6 лучших смартфонов 2020 года в разных номинациях

Некоторое время назад в разных статьях мы уже рассуждали о том, существует ли понятие ”лучший смартфон”. Мне кажется, что его нет в первую очередь из-за того, что все субъективно. Но если разбить смартфоны на категории, то тут уже можно выбрать лучший. Например, тот, который объективно обходит остальные устройства по качеству снимков или по времени автономной работы. Именно поэтому мы не будем называть лучшие смартфоны года в отрыве от их достижений. Вместо этого рассмотрим претендентов на победу в разных номинациях. Всего их будет шесть, но как обычно в конце вы сможете поспорить с приведенными в статье доводами. Не будем нагнетать интригу! ”And the Oscar Goes To…”

Лучшие смартфоны 2020

Некоторые наши постоянные читатели часто критикуют меня за то, что я осмеливаюсь иногда хвалить Apple, когда компания действительно делает что-то хорошее. Такие мнения мне особенно ценны, так как означают, что у меня действительно получается высказываться максимально объективно и не продвигать бренды, которым я на самом деле симпатизирую.

Самые недооцененные смартфоны 2020 года

Этих читателей хочется сразу успокоить, сказав, что в этой подборке не будет ни одного iPhone. Зато из остальных устройств было выбрать совсем непросто. Все они отлично справлялись со своей задачей и исключать их приходилось буквально за какие-то незначительные недочеты. Поэтому в каждой номинации победил тот смартфон, который действительно заслужил этого.

Huawei Mate 40 Pro+ — смартфон с лучшей камерой

За последние несколько лет Huawei значительно улучшила характеристики камер своих телефонов. Ее специалисты много работали в данном направлении и, как оказалось, не зря.

В результате мы получили Mate 40 Pro+. Кроме того, что этот смартфон занимает первое место нелюбимого многими рейтинга DxOMark, он еще отлично проявил себя в тестировании, которое я проводил лично. Я несколько недель пользовался Huawei Mate 40 Pro и скажу, что его камера мне очень понравилась.

Сравниться с ней может только Huawei P40 Pro, которым я пользовался в первой половине года и который камня на камне не оставил от Samsung Galaxy S20 Ultra. Особенно с его ошибками фокуса.

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В Mate 40 Pro+ пять камер, включая 50-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный перископический зум-объектив и 20-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру. Они делают крутые фотографии почти в любых условиях освещения. Зум этого смартфона тоже на высоте. Конечно, если не доходить до критических значений. В этом случае фотографии любой камеры превращаются в месиво пикселей. ”Гибридный зум” звучит круто, но на деле ничего хорошего в этом нет.

Если вам нужен телефон с очень хорошей камерой, то это должен быть Mate 40 Pro+. Он хорош и в других моментах. Жаль только, что у компании проблемы, и новинку осени 2020 ждет незавидная судьба и, возможно, забвение. Но уходит он непобежденным.

OnePlus Nord — лучший недорогой смартфон с 5G

OnePlus Nord стал в этом году первым бюджетным телефоном OnePlus за долгое время. Телефон среднего класса получил признание как лучший бюджетный телефон 5G за сочетание характеристик и цены. Базовая версия оценивается в 399 евро (примерно 36 000 рублей).

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За эти деньги вы получаете AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, четыре задние камеры, две фронтальные камеры, процессор Snapdragon 765G, 8/128 ГБ памяти и батарею 4115 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 33 Вт.

Есть ли более дешевые телефоны 5G? Конечно! Вот только они отличаются от остальных исключительно поддержкой сетей пятого поколения, в то время, как OnePlus предлагает куда больше интересной начинки.

Xiaomi Mi 10T Pro 5G — самый сбалансированный флагман

Тут речь пойдет о соотношении цена/качество. За чуть больше, чем 45 000 рублей в какой-то момент именно Mi 10T Pro 5G можно было считать идеальным смартфоном с точки зрения цены.

Память устройства составляла 8/128 ГБ, у него был ЖК-дисплей с колоссальной частотой обновления 144 Гц, он работал на Snapdragon 865 и имел сверхбыстрое хранилище UFS 3.1. А еще он получил 108-Мп камеру, ИК-передатчик и огромную батарею емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

В этой категории нельзя не отметить и Samsung Galaxy S20 FE. Мы долго думали, кому отдать первое место, так как оба смартфона его заслужили. S20 FE — одно из лучших предложений Samsung в этом году с экраном Super AMOLED 120 Гц, процессором Exynos 990 (или Snapdragon 865), хорошими камерами и аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт и беспроводной зарядки 15 Вт. Он также имеет рейтинг IP68.

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Такую красоту не портит даже пластиковая задняя панель. Хотя на нее тоже есть ценители. Пусть он чуть дороже Mi 10T Pro 5G, но разница не столь критична. Зато Samsung получит три крупных обновления Android, а это чего-то, да стоит.

LG Wing 5G — самый необычный смартфон 2020

Через год, когда складные телефоны произвели большой фурор, компании LG удалось привлечь внимание к своему смартфону LG Wing с уникальным дизайном. Телефон, который использует совершенно иную концепцию с двумя экранами и приятным поворотным механизмом, открывает новые возможности использования смартфона. Сначала я его недооценил, но теперь понимаю, что в нем точно что-то есть. Пусть он и не станет массовым.

Xiaomi Mi 10 5G — лучший универсальный флагман

Наверное, эта номинация максимально близка к тому, что можно назвать самым хорошим смартфоном. И пусть я уже говорил, что его не бывает, но попробовать взвесить разные характеристики можно. Тут победителем можно считать Xiaomi Mi 10. Пусть душа у меня к этому смартфону особо не лежит, но не отметить его достижения было бы глупо.

Телефон, выпущенный в первом полугодии, не является лучшим телефоном Xiaomi в 2020 году. Эта награда достается Mi 10 Ultra, но стандартный Mi 10 — это тот, который удовлетворяет большинству критериев. Про Mi 11 мы пока не говорим — это история уже 2021 года.

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Samsung Galaxy Z Fold 2 — лучший складной смартфон

Мало кто сомневался, что в номинации ”лучший складной смартфон” победит именно Galaxy Z Fold 2. С этой моделью Samsung укрепила свои позиции на рынке складных смартфонов.

Новый аппарат отличается увеличенными дисплеями, улучшенной конструкцией шарниров, большей батареей и более быстрой проводной зарядкой. Он также включает в себя более мощный процессор Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Пусть это все стоит 1 999 долларов в мире и 179 990 рублей в России, но никто и не говорил, что это аппарат для каждого.

Итоги 2020 года

Возможно, какими-то из этих смартфонов вы пользуетесь лично. Если это так, расскажите, что вы думаете о победителях. Если вы не согласны с номинантами, тоже выскажитесь в комментариях или в Telegram-чате.

Однозначно лучший смартфон назвать нельзя, да и приведенные победители в категориях тоже в некотором роде являются субъективным мнением автора. Но современные средства связи — это искусство. А в нем, как мы знаем, нет объективных критериев оценки.