные характеристики, и сравним их с другими моделями часов, которые выходили в этом году или в конце прошлого. Проще говоря, постараемся понять, какой трекер купить и стоит ли ждать до 3 мая, когда Honor Band официально попадет на полки российских магазинов.

Стоит ли покупать Honor Band 6

Сразу скажу, что если вы хотите купить браслет официально, то предзаказ можно сделать на сайте магазина Honor, но уже сейчас его можно заказать дешевле на AliExpress.

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Сам браслет действительно неплох. Среди основных характеристик можно назвать 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 194 x 368 пикселей. Это сразу на 148% больше, чем у предыдущей модели. Для защиты экрана используется 2,5D стекло с олеофобным покрытием.

Аккумулятора должно хватать на 14 дней при обычном использовании, а быстрая зарядка позволит набрать заряд на 3 дня работы всего за 10 минут. Это отличный показатель — вот бы так можно было делать со смартфонами.

Сложно сказать точно, что это — трекер или часы — но устройство может круглосуточно вести мониторинг состояния здоровья. Это очень полезно в наше непростое время. Остается добавить только, что гаджет защищен от воды имеет Bluetooth 5.0, все необходимые датчики и 10 режимов тренировки.

Сам по себе гаджет достоин того, чтобы обратить на него внимание. Тем более, при цене около 4 000 рублей и с таким большим экраном. Наконец-то это стало реальностью и нам не приходится мириться с рамками. Но давайте посмотрим, что еще можно купить за эти деньги.

Купить Honor Band 6

Honor Band 6 или Xiaomi Mi Band 6

Так получилось, что роднит эти две модели не только цифра в названии модели. Они обе имеют безрамочный экран, но на этом, похоже, сходства заканчиваются.

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Xiaomi Mi Band 6 тоже можно купить на AliExpress, но он имеет более привычный для трекера вытянутый формат. Даже несмотря на экран с диагональю 1,56 дюйма она все равно будет удобнее на руке, но на таком вытянутом дисплее не так удобно бегло считывать информацию.

Mi Band 6, представленный несколько недель назад, предлагает так же защитное закаленное стекло. Сложно сказать, будет ли оно прочнее, чем у Honor Band 6, но звучит это как-то более убедительно. Тем более, что у него 30 режимов тренировок, среди которых есть и довольно активные.

Время автономности обоих устройств одинаковое (14 дней), но Xiaomi имеет существенно более низкую емкость аккумулятора — 125 мАч против 180 мАч у Honor Band 6. На что последний так бесцельно тратит лишнюю емкость, непонятно.

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Я бы купил Xiaomi Mi Band 6 хотя бы из-за того, что это зарекомендовавший себя продукт. При всей моей любви к Honor и действительно хорошему экрану, я бы все равно отдал предпочтение в этом вопросе Xiaomi. Если уж трекер, то максимально компактный и узкий, чтобы не ощущался на руке и не мешал во время занятий спортом.

Купить Xiaomi Mi Band 6

Honor Band 6 или Honor Watch ES

Для меня сравнение этих двух моделей тоже является довольно интересным. Пусть это и совершенно разные гаджеты, но цена на них отличается не настолько, чтобы их нельзя было сравнивать. Тем более, Honor Watch ES это очень непонятный гаджет — то ли недочасы, то ли перебраслет.

Более подробно об Honor Watch ES можно прочитать в большом обзоре, который я выпускал несколько месяцев назад, но если сравнивать его с Honor Band 6, то можно найти несколько основных отличий.

Кроме примерно двукратной разницы в цене, они получили совершенно разный размер экрана — 1,47 дюйма (194 на 368 точек) у Honor Band 6 против 1,64 дюйма (280 на 456 точек) у Honor Watch ES.

Зато оба устройства получили датчик кислорода, Bluetooth 5.0 и защиту от воды, позволяющую плавать с ними. А еще у них одинаковый размер батареи, из-за чего более производительный и просто большой Honor Watch ES живет на одном заряде примерно на 30% меньше — 10 дней в обычном режиме и 7 — в активном.

Купить Honor Watch ES

Honor Band 6 или Huawei Watch Fit

В этом пункте можно не расписывать долго, что же купить и из этих двух устройств. Достаточно только сказать, как в школьной присказке: ”Смотри предыдущий пункт”.

Все потому, что Honor Band 6 и Huawei Watch Fit это одно и то же устройство. Их характеристики совпадают настолько, что говорить о разнице просто не приходится. Тем не менее, Huawei Watch Fit все равно можно купить как на официальном сайте, так и на Aliexpress.

Купить Honor Watch Fit

Какой трекер или часы купить

В идеале перед покупкой трекера или часов надо зайти куда-нибудь, где они есть в наличии, и померить их. Характеристики можно найти в Интернете, но зачастую они не сильно отличаются друг от друга, поэтому правильнее обращать внимание на ощущения. Если модель не продается в магазине, возможно, она есть у кого-то из ваших друзей.

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