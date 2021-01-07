Стоит ли покупать прошлогодний смартфон?

В начале каждого года наступает интересное время. Проходят праздники и на товары массового потребления часто начинают действовать серьезные скидки. Это касается тех товаров, в которых пользователи хорошо разбираются. Среди них смартфоны, автомобили и некоторые другие категории. Вряд ли многие из вас могут точно назвать модель своего телевизора или электрочайника, но только единицы не скажут, какой у них смартфон. Когда начинается такое падение цен, бывает очень заманчиво купить новый смартфон со скидкой. Казалось бы, если все так хорошо, может быть стоит купить такой смартфон? С одной стороны, да, я уже рассказывал о преимуществах такой покупки, но не спешите радоваться — цена никогда не снижается просто так.

Из чего складывается цена смартфона

Для начала, давайте разберемся в том, что такое жизненный цикл смартфона с точки зрения покупателя. А заодно поймем, от чего зависит цена нового устройства.

Когда смартфон производится, в него закладывается стоимость разработок, чтобы окупить вложения, стоимость компонентов, прочие логистические затраты и то, что пользователь получит. Под последним пунктом подразумевается ценность. То есть даже если полная себестоимость чего-то составляет 1 доллар, а пользы вещь приносит на 1000 долларов, ее можно смело продавать за 900-1000 долларов и ее будут покупать.

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Если говорить о смартфонах, то такая польза выражается в удобстве использования, престижности, качестве фотографий и многих других вещах. Сюда же можно отнести и сохранение цены при перепродаже.

Когда проходит год, стоимость компонентов, используемых при производстве смартфона, затраты на доставку, оплата труда персонала и многие другие составляющие розничной цены почти не меняются. Меняются только две вещи: полезность (вышел или вот-вот выйдет более новый смартфон) и стоимость разработок, которую уже ”отбили”.

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Эти два фактора больше всего влияют на снижение цены. Но есть и дополнительный фактор в виде новой модели, перед выходом которой надо продать больше старых устройстов, чтобы освободить склады и, возможно, потом еще раз продать людям уже новый гаджет.

Можно ли покупать прошлогодний телефон

Выходит, что покупая прошлогодний смартфон, мы заведомо покупаем старый товар. Если он стоит в два раза дешевле и, скажем, мы можем получить Samsung Galaxy S20 Ultra не за 130 000 рублей, а за 65 000 рублей, то предложение становится интересным, хоть и подозрительным. Вот только главным подводным камнем будет то, что это все равно уже старый смартфон.

Пусть при перепродаже вы потеряете на нем меньше, ведь каждый следующий год ”уносит” меньше стоимости, чем предыдущий, но недоверие к такому смартфону все равно будет. Покупатель будет думать, что гаджетом пользовались на год дольше, чем это было на самом деле, а это износ аккумулятора и прочие неприятности.

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Даже если вы не собираетесь продавать смартфон и хотите им долго пользоваться, имейте в виду, что у вас сразу пропадает год поддержки производителем. То есть покупая сейчас Xiaomi Mi 10 или Samsung Galaxy S20, вы получите на одну версию Android меньше и на год меньше обновлений безопасности. Это тоже важный фактор и это тоже закладывается в стоимость. Невольно лишая вас этих благ, производитель готов еще немного снизить цену.

Сколько надо пользоваться смартфоном

При этом я выступаю за использование смартфонов в течение более долгого времени. Я не считаю, что их надо менять каждый год, так как ничего принципиально нового в последнее время не появляется (кроме 5G и ”раскладушек”). Вот только неприятно вместо двух лет обновлений получить только один год. Даже два вместо трех в случае Google, Samsung или OnePlus тоже немного портят настроение.

Можно подумать, что я выступаю против покупки смартфона, который представили больше одного-двух месяцев назад? Совсем нет. Наоборот, когда меня спрашивают, что купить, я часто привожу в пример старые модели. Самое главно тут — понимать, на что идешь, и сопоставлять выгоду.

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Какой старый смартфон можно купить

Одно дело сейчас купить прошлогодний Google Pixel 5 и совсем другое — остановить свой выбор на OnePlus 8. Перый еще почти год будет актуальным смартфоном, а второй через 2-3 месяца уже устареет.

В отдельной статье я рассказывал о преимуществах устройств прошлого поколения. Может показаться, что сказанное там противоречит тому, что я сказал сейчас, но это не так. В этом случае я или не стал бы писать данную статью, или не стал бы вспоминать ту, что была раньше. Они, наоборот, дополняют друг друга.

Просто смотрите на цену гаджета и лишний раз задумайтесь, готовы ли вы купить смартфон, который будет минимум на год меньше получать обновления, и устроит ли вас через пару месяцев жить с осознанием того, что уже вышла новинка, а вы пользуетесь старым устройством. Если вас это не смущает, смело берите прошлогодний аппарат и сэкономьте на его покупке.