Перед многими хотя бы раз стоял выбор какой купить смартфон. Есть большой, есть быстрый, есть зеленый. Вариантов буквально не счесть. Но один вопрос всегда стоит особняком. Сводится он к выбору между новой моделью или прошлогодней. Одной их разновидностей такого выбора можно назвать “купить сейчас или подождать выхода новой модели?”. Плюсы есть у тех и у других моделей, но выбор каждый раз все равно нелегкий. Топить за новинку легко, но мы подготовили целых пять причин купить именно прошлогодний аппарат. Даже если вы с ними не согласитесь, то точно задумаетесь об этом, когда в следующий раз будете выбирать себе смартфон.

Почему новый смартфон дороже?

Для того, чтобы рассказать о первом пункте, пригласим капитана Очевидность. Кто, как не он, сможет сказать, что прошлогодний смартфон стоит дешевле, чем актуальная модель той же линейки.

При этом сейчас мы говорим не о регулярном повышении цены, которое в целом встречается по рынку, а именно о сравнении цены двух моделей. Уже через несколько месяцев после выхода смартфона цена на него начинает падать. Иногда это падение бывает косвенным и выражается в сопроводительных подарках. Кстати, этот способ всегда хорош, так как можно начать раздавать подарки на 10 000 рублей к каждому смартфону, а потом просто перестать это делать. В этом случае никто не будет возмущаться в отличии от ситуации, когда цена просто повысится. Итог тот же, но все довольны.

Почти все производители приучили нас к тому, что выпускают новые модели раз в год. Ближе к выходу новинки все понимают, что ждать осталось недолго и цена постепенно снижается, чтобы подстегнуть спрос. После презентации цена падает еще ниже.

Иногда эта разница может достигать 30 процентов, что очень приятно за аппарат, который только вчера считался лучшим в своей линейке. При этом он тоже имеет гарантию, так как куплен новым. Идем дальше.

Самый мощный смартфон

Конечно, новинка будет лучше прошлогодней модели во многом. В первую очередь, она будет более производительной. Вот только производительность смартфонов перестала расти такими темпами, что их создатели могли ежегодно хвалится двукратным улучшением этого показателя.

В связи с этим, логично было бы предположить, что производительности современного гаджета хватит на 3-4 года минимум. Как показало изучение мнения наших читателей, в целом многие согласны с этим мнением.

И правда, аакой смартфон купить в 2020 году?

Сказанное касается не только процессора и оперативной памяти, но и камеры. Они тоже давно перестали выстреливать каждый год. Зачастую все сводится к улучшению программной части, которая больше создает видимость хорошего снимка, чем делает его действительно хорошим. Например, на экране снимок выглядит хорошо, а на другом устройстве или компьютере видны все огрехи и шумы. Просто производитель хотел показать снимок, увидев который, хочется купить этот смартфон. Никто не признается, но есть ощущение, что настройки камеры и ее ПО делаются с учетом характеристик экрана смартфона.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что прошлогодний смартфон еще очень даже хорошо работает. Через два-три года использования, если он не сломается или не потеряется, его можно продать. На выходе разница вообще будет минимальной, так как с каждым годом потеря стоимости все меньше. На покупке прошлогодней модели вы точно сэкономите больше.

Самые неудачные смартфоны

Часто бывает так, что смартфон получается не очень хорошим. Сначала после презентации все от него в восторге, а потом у него начинают взрываться аккумуляторы или перестает работать антенна, если взять его в другую руку. С одной стороны, это не так страшно, ведь большинство все равно будет довольно, но осадочек остается.

Таких примеров привести можно много, но не стоит сейчас этого делать, ведь важны не модели, а риск получить устройство, которое не будет работать так, как вам обещали. Это может касаться краски корпуса, аккумулятора, камеры, экрана или чего угодно другого. Скорее всего, это поправят в следующем поколении, но если конструкция позволяет сделать это раньше, поверьте, производитель тянуть не будет.

Отсюда получаем, что в смартфон, который выпускается уже год, дефекты или исправлены, или их просто не было. Риска нет, все счастливы.

Чехол для смартфона

Помню, как после выхода DJI OSMO Pocket я не мог найти для нее аксессуаров. Оригиналы были, но они не всегда хороши и что-то стороннее начало появляться только через некоторое время, когда китайцы успели все как следует обмерить.

Аналогичная ситуация бывает и со смартфонами. Когда они выходят, чехлы и другие аксессуары для них есть только у производителя и особо приближенных к нему. То есть, выбирая тот же чехол или пленку на стекло, выбирать придется буквально из нескольких вариантов.

Таким смартфонам чехлы не нужны! смартфонов для зомби-апокалипсиса

Спустя хотя бы месяц китайская волна аксессуаров доходит до прилавков и интернет-магазинов. Через год их становится еще больше. Тем более, как и в случае со смартфонами, на многие из них предлагается хорошая скидка ввиду того, что они уже несколько устарели.

Вывод прост, покупая смартфон, который вышел не только что, у вас никогда не будет проблем с аксессуарами.

Можно ли покупать подержанный смартфон?

От себя я могу ответить на этот вопрос отрицательно. Мне это просто не нравится. Любые вещи, включая автомобили, я предпочитаю покупать новыми. Пусть она будет попроще, но она будет новая. Это моя позиция, хоть с ней постоянно кто-то спорит.

Напишите в нашем Telegram-чате, что вы думаете по поводу прошлогодних смартфонов.

Если вы считаете, что б/у смартфонам быть, вам прямая дорога за прошлогодним аппаратом. Разница между новой моделью и прошлогодней в варианте ”из коробки” будет не такой большой, как в подержанном, но все равно покупка обойдется намного дешевле.

Тем более, продажа аппарата, которым пользуются уже около года, не так подозрительна, как совсем нового. Главное, тщательно все проверять и не попасть на мошенников.

Отдельно стоит отметить, что рынок немного проседает перед выходом новой модели и на вторичном рынке тоже наблюдается небольшое снижение цен. Это и есть самое лучшее время для покупки б/у аппарата.

Какой смартфон купить?

Как видим, есть несколько причин купить именно прошлогодний аппарат. Он может быть новым или уже побывавшим в чьих-то заботливых руках, но у прошлогодних моделей явно есть право на жизнь.

Иногда даже бывают случаи, когда модель предыдущего поколения выглядит лучше новинки по ключевым параметрам. Например, смартфоны Huawei, которые были выпущены до введения санкций, могут спокойно работать с Android и всеми сервисами Google. Более поздние модели имеют в этом отношении некоторые проблемы. Конечно, если мы не говорим о некоторых моделях, которые лишены этих проблем, но у них есть небольшой скелет в шкафу. По сути это и есть старые смартфоны, но выпущенные под новыми именами и корпусами. С точки зрения рынка это новый смартфон, а с точки зрения железа нет. Действительно новые смартфоны только те, которые не могут работать с Google, например, Huawei Mate 30 Pro.

Выбирать, как говорится, вам, но теперь вы вооружены некоторыми мыслями, которые позволят вам сделать более правильный выбор.