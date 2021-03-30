Чем нас удивил новый Xiaomi Mi Band 6 кроме безрамочного экрана

Есть такие гаджеты, которые, даже являясь очень недорогими, могут быть по-настоящему узнаваемыми. Их немного, но одним из них совершенно точно является трекер Mi Band. Вне зависимости от поколения, он узнается на руке пользователя ни чуть не хуже, чем в десять раз более дорогие Apple Watch. Интересно, что многие функции тех самых купертиновских часов тоже реализованы в этом недорогом гаджете. Сейчас пришло время обновления, и Xiaomi представила нам то, чего многие даже не ждали. Пусть это и звучит слишком пафосно, но этой функции действительно не хватало в новом трекере. Собственно, как и многих других. Мне самому было бы интересно почитать, что я напишу, учитывая мои периодические замечания в адрес этого гаджета. Но я-то знаю о чем статья, а вот вам будет интересно разобраться во всем по порядку.

Mi Band 6 вышел

Началось все с того, что на своем официальном мероприятии Xiaomi добавила новый фитнес-браслет в свою суперпопулярную серию Mi Band. Мы были уверены, что он выйдет, но никто так до конца и не угадал, каким он станет. О том, что это случится уже в марте, тоже заговорили лишь за несколько дней до презентации. Несмотря на всеобщее смещение графика запуска новых устройств, раньше лета новинку никто не ждал. Все рассчитывали на примерное сохранение графика и появление новинки в июне 2021 года, но Xiaomi Mi Band 6 был запущен в начале этого года.

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Xiaomi Mi Band 6 выглядит примерно так же, как и пятое поколение этого устройства, но есть у него несколько принципиальных отличий, которые могут заставить вас купить его. Тем более, на этот раз они находятся не только внутри. Снаружи трекер тоже очень сильно изменился.

Чем Mi Band 6 отличается от Mi Band 5

Первое функциональное обновление, которое получает Mi Band 6, это увеличенный дисплей. Он теперь имеет размер 1,56 дюйма. По словам Xiaomi, он предлагает на 50% больше места, чем 1,1-дюймовый дисплей Mi Band 5. Панель по-прежнему AMOLED, и вы можете ожидать таких же ярких и насыщенных цветов на черном фоне. У вас так же будет большой выбор настроек экрана, чтобы сделать его действительно персональным.

Чтобы вы не переживали за то, что браслет разобьется, его экран прикрыт защитным закаленным стеклом с покрытием, препятствующим появлению отпечатков пальцев.

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Какие функции есть в Xiaomi Mi Band 6

Спортивные режимы в Xiaomi Mi Band 6

Помимо большего размера, Mi Band 6 на этот раз почти утраивает количество режимов отслеживания активности. Mi Band 5 предлагает 11 спортивных режимов, а Mi Band 6 — до 30. Дополнительные функции активности включают в себя больше режимов тренировок в помещении, таких, как растяжка, зумба, танцы и некоторые другие.

В Mi Band 6 также есть новый режим автоопределения для шести видов активности, среди которых: ходьба, беговая дорожка, езда на велосипеде, гребной тренажер и эллиптический тренажер. Благодаря новой функции фитнес-браслет сможет автоматически определять, выполняете ли вы какие-либо из вышеупомянутых действий, и начать их мониторинг без необходимости ручного запуска соответствующего режима.

Браслет с отслеживание кислорода и сна

Xiaomi также улучшила мониторинг сна на Mi Band 6. Теперь он может помочь пользователям получить доступ к качеству дыхания во сне благодаря встроенному датчику SpO2 (кислорода в крови). Он также обнаруживает различные стадии сна и предлагает полезную информацию о его качестве и продолжительности.

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Браслет с отслеживанием активности

Конечно, вы получаете круглосуточный мониторинг сердечного ритма в Mi Band 6. Это тот же датчик, который используется на носимых устройствах Amazfit и на предыдущих моделях Mi Band. Пусть датчик и старый, но его ”научили новым трюкам”. Теперь он определяет уровень стресса в течение дня, анализируя частоту сердечных сокращений в разное время дня.

Кроме сохранения функций отслеживания женского здоровья, никуда не делся и ежедневный мониторинг движений. Функция PAI или Personal Activity Intelligence измеряет вашу повседневную активность и частоту сердечных сокращений, чтобы дать вам оценку от 1 до 100.

Сколько Ми Бэнд работает без зарядки

Mi Band 6 оснащен аккумулятором емкостью 125 мАч, который заряжается с помощью магнитного зарядного устройства. Xiaomi утверждает, что браслет может обеспечить более 14 дней автономной работы без подзарядки.

Mi Band 6 также имеет сертификат 5ATM. Это означает, что он может выдерживать глубину до 50 метров в течение 10 минут. Хотя эта цифра условная, в реальности означает, что с трекером можно плавать и нырять на небольшую глубину.

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Сколько стоит Сяоми Ми Бэнд 6

К сожалению, в глобальном варианте до сих пор нет ни NFC, ни голосового помощника. Зато, как и ожидалось, Xiaomi Mi Band 6 продается по доступной цене в 229 юаней (примерно 2 700 рублей) за обычную версию и 279 юаней (примерно 3 200 рублей) за версию NFC. Цены актуальны для Китая. Кроме них, пока известна только европейская — 44,99 евро (примерно 4 500 рублей). Ремешки для устройства доступны в разных цветовых вариантах, включая черный, оранжевый, желтый, оливковый, слоновой кости и синий. Скорее всего купить его можно будет на Aliexpress. О самых лучших предложениях, мы, как обычно, расскажем в этом Telegram-канале.

Как видим, цена не такая высокая, если учесть, насколько изменился Mi Band с первого поколения. Сейчас это вообще другой гаджет, который лишь внешне напоминает своего уже далекого предшественника. Меня новый Xiaomi Mi Band 6 чуть ли не впервые по-настоящему заинтересовал. А вас?