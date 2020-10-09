Самые необычные смарт-часы нашего времени — Honor Watch ES

Фитнес-трекеры хороши тем, что они компактные, недорогие, легкие и выполняют все основные функции. Смарт-часы дороже, тяжелее, но и функций в них больше. Это прописная истина, которую знают чуть ли не все современные люди. Впрочем иногда производители умудряются выпустить что-то среднее, и тогда гаджет становится очень популярным. Раньше подобными решениями славилась только компания FitBit, но сейчас она не так популярна, как раньше. Зато некоторые другие производители решили тоже пойти этим путем и занялись производством подобных аксессуаров. Одним из свежих примеров можно назвать Honor Watch ES. Тут даже не знаешь, за что зацепиться, выбирая, чем является гаджет — трекером или часами. Давайте считать, что это часы, ведь это ”Watch”. Значит, и судить их будем по всей строгости.

Обзор Honor Watch ES

Когда часы показали на презентации, было полное ощущение, что они очень крутые. Внешне это что-то среднее, между Apple Watch с конским ценником и недорогим компактным трекером. Как оказалось, и функциональность, и цена устройства тоже находятся примерно посередине.

Часы, как и все другие новые гаджеты Honor, продаются в коробке с легким механизмом открытия. Достаточно потянуть за кусок пленки и коробка откроется. Что заставило компанию так пересмотреть упаковку, я не знаю, но это приятная мелочь.

Экран часов даже больше, чем кажется на первый взгляд. Когда видишь его на картинке, кажется, что он большой, но не настолько. Особенно четко понимаешь, что он большой, когда открываешь меню, например, с указанием пульса и перед глазами просто масса полезной, а самое главное, читаемой информации.

Не так давно Honor выпустил недорогой смартфон. Но стоит ли он своих денег?

При этом корпус не кажется большим и даже не мешает, когда сгибаешь кисть. Такое не так часто встречается именно в часах, так как в них производители стремятся использовать менее вытянутую форму, и увеличение диагонали экрана ведет к увеличению его ширины.

Характеристики Honor Watch ES

Диагональ экрана Honor Watch ES составляет 1,64 дюйма, что совсем не мало, а выполнен он по технологии AMOLED. Этому он и обязан своей высокой яркостью и контрастностью. Весит гаджет всего 21 грамм, что тоже стремится к нулю. Если заниматься в этих часах спортом или просто ходить, то перестаешь ощущать их примерно секунд через семь после того, как наденешь.

Пластик корпуса на ощупь кажется достаточно простым. Он не вызывает премиальных ощущений и его можно было бы сделать получше. Зато браслет мягкий и приятный. Тут надо отметить, что таким он будет для тех, кто в принципе нормально относится к таким браслетам. Я больше люблю ремешки типа, как у Apple Watch или даже Xiaomi Mi Band.

Топ 3 лучших производителя смарт-часов. Угадаете кто?

Они более тонкие и под нижней частью кисти нет такого замка. Даже сейчас, когда я печатаю эти строки, он мне мешает. Я вообще не понимаю, зачем использовать в подобных аксессуарах традиционные часовые замки. Зато заменить ремешок можно без особого труда на любой другой — крепление стандартное.

На корпусе не так много органов управления. Собственно их всего два — кнопка на правой грани и сенсорный экран. К местоположению кнопки сначала надо немного привыкнуть. Я бы разместил ее или выше, или ниже, но она находится ровно посередине корпуса. При этом, она выпирает недостаточно для того, чтобы сразу попадать на нее пальцем. Нужна она только для того, чтобы вызывать меню и наоборот для возврата на главный экран.

Обзор HONOR MagicBook Pro — ноутбук от производителя смартфонов

В целом, если не придираться, то выглядят часы хорошо, эргономика у них на нормальном уровне, а все претензии первого впечатления сводятся к ремешку, который на любителя, и к немного невнятной боковой кнопке. В остальном все круто. Даже материалы корпуса я не считаю минусом при такой цене. Собственно, стоят они всего 8000 рублей в России, но мы купили их с доставкой из Китая всего за 89 долларов. При этом, по промокоду HWATCH23 можно получить дополнительную скидку 6 долларов.

Кому нужны умные часы

Естественно, в первую очередь новинка ориентирована на спортсменов. Ходить с ней каждый день тоже удобно, но именно во время занятий часы раскроются в полной мере. 95 видов тренировок, многие из которых запускаются автоматически, мониторинг сердечного ритма, определение насыщения крови кислородом, небольшой вес… Что еще-то нужно?

Чтобы совсем вас удивить, скажу только, что есть даже такие варианты активностей, как танец живота, рыбалка, керлинг, верховая езда и даже парусный спорт. Не знаю, что из этого маркетинг, а что полезные функции, но выбор впечатляет. Конечно, плавание тоже есть, а часы защищены от воды — плавать в них можно.

Если вам недостаточно просто фиксировать свои достижения в спорте, можно выбрать одну из двенадцати анимированных программ упражнений или 44 анимированных отдельных упражнений. Тренировки есть продолжительностью от 3 до 18 минут.

Смарт-часы или фитнес трекер? Что выбрать?

Помните, я говорил о большом экране? Так вот какая информация отображается на часах во время занятий спортом? Если вы бегаете, то вам покажут темп, расстояние, пульс, время, шаги, частоту шагов и калории. Свайп по экрану откроет вкладку с музыкой, но управление ей пока не доступно на iOS. Часы так и говорят — ”пока”.

Режим мониторинга пульса покажет не только текущий пульс, но еще наименьший, наибольший и пульс в покое. Более того, на экране будет даже график его изменения. Вот это действительно впечатляет.

Если спорт в вашей жизни бывает максимум по телевизору, а часы вы покупаете, чтобы просто носить на каждый день, то и тут, вроде как все неплохо. Есть различные режимы для контроля ежедневного здоровья. Например, фоновый контроль пульса и режим отслеживания сна. Сложно сказать, насколько все это работает корректно, но лишним точно не будет. Правда, если все это включить, часы точно не проработают обещанные 10 дней без подзарядки.

Опыт использования Honor Watch ES

Мне часов в умеренном режиме использования хватило примерно на 5-6 дней. Это уже не так плохо и даже в поездку на 4 дня я не стал брать с собой зарядку. Вообще, полностью аккумулятор наполняется за 100 минут, а на 50% — за 70 минут. Правда, зарядка нужна специальная. Абы чем зарядить не получится, а потеря штатной магнитной площадки приведет к некоторым проблемам.

Из того, что мне еще не очень понравилось, так это невнятная вибрация, которую почти не чувствуешь во время использования. Особенно большой проблемой для меня эта вибрация стала, когда я куда-то шел, ехал за рулем или спал. То есть, когда не обращаешь такого внимания на мелкие раздражители. Мне показалось, что даже в некоторых недорогих трекерах вибрация ощущается более сильно.

Подводя итог моих пары недель использования этих часов, я бы хотел сказать, что в целом гаджет получился хорошим. Конечно, можно придраться и к материалам корпуса, и к слабой вибрации, и даже к отсутствию NFC, но при таком ценнике все это как-то меркнет. Для себя я решил, что если взять трекер от Huawei, Honor или Samsung и просто увеличить его экран, то только за это уже можно накинуть 2-3 тысячи рублей. Тем самым мы уже почти подберемся к стоимости этого гаджета.

А что выбираете вы? Трекеры, часы или вообще не пользуетесь подобными гаджетами? Давайте обсудим в нашем Telegram-чате.

Получается, что ничего запредельного для обычного человека в нем нет, если смотреть по функциям. Зато огромный яркий дисплей уже позволяет обратить на себя внимание. Вся информация на нем читается очень хорошо. Кроме этого, гаджет имеет отличный внешний вид и уже только за эти две вещи (дисплей и дизайн) можно переплатить относительно простого трекера пару тысяч рублей. Уверен, что такой гаджет просто обязан найти свою нишу. Тем более, что работает он с любым смартфоном, будь то iOS или Android.

Напоминаю, что сейчас действует промокод HWATCH23 на скидку в 6$.

Купить часы Honor Watch ES