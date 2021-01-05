Самые ужасные смартфоны 2020 года

Мир смартфонов пережил год катания на американских горках. Переход на 5G столкнулся с пандемией COVID-19. Одно должно было дать новый толчок продажам почти на всех уровнях, а другое, наоборот, все застопорило. В итоге производители потрепали себе немало нервов, но все равно старались, работали и выпускали новые продукты. Некоторые из них получились или довольно уродливыми, или откровенно провальными. Все это было, и из истории компаний стереть такое не получится. Нам остается только вспомнить, что же это было и подвести итоги года среди таких устройств. Для меня в таком рейтинге лидирует Surface Duo, но в нем есть и другие устройства, на которые не менее приятно посмотреть.

Nokia 8.3 — смартфон Джеймса Бонда

Начать хотелось бы с устройства, провал которого не связан с производителем. Более того, HMD — его производителю — можно даже посочувствовать. Но, как говорится, из песни слов не выкинешь.

HMD впервые представила Nokia 8.3 в марте прошлого года. Это телефон среднего уровня с элегантным дизайном, хорошими характеристиками и множеством поддерживаемых диапазонов 5G. После раскрытия информации прошел месяц, а телефон так и не вышел в продажу, потом два месяца, три, четыре и так далее. Только через шесть месяцев телефон стал доступен для покупки.

HMD официально не раскрывали причину задержки, однако она совпала с отложенным запуском последнего фильма о Джеймсе Бонде («Не время умирать»). HMD был «официальным телефонным партнером» фильма, что свидетельствовало о том, что задержка фильма вынудила HMD принять такое решение.

В итоге, когда Nokia 8.3 в конечном итоге стала доступна для покупки, потребители имели на рынке 5G-смартфоны, которые были лучше и/или дешевле. К ним можно отнести Pixel 4a 5G, Poco F2 Pro и OnePlus Nord. А еще HMD целый год прожила без полноценного флагманского телефона. Если так продолжится и в первой половине 2021 года, это будет означать, что мы прожили два года без флагмана Nokia. Остается надеяться, что HMD получила хоть какую-то компенсацию от создателей Бондианы.

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Microsoft Surface Duo — самый странный смартфон 2020

Microsoft произвела фурор в 2019 году, когда впервые представила Surface Duo. Это стало ее первым крупным выходом на рынок телефонов Android. Многим концепция показалась интересной, но я критиковал ее с самого начала. Microsoft продемонстрировала складной двойной экран и пообещала заново изобрести способ взаимодействия с приложениями.

Позже всплыли все проблемы устройства. Программное обеспечение Microsoft содержало множество ошибок, а список приложений, поддерживающих дизайн с двумя экранами, был разочаровывающе коротким.

Однако главным ударом по телефону Microsoft было даже не то, что к старту продаж его не отшлифовали до блеска, а его цена. За 1400 долларов вы получаете процессор 2019 года (пусть и флагманский), отсутствие 5G и NFC, а также быстрой зарядки, которая сейчас есть уже у некоторых самых недорогих смартфонов. Лучше уже потратить немного больше и получить Galaxy Z Fold 2. Это будет куда более новый, современный, технологичный и привлекающий внимание аппарат.

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Escobar Fold 2 — нас опять обманули

Брат знаменитого Пабло Эскобара в 2019 году выпустил складной смартфон за 350 долларов, но это была афера. Так называемый Escobar Fold был замаскированным Royole Flexpai. На этом проект не был остановлен и через некоторое время вышло второе поколение смартфона. Если можно так назвать то, что происходило.

В 2020 году вышел Escobar Fold 2. Конечно, это был не оригинальный аппарат. Им стал всего лишь Samsung Galaxy Fold с золотой лентой, скрывающей бренд Samsung. Он стоил 400 долларов и все бы ничего, если бы его можно было купить, но этого не произошло и ”новый смартфон” оказался просто аферой. Правда, раскусили ее довольно быстро и ”продать” много таких устройств не получилось. Во многом за это стоит благодарить американских блогеров, которые быстро раскусили что к чему, когда получили смартфоны.

Надо отметить, что получили они их только после того, как начали жаловаться, что сделали заказ, но им ничего не пришло. Устройства быстро отправили, но это не помогло Escobar Fold 2 получить больше заказов, так как обман раскрыли еще быстрее.

Motorola Razr — складной смартфон Motorola

Motorola удалось привлечь внимание общественности в конце 2019 года, когда компания объявила, что легендарная раскладушка Razr возвращается в качестве современного складного устройства. Благодаря знаменитому дизайну, складному основному экрану и большому внешнему дисплею, он определенно сочетал в себе ретро и современность, но только в теории.

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Когда телефон в конце концов был выпущен в 2020 году, он не принес ничего хорошего. Потратив 1500 долларов, вы получите небольшую батарею, камеру, аналогичную телефонам начального уровня, чипсет среднего уровня из 2018 года и Android 9 через много месяцев после выпуска Android 10. А еще некоторые пользователи жаловались на проблемы с качеством сборки.

Не спасло даже то, что именно Razr был первым раскладным смартфоном с таким форм-фактором. Samsung Galaxy Z Flip вышел позже, но был куда более интересным. Он предлагал ультратонкое стекло, лучшее качество сборки, более впечатляющие характеристики и более низкую цену.

Неудивительно, что вскоре после запуска Motorola начали появляться спецпредложения и акции. Смартфон можно было купить в два раза дешевле, а закончилось все акцией «купи один — получи второй бесплатно».

Позднее в 2020 году компания обновила аппарат, добавив ему поддержку 5G, поставив более современный процессор среднего класса и двойную заднюю камеру. Тем не менее, пока он так и не смог привлечь внимание общественности.

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Samsung Galaxy Note 20 — самый странный Самсунг

Galaxy Note 20 Ultra мог стоить 1300 долларов, но это был действительно высококлассный телефон. Это сделало его одним из лучших флагманов премиум-класса. С другой стороны, базовый Galaxy Note 20 очень сильно выделялся на фоне остальных устройств южнокорейского бренда. Сам по себе телефон не был плохим, но по стандартам Samsung выглядел он разочаровывающе.

За 1000 долларов вы получили телефон, который по многим параметрам уступал более дешевому Galaxy S20 FE, которым я пользовался несколько недель. Самый дешевый телефон Samsung серии S20 имеет частоту обновления 120 Гц, поддержку карт памяти microSD, аккумулятор немного большей емкости и камеру с 3-кратным оптическим зумом. Note 20 пришлось довольствоваться экраном 60 Гц, фиксированным хранилищем и камерой с 3-кратным гибридным зумом.

Правда, были у Note 20 и преимущества — 8 ГБ ОЗУ (против 6 ГБ и S20 FE), запись видео в 8K и S-Pen. Стоит ли платить за эти дополнения 300 долларов сверху? Я не уверен. Тем более, учитывая пластиковый корпус, несвойственный для флагманов. Хотя, это многие из вас не считают минусом.

Motorola Edge Plus — самый глупый маркетинг

Принадлежащая Lenovo Motorola выпустила свой первый полноценный флагман за довольно долгое время в 2020 году, и это был не худший телефон, но у него было два крупных провала. Даже то, что он стоил 1000 долларов, не мешало ему стать популярным. Зато заявление компании о том, что он получит только одно крупное обновление Android вызвало настоящий гнев прессы и общественности.

Позже компания одумалась и сделала заявление, что обновлений будет два, но странно то, что она сделала его эксклюзивом для Verizon в США. Глупость в том, что это первый серьезный флагман бренда за долгое время и на нем можно было неплохо подняться. Так зачем ограничивать его одно страной, пусть и большой? Мы не знаем особенностей взаимоотношений компаний и юридических тонкостей, но со стороны решение выглядит довольно странным.

А какие смартфоны в прошлом году разочаровали вас больше всего? Наверняка, что-то вы хотели бы поменять, а какие-то может быть наоборот, купили себе и вам есть, что добавить или опровергнуть. Делитесь своим мнением в комментариях или в нашем Telegram-чате.