OnePlus 9 выйдет раньше чем мы думали. Каким он будет

В этом году OnePlus удивила многих тем, что представила огромное количество смартфонов, каждый из которых занял свою нишу. Это уже не компания, которая продает только флагманы. Теперь пришло время работать и на массовый рынок. Правда, многих удивило, что в этом году компания не показала модель OnePlus 8T Pro. Скорее всего, так получилось из-за ее стремления выпустить новый OnePlus 9 намного раньше, чем обычно. Этому есть много доказательств и причин. И теперь пришло время, и у нас начали появляться первые утечки. Они приоткрывают завесу тайны, показывая, каким будет новый смартфон и насколько он будет отличаться от предыдущих моделей компании.

Когда выйдет OnePlus 9

Аналитики и источники утечек в один голос говорят о том, что новый OnePlus будет показан публике в марте следующего года. Это означает, что работа над ним должна идти полным ходом, даже несмотря на то, что впереди еще больше четырех месяцев. Наивно полагать, что новый смартфон можно сделать за пару месяцев. Часто работа над ним начинается еще до того, как выйдет предыдущая модель.

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Кроме простой информации о новинке, теперь мы уже начали получать первые утечки с характеристиками и даже изображениями смартфона. На днях предполагаемый OnePlus 9 был обнаружен в тесте GeekBench. Судя по результатам, он будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 875 и 8 ГБ оперативной памяти. Сам процессор еще не представили, но это не означает, что он не готов. Более того, отгрузка небольших партий производителям смартфонов является обычным делом, чтобы они могли как можно быстрее реализовать новые чипы в готовых продуктах.

Характеристики OnePlus 9

Кодовое название OnePlus 9, под которым устройство появилось в списке тестера — LuBan LE2117. Чипсет имеет кодовое имя Lahaina, которое, как сообщается, принадлежит 5-нм чипсету Qualcomm. Компания уже разослала сообщения о том, что покажет его на презентации в первых числах декабря. Мероприятие традиционно пройдет на Гавайях, но в этот раз в онлайн формате.

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В одноядерном тесте новый телефон набрал 557 баллов, а в многоядерном — 2009. Недавно 91Mobiles предоставил информацию о спецификациях OnePlus 9. Согласно этому отчету, телефон будет оснащен тройной камерой на задней панели и светодиодной вспышкой.

Каким будет OnePlus 9

На подготовленных рендерах показано, что на этот раз OnePlus пойдет по пути прямоугольной формы камеры. Стало быть, мы увидим преемственность дизайна относительно OnePlus 8T.

Базовый OnePlus 9 получит плоский дисплей и будет немного больше, чем 8T. Кроме того, телефон получит частоту обновления 120 Гц, что в настоящее время является обязательным для флагманов. В конце концов, есть даже телефоны среднего класса с такой частотой обновления. Из остальных характеристик можно сказать, что в новинке будет NFC. Впрочем и без утечек в этом можно было не сомневаться.

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Модельный ряд OnePlus

В этом году OnePlus представила просто россыпь новых смартфонов. Все началось с традиционных OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Затем компания выпустила смартфон среднего класса, но с претензией на премиальность, который можно считать чуть ли не лучшим смартфоном года по соотношению цены и качества. Даже многострадальный Google Pixel 4a на его фоне как-то померк. Одно то, что у этого смартфона есть 5G, дорогого стоит. Правда, пока не на нашем рынке.

В прошлом месяце компания сделала решительный шаг к тому, чтобы стать брендом, выпускающим не только смартфоны премиум-класса. Она просто очередью выпустила OnePlus Nord N10 5G (бюджетный телефон 5G), совсем недорогой OnePlus Nord N100 с LTE и OnePlus 8T. Последний является младшим братом серии OnePlus 8. Многие удивлялись, почему компания не выпустила версию OnePlus 8T Pro. Это может быть связано с тем, что он стал бы полной заменой OnePlus 8 или кое с чем еще.

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Одной из вероятных причин может быть то, что так компания просто решила не отвлекать внимание покупателей от грядущего OnePlus 9. Выпуская такой смартфон, компания просто обязана была бы сделать его хорошим. Люди купили бы его и не стали обновляться до девятой серии. Вот и вся логика.

Учитывая, что новый смартфон выйдет в марте, такое решение было правильным и показывает, что OnePlus переросла стадию попыток сделать дорогой смартфон дешево. Теперь это полноценный, расчетливый производитель, который ”набрал вес” и теперь может выстраивать схему бизнеса, позволяющую ему получать хорошую прибыль.